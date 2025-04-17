في ظل تحديث القطاع المصرفي، يتوقع العملاء بشكل متزايد أن تشكل الخدمات الرقمية المرنة والسريعة جوهر تجربتهم المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور ممارسات الخدمات المصرفية المفتوحة، أصبح هناك ضرورة - وفرصة - للبنوك للتعاون مع مقدمي خدمات خارجيين لتقديم عروض جديدة للعملاء.

طوّر بنك Société Générale Maroc (Société Générale) مجموعة من التطبيقات المتكاملة مع تطبيقه المصرفي الأساسي. وقد أثبتت هذه الأنظمة المساعدة المتقادمة موثوقيتها على مر السنين، لكن البنك بدأ يعاني من ضعف الأداء مع تزايد الطلب، ما أثر في تجربة العملاء. جعلت البنية التحتية للمراسلة وناقل خدمات المؤسسة (ESB) الذي يدعم الأنظمة المساعدة من إضافة خدمات رقمية جديدة ومشاركة البيانات مع الشركاء الخارجيين أمرًا معقدًا. بالإضافة إلى ذلك، كان البنك يفتقر إلى أدوات المراقبة اللازمة لتشخيص مشكلات الأداء بشكل فعال.

للتوافق مع أفضل الممارسات وجذب عملاء جدد من خلال خدمة عملاء رقمية فائقة الجودة، قرر بنك Société Générale تحديث بنية تقنية المعلومات لديه باتباع نهج قائم على الخدمات المصغرة وواجهة برمجة التطبيقات أولاً. يقول أحد المتحدثين باسم بنك Société Générale: "لطالما كان الابتكار أحد قيمنا الأساسية، ولكن تطبيقاتنا المتكاملة والبرامج الوسيطة القديمة كانت تعوق تقدمنا". "لقد وجدنا الفرصة لنصبح أكثر قابلية للتكيف من خلال الانتقال إلى الخدمات المصغرة السحابية الأصلية".