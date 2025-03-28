تُعد شركة Türk Telekom واحدة من كبرى الشركات المساهمة في الاقتصاد التركي، حيث توفر خدمات الاتصالات والإعلام والبيانات في جميع أنحاء البلاد. كما تعمل الشركة على المستوى الدولي من خلال شبكة ألياف يصل طولها إلى أكثر من 48000 كيلومتر في وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.
وفي ظل اعتماد الشركات والوكالات الحكومية وملايين المستهلكين على وسائل التواصل فائقة الإمكانات، دائمًا ما تتطلع شركة Türk Telekom إلى إيجاد طرق أفضل وأقل تكلفة لإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات. نشرت الشركة العديد من أدوات إمكانية المراقبة المختلفة في البرامج من أجل المساعدة على إدارة أنظمتها وتطبيقاتها وخدماتها المتطورة. تُحدد رسوم ترخيص هذه الأدوات حسب إجمالي الذاكرة المستهلكة، ما أدى إلى تباين غير محدد في التكلفة عند نشر تطبيقات جديدة.
كما أرادت شركة Türk Telekom الاستفادة من أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز كفاءة إدارة البرامج الداخلية ومساعدة الشركة على الاستفادة من عمليات فائقة الجودة وموثوقة ومبسطة. كانت الشركة تسعى إلى إيجاد حل يتيح إمكانية مراقبة البرامج ويوفر قابلية توسع ميسورة التكلفة في المستقبل.
بالتعاون مع Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri، شريك IBM في الأعمال، استعرضت شركة Türk Telekom حلولاً مقترحة لتكون بديلة عن أدواتها الحالية، واختارت حلول IBM Instana® Observability. يوفر ™IBM Instana خيارات ترخيص قائمة على عدد المضيفين المراقبين، ما يتيح نموذجًا موثوقًا وقابلاً للتوسع ويساعد على تحسين الميزانيات.
صُممت IBM Instana Observability بحيث تُحسّن الكفاءة التشغيلية من خلال توفير معارف محسّنة، إلى جانب الكشف عن السبب الأساسي وحله تلقائيًا، مع تقديم توصيات المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر الحل إمكانات أتمتة مدمجة في كل جزء من المنصة، بدءًا من التجهيز وحتى الاكتشاف والتعيين والتجميع، بما في ذلك تصور البيانات والتحليلات.
وأوضح المتحدث الرسمي قائلاً: "بعد إثبات Gantek النجاح على مدى ستة أشهر، اشترت شركة Türk Telekom في البداية 300 ترخيص وبعد عام أضافت 100 ترخيص آخر". "نظمت شركة Gantek المجموعة الثانية من التراخيص بحيث تنتهي في الوقت نفسه الذي تنتهي فيه المجموعة الأولى حتى نتمكن من التحول إلى نموذج الاشتراك في البرمجيات كخدمة، ما سيتيح لنا مرونة النشر بما يتناسب تمامًا مع استخدامنا. على سبيل المثال، تتوسع بيئة Kubernetes لدينا بسرعة، وتساعدنا IBM Instana على تسهيل قابلية التوسع بالإضافة إلى توفير إمكانية المراقبة الشاملة."
تشتمل مجموعة تطبيقات Türk Telekom على تطبيقات السحابة الأصلية وحاويات وخدمات مصغرة ذات ترابطات متطورة للغاية. يتيح استخدام إمكانية المراقبة من IBM Instana للشركة اكتساب معرفة سريعة وتلقائية ومحددة السياق حول مدى سلامة تطبيقاتها وتوافرها، بغض النظر عن مكان وجودها في البنية التحتية. يساعد ®Instana شركة Türk Telekom على إجراء التشخيصات وتقليل أوقات الاستجابة وتحسين أداء التطبيقات وتسريع عمليات التكامل والنشر. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن IBM Instana Observability معارف دقيقة بشأن بيئات الحاويات، وهي ميزة خاصة لشركة Türk Telekom.
حاليًا، تستخدم شركة Türk Telekom حل IBM للاستفادة من الأتمتة وإجراءات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما من شأنه تقليل أحمال تشغيل تقنية المعلومات وزيادة الإنتاجية. يقول المتحدث الرسمي: "لقد كان الدعم المقدم من Gantek رائعًا، ما مكننا من تبني IBM Instana واكتساب الثقة في استخدامه بسرعة وسهولة". "بفضل ®Instana، قللنا تكاليف ترخيص أدوات إمكانية المراقبة بنسبة 10% وتمتعنا بإمكانية المراقبة الشاملة باستخدام أداة واحدة في الوقت نفسه."
يختم المتحدث الرسمي حديثه قائلاً: "نتيجة لذلك، زاد مدى توافر خدماتنا بنسبة 70%، وأصبح بإمكان متخصصي تقنية المعلومات المنهكين التركيز على مهام أكثر إستراتيجية. ويعني هذا بشكل أساسي أنه يمكننا استثمار المزيد من الوقت والموارد في إسعاد عملائنا".
لدى شركة Türk Telekom (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، في جميع أنحاء تركيا، 17.4 مليون خط هاتف أرضي، و15.2 مليون مشترك في الإنترنت المنزلي، و26.2 مليون مشترك في خطوط الهاتف المحمول، و3.1 مليون مشترك في خدمات التلفزيون، بتاريخ 31 مارس 2024. يعمل في الشركات التابعة لشركة Türk Telekom Group 36190 موظفًا، وتسعى هذه الشركات إلى تعريف الناس بالتقنيات الجديدة وتسريع التحول إلى مجتمع المعلومات.
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