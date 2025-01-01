مراقبة أداء التطبيقات (APM)
يمكنك ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة تطبيقاتك بالكامل باستخدام IBM Instana Observability
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رسم توضيحي يصور لوحة معلومات المراقبة التي تعرض تنبيهات الحوادث والأحداث، وتشتمل على مخططات.
استفِد من قدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) الذكية المصممة خصيصًا للسحابة

ليس من السهل ضمان سلامة وأداء تطبيقاتك وفق مستويات الخدمة المحددة، إلى جانب مواكبة البيئات الديناميكية الحديثة. لمراقبة مجموعة التطبيقات الحديثة -بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والحاويات والخدمات المصغرة والاعتمادات المتبادلة شديدة التعقيد- تحتاج إلى قدرات تتجاوز المراقبة اليدوية والمنعزلة والتي غالبًا ما تكون دون سياق والتي تقدمها أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية.

باستخدام IBM Instana Observability، يمكنك ملاحظة المؤسسية بأكملها، ومن ثم يُتاح لك رؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية حول سلامة وتوافر بيئة التطبيق بالكامل. وهو يُمكِّن فرقك من إجراء التشخيصات، وتقليل وقت الاستجابة، وتحسين أداء التطبيقات، وتسريع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD)، ما يساهم في تقديم تجربة عملاء استثنائية.
الفوائد %30 التحسُّن في متوسط زمن الإصلاح

تتمتع الآن Tata Play Broadband برؤى متعمقة وسياقية حول أداء تطبيقاتها.

 اقرأ البيان الصحفي %70 زيادة في معيار توفر مستوى الخدمة

يساعد Instana شركة Türk Telekom على تحسين أداء التطبيقات وتسريع مسارات التكامل والنشر، ما يؤدي إلى زيادة في توفر مستويات الخدمة (SLA).

 اقرأ دراسة الحالة %15 تجنُّب الحوادث بشكل استباقي

باستخدام Instana وTurbonomic، تقوم APIS IT بتخفيف الضغط عن إدارة أداء التطبيقات.

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المزايا

مراقبة أداء التطبيقات (APM) للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) الاكتشاف والمراقبة السجلات في السياق التتبع الموزع تحليلات غير محدودة تحليل السبب الأساسي
الموارد خمسة مقاييس لاتفاقيات مستوى الخدمة يجب عليك مراقبتها 4 مقاييس رئيسية يجب معرفتها عند مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة التي تعمل على K8s مراقبة بيئات Camunda باستخدام مراقبة الأعمال من IBM Instana
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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