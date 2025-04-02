تُعَد SIXT مزودًا دوليًا رائدًا لخدمات التنقل عالية الجودة. ومن خلال منتجاتها SIXT rent وSIXT share وSIXT ride وSIXT+، تقدِّم الشركة عرضًا متكاملًا متميزًا في مجالات تأجير السيارات والمركبات التجارية، ومشاركة السيارات، وخدمات طلب الركوب، واشتراكات السيارات. ومن خلال الأعمال الأساسية لخدمة SIXT rent، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى أكثر من 2,000 فرع في أكثر من 100 دولة مع أسطول يضم أكثر من 300,000 مركبة -بما في ذلك الشركاء الفرعيون- بدءًا من السيارات المكشوفة الفاخرة إلى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.
يتصدَّر قسم التكنولوجيا في SIXT، المسمَّى SIXT Tech، رحلة الشركة نحو التحول الرقمي. يطوِّر قسم التكنولوجيا في SIXT منتجات وخدمات مبتكرة تعمل على حملات AWS، ما يجعل تجربة العملاء أكثر سلاسة وبساطة وسرعة مع قيمة مضافة. مع أكثر من 170 حسابًا على AWS تدعم 10 منصات مختلفة، وأكثر من 2,000 خدمة، وأكثر من 6,500 حاوية، وأكثر من 9,000 نشر عبر جميع البيئات، يكون الإعداد معقدًا بلا شك. ومع ذلك، تسعى SIXT جاهدة لضمان استقرارها وموثوقيتها بشكل استثنائي لعملائها. للمساعدة على تحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى قابلية ملاحظة قوية للحصول على رؤية شاملة من البداية للنهاية، والكشف المبكر عن المشكلات، وحل المشكلات بسرعة، وفهم أعمق للمنصة.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من حلول قابلية الملاحظة من IBM لتحسين وقت التشغيل وبالتالي تجربة عملائك.
اتجهت شركة SIXT إلى استخدام IBM Instana Observability للحصول على الدعم من حيث الرؤية والبساطة. وفقًا لـ Andreas Klinger، المدير الأول للهندسة السحابية في SIXT، فإن زيادة الرؤية قد ساعدت شركة SIXT على مدار عدة سنوات. "يعمل Instana Observability من IBM لصالحنا بطرق عديدة ويدعم مهمة منطقة منصتنا لتمكين فرق الهندسة لدينا من بناء وتشغيل وإدارة منتجاتهم السحابية الأصلية مع الرؤية اللازمة لحل المشكلات وتحقيق التعافي السريع". يستشهد Klinger بثلاثة أمثلة رئيسية حيث ركَّز فريقه على استخدام IBM Instana Observability: الانتقال إلى السحابة، وتبسيط بيئة السحابة، والاستفادة من التقنيات الجديدة للمساعدة على تنمية أعمالهم.
ترحيل التطبيقات والخدمات إلى AWS
في عام 2023، كانت IBM Instana Observability مهمة للغاية لمشروع الترحيل السحابي للشركة. أثناء إجراءات الترحيل، تم اكتشاف مشكلات في الأداء بسبب مشكلة في تكوين جدول التوجيه تُسمَّى الثقب الأسود. أتاح استخدام قدرات IBM Instana للفريق إمكانية التحقيق السريع وحل المشكلة في النهاية.
ومن خلال استخدام الرؤى التفصيلية من IBM Instana في تشغيل أعباء العمل، اكتشفت SIXT أن المشكلة حدثت في منطقة توافر واحدة وحددت بسرعة إعدادات التوجيه غير الصحيحة. ونتيجة لذلك، تم إجراء التصحيح في الوقت المناسب وإكمال ترحيل الخدمة السحابية ضمن الجدول الزمني. كما أنه أتاح الكشف السريع عن مشكلات اتصال الخدمة قبل الإنتاج والاستخدام الفعَّال لقدرات التتبُّع لتحديد اضطرابات تدفق حركة المرور عبر السحابات الخاصة الافتراضية (VPC).
أتمتة البنية التحتية الشاملة
في الوقت الحالي، تستفيد SIXT من القدرات الجديدة التالية في IBM Instana Observability:
أضاف Christian Becker، المهندس الرئيسي في هندسة موثوقية الموقع (SRE) لدى SIXT: "يوفِّر لنا IBM Instana تتبُّعًا شاملًا، بدءًا من نقر العميل على الزر ووصولًا إلى معالجة الخدمات المصغرة للطلبات بشكل غير متزامن".
التكامل مع تقنية OpenTelemetry
بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط SIXT لدمج معايير OpenTelemetry عبر أطر برمجية متنوعة لتوحيد قابلية الملاحظة عبر بنيتها التقنية. قال Klinger: "من خلال اعتماد OpenTelemetry، نهدف إلى إنشاء تنسيق موحد للقياس عن بُعد يمكن استخدامه لجمع بيانات التتبُّع والقياس عبر منصات وخدمات متعددة، ما يعزِّز الرؤية والتحكم في تفاعلات خدماتنا واعتمادياتها".
منذ اعتماد IBM Instana Observability، أصبحت SIXT قادرة بشكل أفضل على التعامل مع التحديات الناتجة عن تعقيدات البيئات السحابية الأصلية. ومع الآلاف من عمليات النشر شهريًا، تساعد شركة IBM Instana Observability شركة SIXT في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي تساعدها على الحفاظ على المرونة.
قال Klinger: "من خلال مساعدتنا على الكشف عن المشكلات وحلها وتحسين بيئتنا السحابية وبيئة الخدمات المصغرة بشكل عام، تمكَّنا من تقليل الاضطرابات في النظام، وتقليل زمن الاستجابة لحل الحوادث الحرجة، والحفاظ على أداء جيد للتطبيقات".
لقد أثبت حل IBM Instana Observability أنه ذو قيمة كبيرة بالنسبة لشركة SIXT بطرق متعددة لسنوات عديدة. وقد ساعد مهندسي SIXT على بناء وتشغيل وإدارة منتجات السحابة الأصلية بفضل الأتمتة المبسطة والخدمات المُدارة بالكامل. قال Klinger: "بالنسبة لنا، تُعَد قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية، وقد أسهم تعاوننا القوي والدعم الممتاز من IBM وIBM Instana في بناء علاقة قديرة طويلة الأمد وموثوق بها".
تُعَد شركة SIXT (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات التنقل عالية الجودة. ومن خلال منتجاتها SIXT rent وSIXT share وSIXT ride وSIXT+، تقدِّم الشركة خدمة تنقل متكاملة بشكل فريد عبر مجالات تأجير السيارات، ومشاركة السيارات، وطلب الركوب، والاشتراكات في السيارات. ومن خلال تطبيق واحد فقط -تطبيق SIXT- تُتيح للعملاء الوصول الرقمي إلى أكثر من 270,000 مركبة وحوالي 5 ملايين سائق متصل في حوالي 110 دول حول العالم. وبالإضافة إلى مجموعة سياراتها الخاصة، تعمل SIXT أيضًا على دمج خدمات من أكثر من 2,500 شريك في مجال التنقل، ما يشكِّل تحالفًا استراتيجيًا ومستدامًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل في مجال التنقل.
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