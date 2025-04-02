اتجهت شركة SIXT إلى استخدام IBM Instana Observability للحصول على الدعم من حيث الرؤية والبساطة. وفقًا لـ Andreas Klinger، المدير الأول للهندسة السحابية في SIXT، فإن زيادة الرؤية قد ساعدت شركة SIXT على مدار عدة سنوات. "يعمل Instana Observability من IBM لصالحنا بطرق عديدة ويدعم مهمة منطقة منصتنا لتمكين فرق الهندسة لدينا من بناء وتشغيل وإدارة منتجاتهم السحابية الأصلية مع الرؤية اللازمة لحل المشكلات وتحقيق التعافي السريع". يستشهد Klinger بثلاثة أمثلة رئيسية حيث ركَّز فريقه على استخدام IBM Instana Observability: الانتقال إلى السحابة، وتبسيط بيئة السحابة، والاستفادة من التقنيات الجديدة للمساعدة على تنمية أعمالهم.

ترحيل التطبيقات والخدمات إلى AWS

في عام 2023، كانت IBM Instana Observability مهمة للغاية لمشروع الترحيل السحابي للشركة. أثناء إجراءات الترحيل، تم اكتشاف مشكلات في الأداء بسبب مشكلة في تكوين جدول التوجيه تُسمَّى الثقب الأسود. أتاح استخدام قدرات IBM Instana للفريق إمكانية التحقيق السريع وحل المشكلة في النهاية.

ومن خلال استخدام الرؤى التفصيلية من IBM Instana في تشغيل أعباء العمل، اكتشفت SIXT أن المشكلة حدثت في منطقة توافر واحدة وحددت بسرعة إعدادات التوجيه غير الصحيحة. ونتيجة لذلك، تم إجراء التصحيح في الوقت المناسب وإكمال ترحيل الخدمة السحابية ضمن الجدول الزمني. كما أنه أتاح الكشف السريع عن مشكلات اتصال الخدمة قبل الإنتاج والاستخدام الفعَّال لقدرات التتبُّع لتحديد اضطرابات تدفق حركة المرور عبر السحابات الخاصة الافتراضية (VPC).

أتمتة البنية التحتية الشاملة

في الوقت الحالي، تستفيد SIXT من القدرات الجديدة التالية في IBM Instana Observability:

الاكتشاف التلقائي لتعيين التطبيقات دون عناء، والحصول على رؤية فورية للخدمات وعلاقاتها المعقدة





التتبُّع الشامل لتسهيل التحليل المتكامل للطلبات التي تمر عبر العديد من الخدمات، ما يساعد على تحديد المناطق المعرَّضة للازدحام والتأخير.





الربط بين عناصر البنية التحتية، بدءًا من الخدمات ووصولًا إلى الحجيرات وحاويات Kubernetes الفردية، وبالتالي ربط الأداء بشكل وثيق مع تنفيذ البرامج





لوحات معلومات قابلة للتخصيص تمكِّن المهندسين من تخصيص طرق عرض مقاييس ومؤشرات حيوية فريدة لمسؤولياتهم، ما يمكِّنهم من التركيز على الابتكار بدلًا من إدارة الحوادث. يقول Klinger: إن القدرات الجديدة في IBM Instana Observability تساعدنا على زيادة موثوقية منتجاتنا وخدماتنا وتوافرها وقابليتها للخدمة، وتقديم تجربة أفضل بكثير لعملائنا".

أضاف Christian Becker، المهندس الرئيسي في هندسة موثوقية الموقع (SRE) لدى SIXT: "يوفِّر لنا IBM Instana تتبُّعًا شاملًا، بدءًا من نقر العميل على الزر ووصولًا إلى معالجة الخدمات المصغرة للطلبات بشكل غير متزامن".

التكامل مع تقنية OpenTelemetry

بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط SIXT لدمج معايير OpenTelemetry عبر أطر برمجية متنوعة لتوحيد قابلية الملاحظة عبر بنيتها التقنية. قال Klinger: "من خلال اعتماد OpenTelemetry، نهدف إلى إنشاء تنسيق موحد للقياس عن بُعد يمكن استخدامه لجمع بيانات التتبُّع والقياس عبر منصات وخدمات متعددة، ما يعزِّز الرؤية والتحكم في تفاعلات خدماتنا واعتمادياتها".