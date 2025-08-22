تُنشئ Leaf Group وتُشغِّل بعضاً من أشهر مواقع أسلوب الحياة والأسواق على الإنترنت، بما في ذلك Livestrong.com وeHow وWell+Good وSaatchi Art. وتتلقى مواقعها أكثر من 62 مليون زيارة فريدة كل شهر.

تتمثل رسالة Leaf Group في تقديم تجارب عبر الإنترنت تشدّ المستخدمين وتُعزّز تكوّن مجتمع بين المبدعين وجماهيرهم. ويستدعي ذلك الحفاظ على سرعة الاستجابة والموثوقية لعدة مواقع على نطاق واسع، من دون فقدان التركيز على التصميم المُبتكر.

عندما انتقلت المجموعة مؤخراً إلى وضع التطبيقات في حاويات لزيادة المرونة، قامت بدمج IBM Instana® Observability في مسار النشر لديها، مما أتاح لفرق التطوير ضمان الأداء في جميع مراحل البناء والنشر، وتحسين المجموعة التقنية، وتوفير مزيد من الوقت للابتكار.