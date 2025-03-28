أطلقت Georgian State Electrosystem (GSE) مجموعة طموحة من إصلاحات السوق، لكي تصبح مشغلًا معتمدًا لأنظمة النقل الأوروبية وتعميق مشاركتها في سوق الطاقة الأوروبية الأوسع. وكانت تهدف إلى ضمان أن الشركة المملوكة للدولة يمكن أن تتوافق بشكل وثيق مع لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) وتقديم سوق طاقة عادل ومسؤول وتنافسي.
نظرًا لعدم قدرة عمليات تداول الطاقة القديمة لدى GSE على دعم معالجة المعاملات في الوقت الفعلي تقريبًا أو الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، كان بناء منصة تداول جديدة لسوق الطاقة في صدارة جدول أعمال التحول. والأهم من ذلك أن المؤسسة أرادت أن تكون قادرة على معالجة المعاملات في ثوانٍ بدلاً من شهور، كما هدفت إلى إتاحة معلومات السوق الرئيسية على نطاق أوسع للمشاركين في السوق والمنظمين وعامة الناس.
ومع وجود سوق طاقة مفتوح وسهل الوصول إليه وأكثر تنافسية، أدركت GSE أن بإمكانها توفير المزيد من الوقت والموارد للتركيز على أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل المتمثلة في بناء المزيد من القدرة على تجاوز الأعطال في شبكات توزيع الطاقة في الدولة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التوسع في بناء مصادر جديدة للطاقة المتجددة وتحويل GSE إلى مصدر رئيسي للطاقة المستدامة لدول الاتحاد الأوروبي.
لم يكن بناء منصة جديدة تمامًا لسوق الطاقة بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-e) بالأمر السهل بالنسبة إلى GSE. ولضمان أفضل الممارسات والامتثال التنظيمي، استعانت المؤسسة بدعم شركة Orient Logic—شريك أعمال IBM—بعد عملية شراء حكومية صارمة.
بالتعاون مع Blaze (شركة تطوير البرمجيات التابعة لشركة Orient Logic) و IBM ، أنشأت GSE منصة المشاركين في سوق الطاقة (EMP) باستخدام IBM® Process Automation Manager Open Edition كمحرك رئيسي لعمليات الأعمال ومنصة IBM Instana® Observability لمراقبة شاملة للتطبيقات. لضمان أن GSE يمكنها تطوير وإصدار ميزات جديدة بسرعة لـ EMP في المستقبل، اختارت Blaze بناء منصة السوق باستخدام منصة حاويات Red Hat® OpenShift® و Red Hat Integration.
مكّن استخدام Red Hat Integration من الربط السلس للبيانات مع أنظمة تخطيط الموارد للمؤسسة (ERP) وأنظمة الفوترة دون الحاجة إلى تغييرات جائرة أو إعادة تطوير في تلك الأنظمة. أدى ذلك إلى تسريع تسليم منصة EMP وخفض التكلفة الإجمالية للمشروع.
والآن، تُمكِّن منصة EMP موردي الكهرباء والمولدات والتجار ومشغلي أنظمة النقل ومشغلي أنظمة التوزيع في جميع أنحاء جورجيا من شراء وبيع واستيراد وتصدير الطاقة عبر شبكة الكهرباء المحلية في الدولة. وبالتوازي مع ذلك، يمكن للمراجعين والمنظمين الوصول إلى معلومات في زمن شبه حقيقي عن تداولات الطاقة وأسعارها واستخدامها وغيرها من المقاييس.
"ويقول Zviad Gachechiladze، مدير JSC Georgian State Electrosystem لتطوير الأسواق المنظمة والمحاسبة في مجال الكهرباء: "لقد اخترنا حلول IBM لأنها موثوقة ومختبرة زمنيًا ومثبتة في قطاع الطاقة. ويكمل قائلاً: "وبدعم من شركتي Blaze و Orient Logic، تمكنا من تحقيق دورة تطوير سريعة وفعالة للمنصة الجديدة وبدء التشغيل في التاريخ المستهدف".
وتضيف Lela Khalvashi، مالكة المنتج في Blaze و Orient Logic: "لقد سعدنا بإتاحة الفرصة لنا لمساعدة GSE في تقديم مثل هذه المبادرة المهمة للدولة. كما مكننا هذا المشروع الناجح من الاستفادة من خبرتنا ومعرفتنا الواسعة في قطاع الطاقة."
كان للنسخة الأولية من منصة EMP بالفعل تأثير عميق على قطاع الطاقة في جورجيا. من خلال الجمع بين اللاعبين الرئيسيين في السوق من مختلف قطاعات الكهرباء على منصة موثوقة ومنظمة وشفافة، نجحت GSE في تحقيق هدفها المتمثل في جعل سوق الكهرباء في الدولة أكثر انفتاحًا. وفي المقابل ، سيساعد هذا الدولة على تعزيز صادراتها من الطاقة المتجددة في السنوات القادمة ومساعدة جيرانها الأوروبيين على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية الخاصة بهم.
وبفضل الحل المشترك من Blaze و IBM، يمكن لـ GSE معالجة المعاملات وتسويتها في غضون دقائق، مقارنةً بشهرين في السابق. وفي الوقت نفسه، تستطيع GSE مشاركة المعلومات مع مراجعي الحسابات والهيئات العامة، مما يساعد المؤسسة على تحقيق الامتثال للوائح ENSTO-e وتوجيهات الاتحاد الأوروبي.
ويختتم Gachechiladze حديثه قائلاً: "من خلال الشراكة مع IBM و Blaze، نعتقد أننا وضعنا المعيار الذهبي لتجارة الكهرباء المفتوحة والفعالة والموثوقة في أوروبا". "لقد حظينا بالفعل باهتمام أقراننا في الدول الأخرى ونحن متحمسون لمساعدتهم على تحقيق إصلاحات وتحسينات مماثلة في السوق."
شركة Georgian State Electrosystem (GSE) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي مشغل نظام نقل الكهرباء الذي يمتلك ويدير 438266 كيلومترًا من خطوط النقل و 93 محطة فرعية في جميع أنحاء جورجيا. وباعتبارها شركة مساهمة مملوكة للدولة، تقدم شركة GSE خدمات نقل الطاقة وإرسالها، وتقوم ببناء وصيانة البنية التحتية للكهرباء وتسهيل التجارة في سوق الكهرباء في جورجيا.
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