مراقبة السحابة

إن ترحيل تطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة ليس كافيًا لنجاح خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بك. تحتاج إلى استراتيجية فعَّالة لتحديث السحابة لتتبُّع مقاييس الأداء الرئيسية -مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات الخطأ- لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثِّر في موارد السحابة لديك.

يمكِّن IBM Instana Observability فرق تكنولوجيا المعلومات لديك من مراقبة وإدارة الموارد السحابية بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وSAP وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform. استخدِم Instana للتعرُّف على المشكلات وإصلاحها بسرعة قبل أن تؤثِّر في المستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤى في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتحسين استخدام الموارد وتجربة المستخدم.