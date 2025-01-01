مراقبة مواقع الويب

من الضروري للغاية في مجال العمل أن توفِّر لمستخدميك النهائيين أفضل تجربة ممكنة، بصرف النظر عن ماهياتهم. تكمن مشكلة استخدام مجموعة من حلول مراقبة النقاط في أنها تمنحك رؤية محدودة فقط. ومن دون القدرة على ربط النقاط المتفرقة، لا يمكنك الكشف بسرعة عن السبب الأساسي للمشكلة والتخلص من أي عوائق تواجه المستخدم.

مع IBM Instana Observability، يمكنك الاطلاع على ما يشاهده المستخدمون على موقعك الإلكتروني - في الوقت الفعلي ودون أي نقاط محجوبة عن الرؤية، مع وكيل JavaScript الخفيف المدمج. احصل على جميع التفاصيل المهمة لكل طلب من طلبات متصفح الويب تلقائيًا، وفي سياق يساعد على التعرُّف بسرعة على النقاط الحساسة في الأداء. استخدِم هذه المعلومات لحل المشكلات بشكل أسرع وحسِّن التعليمات البرمجية من مستعرض الواجهة الأمامية إلى خادم الواجهة الخلفية.