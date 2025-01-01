لطالما كانت المنظمات دائمًا مدفوعة لضمان استخدام عمليات موثوقة وآمنة وفعالة للبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها. ولقد كان ذلك بسيطًا نسبيًا قبل تبني استخدام البنية التحتية السحابية نظرًا لأن جميع العناصر كانت ثابتة. وعلى الرغم من أن بعض أدوات مراقبة البُنى التحتية التقليدية تمكنت من تحقيق بعض التكامل مع الخدمات السحابية، إلا أنها لا تزال تتطلب استرجاع مقاييس البُنى التحتية يدويًا.

يوفر IBM Instana Observability مراقبة مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات، وقدرات تصحيح لتوفير رؤية غير مسبوقة في الوقت الفعلي لمكونات بنيتك التحتية المعقدة والموزعة. يوفِّر Instana ربطًا تلقائيًا لجميع معلومات الأداء، والأحداث، والتكوين، ما يُتيح دقة كاملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) - دون الحاجة إلى تكوين أو برمجة، ما يمكِّنك من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة.