تعد الواجهة الواحدة للمراقبة الشاملة استراتيجية فريدة لإدارة الشبكة وعمليات تقنية المعلومات، وتُستخدم لدمج أدوات المراقبة وموجزات البيانات المتعددة في واجهة واحدة، مما يمنح فِرق عمليات تقنية المعلومات رؤية موحَّدة للتأكد من سلامة التطبيقات والشبكات والأنظمة وأدائها. تتيح لك ميزة IBM Instana Observability إمكانية القيام بكل هذا وأكثر.
توفر Instana عرضًا مركزيًا لمكونات منظومة تقنية المعلومات بالكامل بفضل سهولة تكاملها مع بيئات تطبيقاتك وبنيتك التحتية ودمج بيانات الأداء من عدة أدوات في لوحة معلومات واحدة. تتيح هذه الواجهة الموحدة للمراقبة لفِرق تقنية المعلومات لديك سهولة ربط المقاييس وعمليات التتبع والسجلات بسهولة في الوقت الفعلي. وكذلك بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل السبب الجذري التلقائي، تساعدك Instana على تحديد المشكلات وحلها قبل أن تصبح مشكلات حرجة، مما يتيح الأداء الأمثل والتوفر العالي لمنظومة تقنية المعلومات بأكملها.
تكتشف Instana تلقائيًا جميع عناصر البنية التحتية والخدمات وتبعياتها وتعمل على تعيينها. يضمن ذلك اكتشاف المثيلات والحاويات والتطبيقات الجديدة وتعيينها تلقائيًا. يمكن للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكشف عن التغيرات الحادثة في البيئة وتحديث تعيينات التبعية وفقًا لذلك.
توفر Instana جزءًا واحدًا من حلول المراقبة بما يتيح لأي شخص في فِرق عمليات التطوير، ومهندسي موثوقية الموقع (SRE)، والمنصة، وعمليات تقنية المعلومات سهولة الحصول على البيانات التي يريدونها، وفي السياق الذي يحتاجون إليه. يتيح هذا النهج التعاوني للفِرق إمكانية مشاركة الرؤى بسهولة واستكشاف المشكلات وإصلاحها وحل المشكلات بصورة أسرع.
منذ استخدام Instana لتوفير قابلية الملاحظة للحاوية المستندة إلى السحابة، تمكّن فريق تطوير العمليات في Dealerware من تقليل زمن التأخر في التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. يستمر الفريق في استخدام Instana للتقدم نحو هدف تحقيق زمن انتقال يقل عن 250 مللي ثانية.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يساعدك الترحيل السحابي باستخدام IBM Instana Observability على تخطيط وتنفيذ الانتقال إلى السحابة مع الحفاظ على أداء التطبيق واستقراره في كل خطوة على الطريق.
تساعدك مراقبة السحابة باستخدام IBM Instana Observability على مراقبة السلامة والأداء في النظام البنائي للسحابة الهجينة لتحقيق أقصى استفادة من استثمار الترحيل السحابي لديك.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.