ما المقصود بالتخزين السحابي؟

التخزين السحابي هو خدمة حوسبة سحابية يتم فيها تخزين البيانات والملفات خارجيًا بواسطة مزوِّد خارجي، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت العام أو اتصال شبكة خاصة مخصص.
يعمل مزوِّد الخدمات السحابية (CSP) على استضافة الخوادم المرتبطة بالبنية التحتية السحابية وتأمينها وإدارتها وصيانتها، ويساعد على ضمان قدرة المستخدمين على الوصول إلى البيانات متى احتاجوا إليها. يتولى العميل مسؤولية تأمين البيانات والتطبيقات وأعباء العمل المنشورة في السحابة.
يوفر التخزين السحابي بديلًا فعَّالًا من حيث التكلفة وقابلًا للتوسع لتخزين الملفات محليًا (أو دون اتصال) على أقراص صلبة أو شبكات التخزين. يمكن لمحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر تخزين كمية محدودة فقط من البيانات. وعندما تنفد مساحة التخزين لدى المستخدمين، يحتاجون إلى نقل الملفات إلى جهاز تخزين خارجي.
تقليديًا، كانت المؤسسات تبني وتحافظ على شبكات التخزين (SANs) لأرشفة البيانات والملفات. ومع ذلك، فإن شبكات التخزين (SANs) مكلِّفة في الصيانة، لأنه مع ازدياد حجم البيانات المخزنة، يجب على الشركات الاستثمار في إضافة الخوادم المادية والبنية التحتية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلب المتزايد.
توفِّر خدمات التخزين السحابي المرونة، ما يُتيح للمستخدمين زيادة السعة مع ازدياد حجم البيانات أو تقليلها عند الحاجة. من خلال تخزين البيانات في السحابة، يمكن للمؤسسات التوفير عبر الدفع مقابل تقنيات التخزين والسعة كخدمة، بدلًا من الاستثمار في تكاليف إنشاء شبكات التخزين الداخلية وصيانتها.
مع التخزين السحابي، تدفع فقط مقابل السعة التي تستخدمها بالضبط. قد تزيد التكاليف مع مرور الوقت لمواجهة حجم البيانات المتزايد، لكنك لست مضطرًا إلى تخصيص سعة أكبر في شبكات التخزين توقعًا للزيادة.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة هائلة في استخدام التخزين السحابي، حيث سعت الشركات إلى إيجاد طرق لدعم القوى العاملة عن بُعد. يوضِّح تقرير من Fortune Market Insights لعام 2023 أن القيمة السوقية العالمية للتخزين السحابي بلغت 108.69 مليارات دولار أمريكي.1 وتتوقع الدراسة أن ينمو هذا السوق من 132.03 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى 665 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.4% خلال فترة التوقعات.
إن الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات البيانات الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى دعم كميات هائلة من البيانات غير المنظمة، يدفع هذا النمو.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
مثل شبكات التخزين المحلية، يستخدم التخزين السحابي خوادم لحفظ البيانات؛ إلا إن البيانات تُرسَل إلى خوادم خارج الموقع. ومعظم هذه الخوادم هي أجهزة افتراضية (VMs) مستضافة على خادم فعلي. عندما تزيد احتياجات التخزين، يُنشئ المزوِّد خوادم افتراضية جديدة لتلبية الطلب.
يتصل المستخدمون بسحابة التخزين عبر الإنترنت أو اتصال خاص مخصص باستخدام بوابة ويب أو موقع إلكتروني أو تطبيق جهاز محمول يتواصل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). يُرسل الخادم المتصل البيانات إلى مجموعة من الخوادم الموجودة في واحد أو أكثر من مراكز البيانات، حسب حجم عمليات مزوِّد السحابة.
كجزء من الخدمة، يخزِّن المزوِّدون البيانات نفسها على عدة أجهزة لضمان التكرار. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين الاستمرار في الوصول إلى البيانات إذا تم إيقاف خادم للصيانة أو تعرَّض لعطل.
يتوفر التخزين السحابي في البيئات التالية:
يُتيح لك نموذج السحابة العامة الاتصال عبر الإنترنت بمساحة تخزين يحتفظ بها مزوِّد السحابة وتستخدمها شركات أخرى. يُتيح مقدمو الخدمات الوصول إلى هذه الخدمات من أي جهاز (على سبيل المثال، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبي) ويُتيح لك التوسع والتقليل حسب الحاجة.
تُحاكي إعدادات التخزين السحابي الخاصة نموذج السحابة، لكنها تقع في شبكتك، باستخدام خادم فعلي لإنشاء نسخ من الخوادم الافتراضية لزيادة السعة.
يمكنك اختيار التحكم الكامل في السحابة الخاصة المحلية، أو الاستعانة بمزوِّد تخزين سحابي لبناء سحابة خاصة مخصصة يمكن الوصول إليها عبر اتصال خاص. غالبًا ما تختار المؤسسات مثل المالية والرعاية الصحية التخزين السحابي الخاص لممارسة قدر أكبر من السيطرة على المعلومات السرية للعملاء.
يجمع نموذج السحابة الهجينة بين عناصر السحابات الخاصة والعامة، ما يمنح المؤسسات خيار اختيار البيانات التي تريد تخزينها في السحابة.
على سبيل المثال، البيانات شديدة التنظيم الخاضعة لمتطلبات أرشفة وتكرار صارمة تكون أكثر ملاءمة للبيئة السحابية الخاصة. في المقابل، يمكن تخزين البيانات الأقل حساسية (مثل البريد الإلكتروني الذي لا يحتوي على معلومات تجارية سرية) في السحابة العامة. تستخدم بعض المؤسسات السحابة الهجينة لتعزيز شبكات التخزين الداخلية الخاصة بها بالتخزين السحابي العام.
السحابة المتعددة هي استخدام خدمات السحابة من أكثر من مزوِّد، ما يمنح المؤسسات المرونة لتحسين الأداء والتحكم في التكاليف وتجنُّب التقيّد بمزوِّد واحد. يوحِّد التخزين في السحابة المتعددة خدمات التخزين من عدة مزوِّدين في بيئة يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر واجهة واحدة.
يوفر التخزين السحابي العديد من الفوائد، ومنها ما يلي:
يتولى مزوِّد الخدمة السحابية مسؤولية صيانة وحماية البنية التحتية المرتبطة بتخزين البيانات. يؤدي هذا إلى تحرير الموظفين من المهام المرتبطة بالتخزين (مثل الشراء والتركيب والإدارة والصيانة)، ليتمكنوا من التركيز على الأولويات ذات المستوى الأعلى.
تعمل الخدمة السحابية على تسريع عملية إعداد قدرات التخزين والإضافة إليها. مع التخزين السحابي، يمكنك توفير الخدمات ونشرها في غضون دقائق، اعتمادًا على السعة المطلوبة.
كما ذكرنا، أنت تدفع فقط مقابل سعة التخزين التي تستخدمها. تسمح هذه الميزة للمؤسسات بالتعامل مع تكاليف التخزين السحابي على أنها نفقات تشغيلية مستمرة، بدلًا من نفقات رأسمالية وما يصاحبها من استثمارات مقدَّمة وآثار ضريبية.
تُعَد قيود النمو من أشد القيود التي تواجه حلول التخزين المحلية. مع التخزين السحابي، يمكنك التوسع بقدر ما تحتاج. فالسعة غير محدودة تقريبًا.
إن تخزين البيانات خارج الموقع يدعم استمرارية الأعمال عند حدوث أي انقطاع يعوق الوصول إلى مقر عملك (مثل كارثة طبيعية أو هجوم إلكتروني).
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتخزين السحابي، لكل منها مزاياها الخاصة.
يعمل تخزين الملفات على حفظ البيانات في هيكل هرمي للملفات والمجلدات. تحتفظ البيانات بتنسيقها، سواء أكانت موجودة في نظام التخزين السحابي أم لدى العميل التي صدرت لديه. كما أن الهيكل الهرمي يجعل العثور على الملفات واستردادها أكثر سهولة وبديهية عند الحاجة.
يتم استخدام تخزين الملفات في السحابة بشكل شائع كخدمة ويوفر الوصول لعدة مستخدمين إلى مجموعة مشتركة من الملفات في السحابة.
يتم استخدام تخزين الكتل بشكل تقليدي في شبكات SAN، وهو شائع أيضًا في بيئات التخزين السحابي. يعمل نموذج التخزين هذا على تنظيم البيانات في أحجام كبيرة تُعرَف باسم "كتل". تمثِّل كل كتلة محرك أقراص ثابتًا منفصلًا. يستخدم مزوِّدو التخزين السحابي الكتل لتقسيم كميات كبيرة من البيانات بين عُقَد التخزين متعددة.
توفر موارد تخزين الكتل أداءً أفضل عبر الشبكة، وذلك بفضل انخفاض زمن الانتقال للإدخال/الإخراج (وهو الوقت المستغرق لإكمال الاتصال بين النظام والعميل). تُعَد هذه الموارد مناسبة بشكل خاص لقواعد البيانات والتطبيقات الكبيرة. على سبيل المثال، تستخدم السحب الخاصة الافتراضية (VPCs) -وهي عروض سحابية عامة تُتيح للمؤسسة إنشاء بيئة حوسبة خاصة بها تشبه السحابة على البنية التحتية للسحابة العامة المشتركة- تخزين الكتل لتخزين البيانات عالية الأداء.
في السحابة، يتم توسيع نطاق تخزين الكتل بسهولة لدعم نمو قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالمؤسسة. على سبيل المثال، يساعد تخزين الكتل مواقع الويب الموجَّهة للمستهلكين على التقاط كميات كبيرة من بيانات الزوار التي يمكن تخزينها وتحليلها لتحسين تجارب العملاء.
يُدير تخزين الكائنات البيانات باعتبارها "كائنات" فردية. يتضمن كل كائن البيانات الموجودة في ملف، والبيانات الوصفية المرتبطة بها، والمعرِّف. تخزِّن الكائنات البيانات بالتنسيق الذي تصل به وتُتيح تخصيص البيانات الوصفية لتسهيل الوصول إلى البيانات وتحليلها.
بدلًا من تنظيمها في ملفات أو تسلسلات مجلدات، يتم الاحتفاظ بالكائنات في مستودعات توفِّر إمكانية التوسع غير المحدودة. ونظرًا لعدم وجود تسلسل هرمي للملفات وإمكانية تخصيص البيانات الوصفية، فإن تخزين الكائنات يسمح لك بتحسين موارد التخزين بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة.
يُعَد تخزين الكائنات القائم على السحابة مثاليًا للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل. تستخدم الشركات تخزين الكائنات لاستبدال الأرشيفات التقليدية، مثل التخزين المتصل بالشبكة (NAS).
أصبح تخزين الكائنات أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع البيانات غير المنظمة (على سبيل المثال، ملفات الفيديو والصوت وصفحات الويب وبيانات أجهزة الاستشعار) بطريقة فعَّالة ومنخفضة التكلفة. في عام 2022، كانت 90% من البيانات التي تم إنشاؤها من المؤسسات غير منظمة.2
اليوم، أصبح التخزين السحابي موجودًا في كل مكان في بيئات الأعمال - من المؤسسات الفردية إلى الشركات الكبيرة.
إذا كنت تدير شركة صغيرة، فإن التخزين السحابي يساعدك على تخفيف المهام من خلال تخزين البيانات والوصول إليها عن بعد. تُعَد هذه الإمكانية مفيدة إذا لم تكن لديك الموارد أو المهارات الداخلية اللازمة لإدارة التخزين. يمكن أن يساعد التخزين السحابي أيضًا على تخطيط الميزانية من خلال جعل تكاليف التخزين قابلة للتنبؤ، ما يسمح لك بالتوسع مع نمو الأعمال.
إذا كنت تعمل في مؤسسة أكبر (على سبيل المثال، شركة تصنيع أو سلسلة بيع بالتجزئة بها عشرات المواقع)، فستحتاج إلى نقل مئات الجيجابايت من البيانات للتخزين بشكل منتظم. في هذه الحالات، يمكن لمزوِّد تخزين سحابي رئيسي، مثل Amazon Web Services (AWS) أو IBM Cloud أو Microsoft Azure أو Google Cloud، التعامل مع أحجام البيانات الخاصة بك.
يُعَد أمن التخزين مصدر قلق خطيرًا، خاصةً بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة (على سبيل المثال، معلومات بطاقة الائتمان والسجلات الطبية). وتسعى جميع الشركات إلى حماية البيانات بأحدث الطرق المتاحة.
كما ذكرنا سابقًا، يُعَد أمن السحابة نموذج مسؤولية مشتركة بين مزوِّد الخدمة السحابية ومؤسسة العميل. يُعَد المزود مسؤولًا عن أمن البنية التحتية الأساسية، ويكون العميل مسؤولًا عن تأمين بياناته وتطبيقاته داخل هذه البنية التحتية. يمكن للشركات تقليل المخاطر عن طريق تشفير البيانات أثناء الحركة واستخدام اتصالات خاصة مخصصة -على سبيل المثال، شبكة خاصة افتراضية (VPN)- للاتصال بمزوِّد التخزين السحابي.
توفِّر شركات التخزين السحابي اليوم أمنًا قويًا خارج الموقع مع حلول أمن متعددة الطبقات تتضمن حماية نقاط النهاية وتصفية المحتوى والبريد الإلكتروني وتحليل التهديدات وأفضل الممارسات التي تتضمن تحديثات وتصحيحات منتظمة. كما أنها توفِّر أذونات أمن سحابية مثل التحكم في الوصول ومصادقة المستخدم وتشفير البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. والمساعدة على ضمان تطبيق هذه التدابير تُعَد أمرًا مهمًا بشكل خاص عندما تتعلق البيانات بملفات الأعمال السرية وسجلات الموظفين والملكية الفكرية.
يجب على بعض الصناعات مثل القطاع المالي والطاقة والخدمات الحكومية أن تلتزم بقواعد صارمة تتعلق بخصوصية البيانات والأرشفة لملفات محددة. اليوم، يقدِّم جميع مزوِّدي خدمات التخزين السحابي الرئيسيين أدوات الامتثال والإضافات لمساعدة المؤسسات على مواءمة تخزينها السحابي مع اللوائح التي تؤثِّر في أعمالها.
إن النسخ الاحتياطي للبيانات مهم بقدر أهمية الأمن. تحتاج الشركات إلى نسخ بياناتها احتياطيًا حتى تتمكن من الوصول إلى نسخ من الملفات والتطبيقات -ومنع انقطاع الأعمال- في حالة فقدان البيانات بسبب هجوم إلكتروني أو كارثة طبيعية أو خطأ بشري.
أصبحت خدمات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث للبيانات القائمة على السحابة شائعة منذ الأيام الأولى للحلول القائمة على السحابة. كما هو الحال مع التخزين السحابي، يمكنك الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت العام أو اتصال خاص. تُتيح خدمات النسخ الاحتياطي والاسترداد السحابي للمؤسسات التخلص من المهام المتضمنة في تكرار بيانات الأعمال المهمة بشكل منتظم لجعلها متاحة بسهولة في حالة احتياجك إليها في أعقاب فقدان البيانات.
يقدِّم النسخ الاحتياطي السحابي المزايا نفسها للشركات التي يوفرها التخزين - الفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع وسهولة الوصول. من الميزات الأكثر جاذبية للنسخ الاحتياطي السحابي هي الأتمتة. ومطالبة المستخدمين بإنشاء نسخة احتياطية لبياناتهم بشكل مستمر تؤدي إلى نتائج مختلطة لأن بعض المستخدمين يؤجلون ذلك دائمًا أو ينسون القيام به. يؤدي هذا إلى إنشاء حالة حيث يصبح فقدان البيانات أمرًا لا مفر منه. باستخدام النسخ الاحتياطية التلقائية، يمكنك تحديد عدد مرات النسخ الاحتياطي لبياناتك، سواء أكان ذلك يوميًا أم كل ساعة أو كلما تم إدخال بيانات جديدة إلى شبكتك.
يوفر إجراء نسخ احتياطي للبيانات خارج الموقع في السحابة ميزة إضافية، وهي: المسافة. قد يتم فقدان المبنى الذي تعرَّض لهجوم إرهابي أو أي كارثة أخرى أنظمة النسخ الاحتياطي المحلية الخاصة به، ما يجعل استرداد البيانات المفقودة أمرًا مستحيلًا. يوفر النسخ الاحتياطي خارج الموقع تأمينًا ضد مثل هذا الحدث.
خوادم التخزين السحابي هي خوادم افتراضية - خوادم معرَّفة بالبرمجيات تُحاكي الخوادم الفعلية. يمكن للخادم الفعلي استضافة العديد من الخوادم الافتراضية، ما يجعل من الأسهل توفير حلول التخزين القائم على السحابة لعملاء متعددين. تعمل الخوادم الافتراضية على تعزيز الكفاءة لأن الخوادم المادية تعمل عادةً بأقل من سعتها، ما يعني إهدار بعض طاقة المعالجة الخاصة بها.
يُتيح هذا النهج لمقدِّمي الخدمة تقديم تخزين سحابي للدفع مقابل الاستخدام وفرض رسوم فقط على سعة التخزين التي تستهلكها. عندما تكون خوادم التخزين السحابي لديك على وشك الوصول إلى الحد الأقصى من السعة، يعمل مزوِّد خدمة التخزين السحابي على تشغيل خادم آخر لإضافة السعة - أو يُتيح لك تشغيل جهاز افتراضي إضافي بنفسك.
يوفر التخزين السحابي مفتوح المصدر خيارًا مناسبًا للشركات والأفراد ذوي الخبرة لبناء خوادم سحابية افتراضية خاصة بهم. يعني المصدر المفتوح أن البرمجيات المستخدمة في الخدمة متاحة للخبراء والمطورين من المستخدمين لدراستها وفحصها وتعديلها وإعادة توزيعها.
يرتبط التخزين السحابي مفتوح المصدر عادةً بنظام ®Linux وغيره من المنصات مفتوحة المصدر. وتتضمن مزايا هذا النهج التحكم في المهام الإدارية والأمن.
تتضمن بعض الوظائف المتاحة من خدمات التخزين السحابي مفتوحة المصدر ما يلي:
يستخدم العديد من المؤسسات مزيجًا من حلول التخزين السحابي مفتوحة المصدر والمدفوعة. يوفر هذا النهج الهجين المرونة والفعالية من حيث التكلفة للمصدر المفتوح مع الأداء العالي والسعة غير المحدودة تقريبًا لخدمات التخزين السحابي المدفوعة.
يعتمد سعر التخزين السحابي بشكل عام على المنطقة والموارد المستهلكة (الحوسبة والتخزين ونقل البيانات وقواعد البيانات) ونموذج التسعير المختار (حسب الطلب، محجوز، مثيلات فورية).
تختلف تكاليف التخزين السحابي. يفرض بعض مزوِّدي التخزين السحابي رسومًا شهرية بناءً على التكلفة لكل جيجابايت، بينما يفرض آخرون رسومًا قائمة على السعة المخزَّنة.
تتفاوت الرسوم بشكل كبير، وقد تدفع شهريًا ما بين 1.99 دولار أمريكي و10 دولارات أمريكية مقابل 100 جيجابايت من التخزين، وذلك بناءً على المزوِّد الذي تختاره. عادةً ما يتم تضمين الرسوم الإضافية لنقل البيانات من شبكتك إلى الرسوم القائمة على التخزين السحابي في سعر الخدمة الإجمالي.
قد يفرض مقدِّمو الخدمة رسومًا إضافية فوق تكاليف التخزين الأساسية ونقل البيانات. على سبيل المثال، قد تتكبد رسومًا إضافية في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى البيانات في السحابة لإجراء تغييرات أو حذف أو إذا نقلت البيانات من مكان إلى آخر. كلما زاد عدد هذه الإجراءات التي تنفِّذها على أساس شهري، زادت تكاليفك. حتى إذا قام المزود بتضمين مستوى أساسي معين من النشاط في السعر الإجمالي، فإنك تتحمل رسومًا إضافية إذا تجاوزت الحد المسموح به.
قد يأخذ مزوِّدو الخدمات السحابية بعين الاعتبار عدد المستخدمين الذين يصلون إلى البيانات، ومدى تكرار وصولهم إليها، والمسافة التي يجب أن تقطعها البيانات عند احتساب الرسوم. قد يفرضون رسومًا مختلفة اعتمادًا على نوع البيانات المخزَّنة، وما إذا كانت هذه البيانات تتطلب مستويات إضافية من الحماية لأغراض الخصوصية والامتثال التنظيمي.
تحسين تكلفة السحابة هو إطار عمل يجمع بين الاستراتيجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والأدوات لمساعدة المؤسسات على خفض التكاليف الإجمالية للسحابة (مثل التخزين السحابي) وإيجاد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتشغيل تطبيقاتها في البيئة السحابية وزيادة قيمة الأعمال.
يُعَد مصطلح العمليات المالية (FinOps)، وهو دمج لكلمتي المالية وعمليات التطوير، ممارسة لإدارة المالية السحابية تساعد المؤسسات على زيادة قيمة الأعمال في بيئاتها الهجينة ومتعددة السحابات.
تتوفر خدمات التخزين السحابي من عشرات المزوِّدين لتناسب جميع الاحتياجات، من المستخدمين الأفراد إلى المؤسسات متعددة الجنسيات التي تضم آلاف المواقع.
من أشهر تطبيقات التخزين للمستخدمين اليوميين: Google Drive (لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid)، وiCloud (لمستخدمي Mac)، وMicrosoft OneDrive. هذه الخدمات السحابية وغيرها تغطي العديد من حالات الاستخدام:
احصل على فهم متعمق لكيفية مزج السحابة الهجينة بين السحابة الخاصة والسحابة العامة لتعزيز أعمالك. تعرّف على عناصرها وفوائدها وحالات استخدامها، واعرف كيف يمكن أن تقود التحول والابتكار في مؤسستك.
تعرّف على الثورة التي أحدثتها الحاويات في طريقة تطوير الشركات للتطبيقات ونشرها وإدارتها. اكتشف لماذا تُغيّر هذه التقنية قواعد اللعبة من حيث قابلية التوسع والأمان والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم.
نزِّل تقرير ESG Economic Validation لاكتشاف كيفية مساهمة IBM Storage FlashSystem في تعزيز حماية البيانات، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل التكاليف. تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
IBM Storage Ceph هي منصة توزيع مفتوحة المصدر ومدعومة من IBM ممثلة بمنصة Ceph التي توفر تخزين كائنات وكتلة وتخزين ملفات قابلة للتوسع على نطاق واسع في نظام واحد.
الوصول إلى خدمات التخزين السحابي للحصول على حلول تخزين بيانات قابلة للتوسع وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
تمكَّن من تحويل طريقة إدارة بياناتك وتخزينها واكتشف قيمتها. تم تصميم حلول التخزين السحابية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM لتلبية احتياجات أعباء العمل كثيفة البيانات وتسريع نتائج أعمالك.