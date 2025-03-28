ماذا يعني تحسين تكلفة التقنيات السحابية؟

يوفر نقل البيانات والتطبيقات من مراكز البيانات المحلية التقليدية إلى البنية التحتية السحابية للشركات إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تسريع عملية الابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية والتفاعل بشكل أفضل مع العملاء والموظفين. بل وتصبح نفقات البنية التحتية لتقنية المعلومات نفقات تشغيلية تُدفع حسب الاستخدام لدى معظم مزودي السحابة العامة. يمكنك زيادة نطاق مواردك السحابية أو تقليله لتلبية حاجتك، وستترتب التكاليف على الاستخدام. إلا إنه قد تكون تكاليف الخدمات السحابية أكثر من المتوقع، لذا فإن مراقبة نفقاتك السحابية وضبطها أمر بالغ الأهمية.

يجمع تحسين تكلفة السحابة بين الإستراتيجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والأدوات للمساعدة على تقليل تكاليف السحابة، والعثور على الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتشغيل تطبيقاتك في بيئة السحابة، وزيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد.

قد يكون من الصعب مراقبة المقاييس ومقارنة البيانات عند الاستعانة بموردي سحابة متعددين بلوحات معلومات مختلفة، ويمكن أن تزيد النفقات بسهولة. سواء أكنت تستخدم ®IBM Cloud أو Amazon AWS أو Google Cloud أو Microsoft Azure أو مجموعة من المنصات، فمن الضروري معرفة وتقييم وضبط ما تنفقه على العمليات السحابية.