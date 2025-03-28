ماذا يعني تحسين تكلفة التقنيات السحابية؟

يوفر نقل البيانات والتطبيقات من مراكز البيانات المحلية التقليدية إلى البنية التحتية السحابية للشركات إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تسريع عملية الابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية والتفاعل بشكل أفضل مع العملاء والموظفين. بل وتصبح نفقات البنية التحتية لتقنية المعلومات نفقات تشغيلية تُدفع حسب الاستخدام لدى معظم مزودي السحابة العامة. يمكنك زيادة نطاق مواردك السحابية أو تقليله لتلبية حاجتك، وستترتب التكاليف على الاستخدام. إلا إنه قد تكون تكاليف الخدمات السحابية أكثر من المتوقع، لذا فإن مراقبة نفقاتك السحابية وضبطها أمر بالغ الأهمية.
يجمع تحسين تكلفة السحابة بين الإستراتيجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والأدوات للمساعدة على تقليل تكاليف السحابة، والعثور على الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتشغيل تطبيقاتك في بيئة السحابة، وزيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد.
قد يكون من الصعب مراقبة المقاييس ومقارنة البيانات عند الاستعانة بموردي سحابة متعددين بلوحات معلومات مختلفة، ويمكن أن تزيد النفقات بسهولة. سواء أكنت تستخدم ®IBM Cloud أو Amazon AWS أو Google Cloud أو Microsoft Azure أو مجموعة من المنصات، فمن الضروري معرفة وتقييم وضبط ما تنفقه على العمليات السحابية.
تهدر المنظمات حوالي 32% من إنفاقها على الخدمات السحابية—وهو مبلغ كبير سواء أكانت شركة صغيرة أم شركة تنفق مبلغًا مكونًا من ستة أو سبعة أرقام على السحابة سنويًا. يساعد تحسين السحابة على تقليل الهدر وتجنب الإنفاق الزائد من خلال تحديد الموارد غير المستخدمة والأدوات المهملة.
لا يتعلق الأمر فقط بخفض التكاليف. بل يتعلق الأمر أيضًا بالتأكد من توافق تكاليفك مع أهداف عملك. بمعنى آخر، قد يكون دفع المزيد من الأموال أمرًا منطقيًا إذا كنت تكسب المزيد من الإيرادات أو ترى المزيد من الأنشطة الإنتاجية والربحية من خدمة سحابية معينة.
تحسين تكلفة السحابة يعني معرفة تكلفة عملياتك السحابية وإجراء تعديلات ذكية حتى تتمكن من التحكم في تكاليف السحابة دون المساس بمستوى الأداء.
من خلال القيام ببعض التحضيرات، يمكنك إدارة تكاليف السحابة وتجنب الإنفاق الزائد غير المتوقع. يجب على فريق تقنية المعلومات لديك مراعاة هذه الأسئلة قبل وأثناء وبعد تنفيذ السحابة:
يمكن أن تساعدك أدوات إدارة التكاليف السحابية المتاحة على تتبع الفواتير والمزايا والتكوينات الأخرى، ما يتيح لك تحسين التكاليف. يقدم مزودو السحابة بعض الأدوات، بما في ذلك إدارة تكاليف Azure وإدارة تكاليف Google Cloud وأدوات الإدارة المالية السحابية AWS.
هناك أيضًا أدوات تكلفة سحابية من شركات مستقلة تعمل على تقييم العديد من الموردين الآخرين. على سبيل المثال، يقوم IBM Turbonomic بأتمتة الإجراءات الحساسة على الفور، دون وجود إشراف بشري، لمساعدتك على استخدام موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بأكبر قدر من الكفاءة. يمكن أن تعمل هذه الأدوات عبر العديد من البيئات السحابية وتعد تقارير تعرض بيانات السحابة المتعددة مجمعة. تقارن بعض الأدوات تكاليف السحابة لديك بتكاليف بناء غرفة الخادم الخاصة بك.
يقدم مزودو الخدمات السحابية مجموعة من نماذج التسعير ومستويات الخدمة المختلفة التي يمكنك استخدامها للمساعدة على مطابقة الموارد والتكاليف مع احتياجات التطبيقات ومتطلبات التوفر وقيمة الأعمال. قد يكون استكشاف هذه الأمور أمرًا مربكًا. فيما يلي بعض الإستراتيجيات العامة التي عليك استخدامها:
FinOps، وهي كلمة مركبة من كلمتي التمويل finance وعمليات التطوير DevOps، وهي أحد إجراءات الإدارة المالية السحابية التي تساعد المنظمات على زيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد في بيئاتها السحابية الهجينة والمتعددة. تتعامل العديد من المنظمات مع إستراتيجية تحسين تكلفة السحابة وتنفيذها من خلال توظيف فريق FinOps متعدد المهام — ويضم أعضاءً من أقسام تقنية المعلومات والتمويل والهندسة — لتحقيق المساءلة المالية في تكاليف السحابة.
تعتمد ممارسات إجراء FinOps على إعداد التقارير والأتمتة لزيادة عائد الاستثمار من خلال التحديد المستمر لفرص تعزيز الكفاءة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحسين السحابة الفوري. ومن خلال أتمتة عملية توفير الموارد المتغيرة، يمكن للمنظمات أيضًا التأكد من أن البنية التحتية الأساسية لبيئتها السحابية تحقق دائمًا الأهداف من حيث الخدمة.
وفقًا لمؤسسة FinOps، تخصص ممارسات إجراء FinOps الناضجة أكثر من 90% من نفقات السحابة، ما يترك فرقًا ضئيلاً بين الإنفاق المتوقع والفعلي.
قد تكون الشركة في مراحل متعددة من رحلة إجراء FinOps—الإبلاغ والتحسين والتشغيل— في الوقت نفسه لأن لكل من الوحدات أو الفرق أو التطبيقات المختلفة رحلتها الخاصة.
تصف مؤسسة FinOps مستويات النضج بأنها عبارة عن "الحبو والسير والجري "، وهي تمثل المنظمات التي تتخذ إجراءات على نطاق صغير ومحدود وصولاً إلى تلك التي تتخذ إجراءات على مستوى أعلى بكثير.
تعتمد التطبيقات المتطورة التي تستخدمها العديد من الشركات على تشغيل فرق تقنية معلومات أُرهقت أثناء محاولتها البقاء في صدارة الطلبات المتغيرة. حين ينخفض أداء التطبيق، تتعامل هذه الفرق بسرعة بشرية غالبًا بعد الحدث. لتجنب الاضطرابات، قد يوفرون موارد لبيئتهم السحابية أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى وجود فاتورة سحابية متضخمة وعائد استثمار مخيب للآمال. تشجع شركة ®IBM العملاء على خفض الإنفاق من خلال تحسين تكلفة السحابة الهجينة.
IBM Turbonomic هي منصة لتحسين تكاليف السحابة الهجينة تتيح لفرق تقنية المعلومات التخلص من التخمين الذي يؤدي إلى تكدس موارد التطبيق أو نقصها—ما يوفر الوقت ويرشد التكاليف. يمكن للفرق أتمتة الإجراءات المهمة الفورية باستمرار والتي توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من طبقات المجموعة.
دعونا نعِد التفكير في العمليات السحابية. إذا كنت ستصمم عمليات سحابية لشركة جديدة، فما الذي ستقوم بأتمتته لضمان جودة أداء التطبيق بأقل تكلفة؟ مشاهدة الفيديو.