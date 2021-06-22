يسعى العديد من المؤسسات اليوم إلى تحديث البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بها بهدف الاستفادة من فرص الأعمال التي يقدمها الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلّم الآلي (ML)، والتحليلات المتقدمة. ولكن تواجه هذه المؤسسات تحديات تتمثل في البيانات وأعباء العمل المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والوقت الأكبر الذي تستغرقه أعباء عمل التدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، والتكلفة وندرة الموارد، ولا سيّما وحدات المعالجة الرسومية (GPUs).
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج المؤسسات إلى وصول عالي السرعة إلى كميات هائلة من البيانات غير المنظّمة المخزّنة في أنظمة تخزين الكائنات والملفات الموزّعة. وفي هذا الصدد، يقدم نظام IBM Storage ثلاثة حلول لتلبية متطلبات المؤسسات هي:
يمكنك تسليم البيانات على نطاق واسع مع الحفاظ على الأداء العالي، وزمن الانتقال القصير، والوصول المُدار إلى البيانات مع فترة تعطل محدودة أو معدومة.
تمكّن من دمج المزيد من البيانات وأعباء العمل على منصة واحدة قادرة على العمل في بيئات الحافة والبيئات المحلية والسحابية.
شارِك البيانات وأعباء العمل مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب لزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقليل النُسخ، وتحسين استخدام الموارد.
يمكنك إضفاء الطابع المركزي على خدمات البيانات والتطبيقات من خلال إدارتها على منصة واحدة قابلة للتوسُّع تتكامل مع استثمارات تقنية المعلومات الحالية.
قلِّل من زحف التطبيقات والبيانات باستخدام منصة تخزين موحّدة ومرنة قابلة للتوسُّع أو التقلص الرأسي أو التوسُّع أو التقلُّص الأفقي دون المساس بالأداء.
احمِ التطبيقات والبيانات، وهو ما يتيح التعافي السريع من عمليات الاختراق والهجمات، وذلك بالاستعانة بقدرات الأمن والحماية المتكاملة من برامج الفدية.
استفِد من منصة قابلة للتوسع لتخزين معرّف بالبرامج للملفات والكائنات، وهذه المنصة مصمَّمة لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.
استفِد من الاعتماد على الذاكرة الوميضية فقط والحوسبة المرنة الهجينة ووحدات بناء التخزين لإنشاء مجموعات عالية الأداء لبرنامج IBM Storage Scale في بنية تقنية معلومات مستدامة.
استثمِر في حل تخزين معرّف بالبرامج ومفتوح المصدر مصمَّم لتلبية احتياجات تخزين الكتل والملفات والكائنات الخاصة بالمؤسسات الحديثة لأعباء العمل ذات الأغراض العامة.
تُجري شركة Continental Automotive AG تجارب التعلّم العميق بمعدل يزيد بمقدار 14 مرّة شهريًّا، مع تقليل وقت تدريب الذكاء الاصطناعي من أسابيع إلى أيام لحلول القيادة الذاتية الخاصة بها.
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تعرَّف على حلول البيانات ذات القابلية العالية للتوسّع والضرورية للبيئات المتطلبة للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والتحليلات.
يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner الذي صنّف IBM باعتبارها شركة رائدة في تخزين الكائنات والملفات الموزّعة للمرّة السابعة على التوالي.
تعرَّف كيف قامت شركة IBM بتأمين بيانات الملفات والكائنات لمنع تعرُّضها للخطر، سواء عن طريق الخطأ أو عن عمد.
يمكنك تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل كثيفة البيانات حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.