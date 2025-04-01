دمج الكتلة والملف و Object Storage محليًا مع السحابة الأصلية تجربة
IBM Storage Ceph® عبارة عن منصة التخزين المعرفة بالبرمجيات التي تدمج الكتلة, والملفات و Object Storage للمساعدة في التخلص من صوم البيانات وتقديم تجربة شبيهة بالساحابة مع الاحتفاظ بمزايا التكلفة وسيادة البيانات التي توفرها المعلومات المحلية.
يتم تشغيل التخزين Ceph على أجهزة x86 القياسية، مما يوفر طريقة سهلة وفعالة لبناء مستودع بحيرة مستدامة ل ®IBM watsonx.data والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الاصطناعي أحمال التشغيل. كما أن تكنولوجيا المعلومات قابلة للتوسع بشكل كبير للتوسع في تصميمها دون وجود نقطة فشل واحدة وقادرة على دعم بيتابايت من البيانات وعشرات المليارات من الكائنات.
من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من سحابة هجينة الاستراتيجية المحلية، تعمل مجموعة الاستراتيجية على سد الفجوة المعمارية بين عمليات المعلوماتية وعمليات التطوير. اعتمدت تطبيقات المؤسسات التقليدية في السابق على أنظمة Block Storage التي تعمل في مركز البيانات المحلي. والآن، يجب أن يعملوا بسلاسة مع التطبيق على نطاق الويب في العمل بدون نظام تشغيل وبيئات الحاويات المتصلة بالسحابة عن طريق المنصة كخدمة. تم تصميم التخزين Ceph للربط بين هذه البنى التحتية المختلفة وبنى التطبيق ومختلف عمليات الإدارة والاستهلاك.
يمكن الوصول إلى مخزن البيانات في مخازن التخزين في Ceph عن طريق بروتوكولات الكتل (للبيانات المهيكلة) وعن طريق واجهات برمجة تطبيقات REST المتوافقة مع AWS S3 (للبيانات غير منظمة). وهذا يجعل التخزين التخزين Ceph مثاليًا لكل من التخزين التخزيني التخزيني لمخازن البيانات. كما يدعم التخزين Ceph أيضًا NVMe/TCP، مما يجعل التخزين Ceph بديلاً تنافسيًا في العديد من البيئات الافتراضية.
تنمو من أقل من 3 عقدة إلى آلاف العقدة دون انقطاع إلى العنوان مليارات من المعلومات.
استخدم التخزين المعرّف بالبرمجيات الذي تم إنشاؤه باستخدام معايير مفتوحة تحافظ على توافق تكاليف النفقات الرأسمالية والتشغيلية مع أسعار الأجهزة الأساسية.
استخدم نظامًا أساسيًا واحدًا يدعم الكتل والكائنات و File Storage معًا لإدارة جميع بياناتك، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويساعد العملاء على التعامل مع النمو الهائل للبيانات.
استخدم وحدات تخزين تقليل البيانات لتحسين استخدام القرص، والقراءات والكتابة الجزئية أو الكاملة مع المعاملات الذرية، وعمليات إعادة التكرار ومحو البرمجة لحماية البيانات، والتحسين القائم على السياسات، وغير ذلك الكثير.
صُمم التخزين Ceph ليكون الشفاء الذاتي والإدارة الذاتية، وهو مصمم ليكون شفاءً ذاتيًا، ويعيد توزيع البيانات في جميع أنحاء المجموعة ويتعامل مع الأعطال دون انقطاع, ويستعيد تلقائيًا إلى مستوى مرونة البيانات المطلوب المحدد مسبقًا.
مراقبة استخدام السعة والنمو باستخدام تحليلات التخزين التي تمكّن العملاء من التخطيط للمتطلبات المستقبلية وتحديد احتياجات السعة على المدى القريب.
ميزة أمان الوصول مثل قفل الكائنات للكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة (WORM) إدارة البيانات والحماية؛ تشفير FIPS 140-2؛ إدارة المفاتيح التكامل والتشفير من جانب الخادم.
تحسين المؤسسة بالمرونة وتسريع عملية تحديث بيانات السحابة الأصلية الخاصة بك.
مشاهدة الفيديو لمعرفة مدى سهولة تثبيت وتكوين مجموعة IBM Storage Ceph العنقودية على خوادم أجهزة x86 السلعية.
تعرف على كيفية تشغيل IBM watsonx.data محلي ، مع IBM Storage Fusion HCI الذي يوفر منصة استضافة قائمة على الأجهزة و IBM Storage Ceph الذي يوفر نطاق السحابة Object Storage.
صُممت IBM Storage Ceph لتكون ذاتية الشفاء وذاتية الإدارة مع عدم وجود نقطة فشل واحدة، Ceph تتضمن تحليلات التخزين حساسيس حساسيسا في كميات متزايدة من البيانات.
IBM Storage صُممت Ceph لتثبيث الذكاء الاصطناعي مع مرونة المؤسسة، ودمج البيانات مع بساطة البرمجيات، وتشغيلها على منصات أجهزة متعددة لتوفير المرونة وخفض التكاليف.
IBM watsonx.data و IBM Storage Ceph يمكن أن يكون مزيجًا قويًا لبناء حل مستودع بحيرة البيانات قابل للتوسع وفعال من حيث التكلفة.
أ منصة البيانات العالمية المحسّنة لـ الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
منصة متكاملة ومتكاملة تمامًا وجاهزة لتشغيل وصيانة جميع تطبيقاتك المحليةRed Hat OpenShift التطبيق.
مخزن بيانات ملائم للغرض مبني على بنية مفتوحة مستودع بحيرة البيانات توسيع نطاق النطاق الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل، لجميع بياناتك، في أي مكان.
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