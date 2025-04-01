IBM TS4500 Tape Library
حل التخزين السحابة التخزين من الجيل التالي الذي يوفر كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة
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رسم توضيحي تجريدي لدوائر ملونة
الجيل القادم من التخزين التخزين

تم تصميم IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات السحابة التخزين السحابة التخزين. تشتمل المعلومات التكنولوجية على أحدث جيل من الأشرطة الخطية الرائدة في مجال الصناعاتالمفتوح (LTO) و IBM سيساعد ذلك مجموعة شركات التقنية في التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة للشرائط الحديثة.

وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية للحوسبة السحابية والبنى التحتية السحابية، وزيادة تكلفة التخزين البصمة البصرية، وصعوبة ترحيل البيانات عبر منصات البائعين، وغير ذلك.

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المزايا
تنفيذ النمو المرن

تنمو من كل من الجانب الأيمن والأيسر من الإطار L الأول، حيث يمكن وضع النماذج في أي وضع نشط.

سعة الدعم عند الطلب

استخدم الدعم لتكوينات مستوى المبتدئين والمتوسطين وتكوينات السعة الأساسية.

استخدام إدارة التخزين الديناميكي

إنشاء وتغيير المكتبات المنطقية وتكوين أي محرك أقراص في أي مكتبة منطقية.

زيادة توافر النظام بشكل عام

ساعد في زيادة أداء التركيب وتوافر النظام بشكل عام مع الملحقات الروبوتية المزدوجة.

الوصول إلى البيانات على مستوى الملف

الوصول إلى البيانات على مستوى الملف دون الحاجة إلى التطبيق الخاص.

الترقية بمسار مرن

توفير مسار ترقية مرن عند رغبتك في توسيع شريط التخزين الخاص بك مع تزايد احتياجاتك.

ميزة

حالة الاستخدام
IBM TS4500 مع IBM Enterprise Tape Drives

إن IBM TS4500 مع مكتبة الأشرطة TS1170 هو حل التخزين المتطور المصمم لتلبية احتياجات مؤسستك ذات السعة العالية. توفر النسخ والأرشفة الموثوقة الموثوق بها للبيانات والأرشفة مع التخزين التخزيني الذي يصل إلى 50 تيرابايت (أصلي) لكل خرطوشة تسمح بالتوسع القابل للتحويل بسلاسة حتى تتمكن أعمالك من استيعاب النمو السريع للبيانات. 

يساعد TS4500 مع TS1170 في حماية البيانات وتحسين كفاءة التكلفة وتبسيط العمليات بفضل المعلومات القوية التي يوفرها نظام المعلومات المتكامل، مثل التشفير والأتمتة والإدارة المبسطة.

يساعد هذا الحل على مواجهة التحديات مثل ارتفاع أحجام البيانات ونمو مركز البيانات وارتفاع تكلفة التخزين البصمة.
الموارد مصفوفة البائعين المستقلين لمحركات أقراص الأشرطة TotalStorage 3592 من IBM

مصفوفة بائعي البرامج المستقلين (ISV) لمصفوفة بائعي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة TotalStorage 3592 من IBM و LTO.

IBM TS4500 Tape Library التوثيق

احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه IBM TS4500 Tape Library.

IBM مركز تخزين النظام التخزين البيني

قم بزيارة مركز التخزين البيني لنظام IBM للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS4500 Tape Library.
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IBM Enterprise Tape Drives طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية، وتحسين الأمان، وبنية تحتية فعالة من حيث التكلفة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.

 محرك أقراص الشريط LTO من IBM

يوفر محرك الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويحسن من مستوى الأمان والتكلفة الإجمالية للملكية للبنى التحتية للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم التشفير للبيانات.

مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM

تحتفظ مكتبة أشرطة Diamondback Tape Library IBM بالبيانات وتحميها باستخدام أشرطة التخزين المستدامة فائقة الكثافة فائقة المرونة على الإنترنت.

 IBM 3592 Tape Cartridge

وسائط أشرطة فائقة الجودة، مصممة للحفاظ على التخزين بأقل تكلفة ممكنة. عرض IBM 3592 Tape Cartridge.

 خراطيش البيانات LTO Ultrium من IBM

توفر خرطوشة البيانات IBM LTO Ultrium (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة لحفظ البيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.

 IBM Storage Archive

IBM Storage Archive يمنحك وصولاً مباشرًا وبديهيًا ورسوميًا إلى مخازن البيانات في IBM Tape محركات الأقراص والمكتبات من خلال دمج معيار LTFS.
الخطوات التالية

ابدأ بقراءة دليل مكتبة الأشرطة IBM TS4500 R9 أو تحدث إلى خبير على تعرف على المزيد عن IBM TS4500

 اقرأ دليل المكتبة IBM Tape