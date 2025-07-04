حماية بياناتك من خلال مرونة إلكترونية مقاومة للتطورات المستقبلية وعزل منفصل تمامًا عن الشبكة (Air-gapped).
تُعالج مجموعة IBM Enterprise Tape Drive هذه التحديات من خلال تقديم تخزين آمن وعالي السعة.
بفضل واجهات مثل FC-16 وSAS-12، يمكن دمج هذه المحركات بسهولة مع بنية الأشرطة الحالية، أو استخدامها كوحدات مستقلة يتم تركيبها على الرفوف. وتدعم هذه المحركات تنسيق LTFS لتوفير وصول رسومي بسيط إلى البيانات، كما أن التشفير المدمج يضمن سرية المعلومات ويساعد على تلبية متطلبات الامتثال الصارمة مع الحماية من الوصول غير المصرَّح به.
نفِّذ عمليات نقل بيانات أسرع تصل إلى 400 ميجابايت/ثانية (وحتى 900 ميجابايت/ثانية عند الضغط) باستخدام منفذي SAS بسرعة 12 جيجابت/ثانية ومنفذي FC بسرعة 16 جيجابت/ثانية، مع ضمان التوافق مع حلول IBM الحالية لأتمتة الأشرطة.
حقِّق أداء وموثوقية أعلى مقارنةً بالتنسيقات الأخرى، مع توفير في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). تُعَد IBM Enterprise Tape Drives من أحدث ما توصلت إليه تقنيات الأشرطة.
تُتيح تقنية RAO (ترتيب الوصول المُوصى به) لتطبيقات التحكم في الأشرطة تسريع عملية استرجاع البيانات من شريط واحد.
حافِظ على أمان بيانات شركتك الحساسة من خلال تنفيذ خط دفاع موثوق به وصلب.
يوفر سعة تنسيق قصوى (أصلية) تبلغ 20 تيرابايت (JE) و15 تيرابايت (JD). السعات الأصلية الأخرى للتنسيقات هي 10 تيرابايت (JD) و7 تيرابايت (JC). يوفّر أداء نقل بيانات أصلي بسرعة 400 ميجابايت/ثانية. يتضمن واجهات FC بسرعة 16 جيجابت، أو Ethernet بسرعة 10 جيجابت، أو SAS بسرعة 12 جيجابت، بالإضافة إلى وصلات خلفية مخصصة لبيئات الشريط الافتراضي.
يوفر سعة تنسيق قصوى تبلغ 50 تيرابايت (JF). يعمل محرك TS1170 بسرعة إنتاجية أوَّلية تبلغ 400 ميجابايت/ثانية، ويدعم الاتصال عبر SAS بسرعة 12 جيجابت وقناة ليفية (Fibre Channel) بسرعة 16 جيجابت. يوفر تشفير AES-256 ويدعم وسائط خراطيش الأشرطة الجديدة 3592 70F (وسائط JF) التي تستخدم جزيئات مغناطيسية من Strontium Ferrite.
|Lite
|TS 1150
|TS 1160
|TS 1170
|تنسيق الأشرطة المفتوح للمؤسسات
|لأغراض الصيانة والترقية فقط
حل تخزين يوفر كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة.
وسائط أشرطة عالية الجودة مصممة للحفاظ على بياناتك بأقل تكلفة ممكنة.
واجهة رسومية لإدارة البيانات في محركات ومكتبات الأشرطة باستخدام تنسيق LTFS.
توسيع نطاق حماية البيانات والاستفادة من الاستثمارات الحالية للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث.