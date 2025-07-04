IBM Enterprise Tape Drives

حماية بياناتك من خلال مرونة إلكترونية مقاومة للتطورات المستقبلية وعزل منفصل تمامًا عن الشبكة (Air-gapped).

رسم توضيحي متساوي الأبعاد لحاوية البيانات

تخزين البيانات بشكل آمن وقابل للتوسع وفعَّال من حيث التكلفة

تُعالج مجموعة IBM Enterprise Tape Drive هذه التحديات من خلال تقديم تخزين آمن وعالي السعة.

بفضل واجهات مثل FC-16 وSAS-12، يمكن دمج هذه المحركات بسهولة مع بنية الأشرطة الحالية، أو استخدامها كوحدات مستقلة يتم تركيبها على الرفوف. وتدعم هذه المحركات تنسيق LTFS لتوفير وصول رسومي بسيط إلى البيانات، كما أن التشفير المدمج يضمن سرية المعلومات ويساعد على تلبية متطلبات الامتثال الصارمة مع الحماية من الوصول غير المصرَّح به.

 عرض توضيحي لمكتبة IBM TS4500 Tape Library
تحسين أداء عمليات الأشرطة

نفِّذ عمليات نقل بيانات أسرع تصل إلى 400 ميجابايت/ثانية (وحتى 900 ميجابايت/ثانية عند الضغط) باستخدام منفذي SAS بسرعة 12 جيجابت/ثانية ومنفذي FC بسرعة 16 جيجابت/ثانية، مع ضمان التوافق مع حلول IBM الحالية لأتمتة الأشرطة.
تمكين اتصال موثوق به وفعَّال من حيث التكلفة

حقِّق أداء وموثوقية أعلى مقارنةً بالتنسيقات الأخرى، مع توفير في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). تُعَد IBM Enterprise Tape Drives من أحدث ما توصلت إليه تقنيات الأشرطة.
كفاءة البحث عن البيانات باستخدام RAO

تُتيح تقنية RAO (ترتيب الوصول المُوصى به) لتطبيقات التحكم في الأشرطة تسريع عملية استرجاع البيانات من شريط واحد.
الحصول على حماية قوية للبيانات

حافِظ على أمان بيانات شركتك الحساسة من خلال تنفيذ خط دفاع موثوق به وصلب.

الميزات

المنتجات

IBM TS1160 - الواجهة الأمامية

TS1160 Tape Drive

يوفر سعة تنسيق قصوى (أصلية) تبلغ 20 تيرابايت (JE) و15 تيرابايت (JD). السعات الأصلية الأخرى للتنسيقات هي 10 تيرابايت (JD) و7 تيرابايت (JC). يوفّر أداء نقل بيانات أصلي بسرعة 400 ميجابايت/ثانية. يتضمن واجهات FC بسرعة 16 جيجابت، أو Ethernet بسرعة 10 جيجابت، أو SAS بسرعة 12 جيجابت، بالإضافة إلى وصلات خلفية مخصصة لبيئات الشريط الافتراضي.
اقرأ صحيفة بيانات TS1160 Tape Drive
هذا هو منتج محرك الأشرطة IBM TS1170 كما يظهر من الواجهة الأمامية.

IBM TS1170 Tape Drive

يوفر سعة تنسيق قصوى تبلغ 50 تيرابايت (JF). يعمل محرك TS1170 بسرعة إنتاجية أوَّلية تبلغ 400 ميجابايت/ثانية، ويدعم الاتصال عبر SAS بسرعة 12 جيجابت وقناة ليفية (Fibre Channel) بسرعة 16 جيجابت. يوفر تشفير AES-256 ويدعم وسائط خراطيش الأشرطة الجديدة 3592 70F (وسائط JF) التي تستخدم جزيئات مغناطيسية من Strontium Ferrite.
اقرأ صحيفة بيانات TS1170 Tape Drive

المواصفات

LiteTS 1150TS 1160TS 1170
تنسيق الأشرطة المفتوح للمؤسسات
  • 10 تيرابايت
  • 360 ميجابايت في الثانية
  • متوافق مع الإصدارات السابقة من R2x/W1x
  • تقنية WORM والتشفير
  • LTFS
  • 20 تيرابايت
  • 400 ميجابايت في الثانية
  • توافق R1x/ W1x مع الأجيال السابقة
  • متوافق
  • تقنية WORM والتشفير
  • LTFS
  • 50 تيرابايت
  • 400 ميجابايت في الثانية
  • تنسيق السعة فقط
  • التشفير
  • LTFS
 لأغراض الصيانة والترقية فقط  

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