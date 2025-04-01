مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM

الحفاظ على البيانات وحمايتها باستخدام شريط التخزين®المرن وعالي الكثافة للغاية
أكثر من 27PB من التخزين في أقل من 30 دقيقة من وقت التشغيل على الأرض إلى ®الطاقة.
استبدل معظم العناصر الرئيسية في دقيقتين. Enterprise-المستوى ®IBM الخدمات متاحة أيضًا.
يتناسب مع نفس مساحة الأرضية مثل حامل مشروع الحوسبة المفتوحة القياسي.
قم بزيادة الأداء في القراءة والكتابة مع زيادة كثافة محرك الأقراص بنسبة 15% مقارنةً بمحرك الأقراص IBM TS4500 L55.
الوصول إلى البيانات على مستوى الملف دون الحاجة إلى التطبيق الخاص.
يتم تمكين ميزة المؤسسة الرئيسية بشكل افتراضي، حتى يتمكن المهندسون المعماريون من التصميم والنشر بسرعة.
قم بتخزين ما يصل إلى 69.5 بيتابايت من البيانات المضغوطة في مكتبة واحدة بمساحة 8 أقدام مربعة باستخدام خراطيش LTO.
قم بتخزين ما يصل إلى 1,548 خرطوشة بيانات LTO قابلة للاستخدام في مساحة أرضية تبلغ 8 أقدام مربعة.
نشر مكتبات فردية مع أي محرك أشرطة LTO مدعوم، بما في ذلك SAS-12، وقناة ليفية 8Gb أحادية ومتعددة الأوضاع.
يدعم أي مجموعة من أعداد محركات الأقراص من 1 إلى 14 مع توسيع عدد محركات الأقراص الميدانية حتى 14.
تعزيز الأمان والامتثال التنظيمي من خلال وسائط التشفير للبيانات والكتابة مرة واحدة للقراءة مرات عديدة (WORM).
تبسيط الوصول إلى مخزن البيانات على خراطيش الأشرطة من خلال IBM Storage Archive ، ميزة IBM نظام ملفات الأشرطة الخطية (LTFS) التقنية.
دعم ما يصل إلى 45 تيرابايت من تخزين البيانات المضغوطة لكل خرطوشة (18 تيرابايت أصلية). استخدم خراطيش LTO جديدة.
قلل من التخزين التخزين البصمة وبسّط الكابلات مع مساحة رف إضافية فوق المكتبة من أجل ®وحدات توزيع الطاقة، والمزيد غير ذلك.
قم بتبسيط بيئة التخزين لديك وتمكين المرونة للنمو والتغيير في مركز البيانات الخاص بك.
استكشف أحدث IBM Tape ومكتبة الأشرطة التقنية، بما في ذلك البنية والتنفيذ.
اطلع على المصفوفة المرجعية لموردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أشرطة IBM TotalStorage LTO.
يوفر لك برنامج Diamondback خبير الرعاية طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول IBM Storage من خلال مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم لأنظمتك.
توفير وصول سريع إلى البيانات وتحسين الأمان وتقليل تكاليف الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.
الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل من IBM المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها.
توفير وصول مباشر وبديهي ورسومي إلى مخزون البيانات في IBM Tape محركات الأقراص والمكتبات.