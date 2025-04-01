مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM

الجيل القادم من التخزين المستدام فائق الكثافة من الجيل القادم استنادًا إلى أكثر من عقدين من الابتكارات التخزينية، ®IBM Diamondback يوفر تخزين البيانات عالية السعة وطويلة الأجل مع شريط لا يمكن أن يوفره سوى الشريط السيبراني الموصول بالهواء.