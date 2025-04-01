IBM Storage Archive

الوصول إلى البيانات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات، ودون الحاجة إلى برامج مملوكة. يمكنك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت وفي أي مكان من مساحة اسم عامة واحدة.