IBM Storage Archive
تحسين تكلفة الأرشفة من خلال الحماية المادية للفجوة الهوائية والوصول البياني السهل، من مساحة أسماء عالمية واحدة
محترف يجلس على مكتب ينظر إلى شاشة الكمبيوتر

يوفر برنامج IBM Storage Archive في محفظة IBM Storage واجهة رسومية لإدارة البيانات في محركات الأشرطة والمكتبات باستخدام معيار تنسيق نظام ملفات الأشرطة الخطية (LTFS) لقراءة وكتابة وتبادل البيانات الوصفية الوصفية على خراطيش الأشرطة المهيأة.

IBM Storage Archive يمنحك وصولاً مباشرًا وبديهيًا ورسوميًا إلى مخزن البيانات على الشريط مع الاستغناء عن الحاجة إلى إدارة أشرطة وبرامج إضافية للوصول إلى البيانات. يقدم أرشيف التخزين ثلاثة حلول برمجية لإدارة ملفاتك الرقمية بتنسيق LTFS: إصدار محرك واحد وإصدار المكتبة وإصدار المكتبة وإصدار Enterprise.

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المزايا
تحسين الكفاءة باستخدام شريط الأتمتة

يمكنك الوصول إلى الملفات وإدارتها، وسحب الملفات من الشريط وإليها دون الحاجة إلى برامج خاصة بالأجهزة وكذلك مشاركة بيانات الملفات عبر الأنظمة الأساسية.
الحصول على وصول سريع إلى البيانات

عرض الدلائل والملفات دون الحاجة إلى برامج النسخ الاحتكارية الخاصة.
الاستفادة من إمكانية نقل الملفات البسيطة

تبادل الأشرطة بسهولة بين أنظمة التشغيل والبرامج المختلفة.
انخفاض التكاليف

تقليل نفقات التخزين التخزين للبيانات التي لا تحتاج إلى الوصول إلى الأداء الأساسي للقرص الأساسي.
اكتساب التوافرية العالية

توسيع السعة دون التأثير على توافر البيانات.
تحسين الموارد الشريط اللاصق

تقليل وقت الاستعادة وتمكين الاستخدام الأمثل للشريط الموارد.
ميزة
واجهة المستخدم الرسومية

تقليل التعقيد من خلال عرض البيانات على الشريط باستخدام نظام التشغيل File Manager.
IBM Storage Scale ومقياس التخزين نظام التكامل

احصل على إدارة قابلة للتوسع، وإدارة المؤسسة وإدارة أسرع للإدخال/الإخراج والمعاملات مع نظام التكامل IBM Storage Scale ونظام التخزين على نطاق واسع.
تصنيف التخزين المتدرج بحيرة البيانات

إنشاء مستويات التخزين التشغيلي لتقليل نفقات التخزين للبيانات التي لا تحتاج إلى وصول التخزين الأساسي.
الهجرة القائمة على السياسات

توسيع سعة الأرشيف دون التأثير على توافر البيانات.
مشاركة مرنة للبيانات

الوصول إلى بيانات الملفات من أي نظام تشغيل حتى تتمكن من مشاركة البيانات بسهولة عبر الأنظمة الأساسية.
سهولة الوصول إلى البيانات

الوصول إلى البيانات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات، ودون الحاجة إلى برامج مملوكة. يمكنك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت وفي أي مكان من مساحة اسم عامة واحدة.
كفاءة تخزين البيانات

تغيير اقتصاديات التخزين مع طبقة من البرمجيات الذكية التي تنشئ نظاماً فعالاً لتخزين البيانات بشكل ديناميكي لجميع البيانات بالتكلفة المثلى، مما يساعد على زيادة الأداء إلى أقصى حد وضمان الأمان.
استخدام واجهة التطبيق

استفد من واجهة قراءة وكتابة أساسية لخرطوشة الشريط للتشغيل بدون أي تحسينات إضافية لنظام التشغيل مثل المكونات الإضافية أو حزم الخدمة.
تنسيق LTFS

التخلص من الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية للوصول إلى الملفات أو إنشاء الملفات. يمكّن تنسيق LTFS من تبادل الملفات بسهولة أكبر بين المستخدمين الذين يعملون في أنظمة تشغيل مختلفة، باستخدام برامج مختلفة وفي مواقع مختلفة.
وصول بسيط

يمكنك الوصول إلى جميع البيانات في بيئات الأشرطة المستقلة وإدارتها ببساطة كما لو كانت المعلومات على قرص مع إصدار محرك أقراص واحد IBM Storage Archive.
الوصول إلى خرطوشة واحدة أو خراطيش متعددة

تمكين الوصول السهل كالقرص إلى خرطوشة واحدة أو عدة خراطيش في مكتبة أشرطة باستخدام إصدار مكتبة IBM Storage Archive.
تحسين الكفاءة

تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف التخزين طويل الأجل والمتدرج مع إصدار IBM Storage Archive للمؤسسات.
استكشف المنتجات الإضافية IBM Storage الأرشيف العميق

الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل من IBM المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها.

مقياس التخزين IBM Storage Scale

استفد من برامج التخزين عالية الأداء وخدمات تخزين البيانات المؤسسية ذات السعة العالمية الموحدة.

 سحابة IBM Cloud Object Storage

تمكين الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل وتوحيد تخزين البيانات الأساسية والثانوية الكبيرة مع الصناعات الرائدة Object Storage.

 محرك أشرطة LTO

احصل على وصول سريع إلى البيانات، وحسّن مستوى الأمان والتكلفة الإجمالية للملكية للبنى التحتية للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم التشفير للبيانات. تقديم أمر الوصول المفتوح للاسترجاع (oRAO) لتسريع الوصول إلى البيانات.
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