يتميز محرك الأشرطة IBM® LTO 9 Tape Drive بأحدث جيل من تقنية الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO)، مما يوفر سعة تخزين أكبر مقارنةً بالجيل السابق.
إلى جانب النسخ الاحتياطي، صُمم محرك الأشرطة LTO Tape Drive بهدف مساعدة شركتك على تلبية متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام الأشرطة الحديثة، مثل الحوسبة السحابية، والوسائط والترفيه، ومراقبة الفيديو الرقمية، وأرشفة الملفات النشطة، وأرشفة النسخ الاحتياطية.
بفضل توفير سعة تخزين فعلية تصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (مع ضغط 2.5:1)، يُعد محرك الأشرطة LTO 9 Tape Drive حلاً مثاليًا لتخزين الأشرطة للشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى نسخ احتياطي فعال وحل تخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.
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يتميز محرك الأشرطة LTO 9 بمعدل نقل بيانات غير مضغوطة يصل إلى 400 ميجابايت في الثانية بضغط 2.5:1. قد يختلف معدل نقل البيانات حسب استخدام المضيف والواجهة - حيث يصل إلى 700 ميجابايت في الثانية لمحركات الأشرطة كاملة الارتفاع (FH) بسرعة 8 جيجابت في الثانية، وما يصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية عند استخدام واجهة SAS بسرعة 12 جيجابت في الثانية.
يساعد أرشيف التخزين IBM Storage Archive™ على تسهيل الوصول إلى محركات الأشرطة LTO 9 وإدارتها، عبر تمكين تصنيف الملفات بناءً على النص، بهدف تسهيل عمليات البحث عن محتوى المحركات. يدعم أرشيف التخزين IBM Storage Archive نظام LTFS الموجّه للأشرطة، ويوفر واجهة مستخدم رسومية (GUI) لعرض محتويات محرك الأشرطة. تسهم هذه الميزات في تسهيل البحث عن البيانات المخزنة على الأشرطة والوصول إليها، تمامًا مثل البيانات المخزنة على الأقراص أو وحدات التخزين الوميضية. من خلال جعل استخدام الأشرطة أمرًا سهلاً وبديهيًا، يفتح أرشيف التخزين Storage Archive LTFS المجال أمام تطبيقات وحالات استخدام جديدة لأشرطة LTO Ultrium.
تتيح واجهة SAS لمحرك الأشرطة LTO 9 بسرعة 12 جيجابت في الثانية إمكانية الاتصال بمجموعة كبيرة من خوادم الأنظمة المفتوحة. لتعزيز مرونة تكامل الشبكات، يوفر هذا المحرك الخارجي المضغوط منفذي SAS ومنفذ إيثرنت، ويمكن وضع وحدتين جنبًا إلى جنب على رف حامل مقاس 19 بوصة أو يمكن استخدامهما في إعداد مستقل. توفر محركات القناة الليفية (FC) بسرعة 8 جيجابت في الثانية منفذي FC ومنفذ إيثرنت.
يُنشئ أرشيف التخزين IBM Storage Archive "مساحة بيانات" فعالة لتخزين كل جزء من البيانات ديناميكيًا بأفضل تكلفة، مما يساعد على تعزيز الأداء وضمان الأمان. يتيح أرشيف التخزين IBM Storage Archive إمكانية تخزين الأصول الرقمية على المدى الطويل، بحيث يمكن الرجوع إلى إليها واستثمارها لسنوات قادمة.
يدعم LTO Ultrium 9 ميزة التقسيم التي تتيح للمستخدمين، عند استخدامها مع أرشيف التخزين IBM Storage Archive، إمكانية الوصول إلى بيانات الأشرطة على مستوى الملفات. يساعد هذا الدعم المستخدمين في تحديد موقع المعلومات وتحديثها بسرعة.
صُمم تنسيق أشرطة LTFS ليكون قابلاً للتبديل بين محركات أشرطة LTO المتوافقة وأنظمة التشغيل المدعومة، مما يزيل قلق المسؤولين بشأن توافق الأجهزة والبرامج. بفضل LTFS، يستطيع المديرون الوصول إلى الملفات أو تخزينها أو أرشفتها على شريط Ultrium 8 بسرعة، كما يمكنهم نقل الملفات إلى محرك أشرطة LTO 9 آخر، ومن مواقع مختلفة، بتنسيق يسهل استخدامه تمامًا.
كما أن تقنية LTO Ultrium 9 مصممة لدعم تشفير البيانات بشكل أساسي، حيث تتمتع بإمكانات تشفير الأجهزة وفك تشفيرها المدمجة في محركات أشرطة LTO Ultrium 9 نفسها.
يدعم محرك الأشرطة LTO 9 مواصفات ضغط LTO Consortium الخاصة بتقنية LTO Ultrium 9، مما يوفر سعة تخزين بيانات تصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (مع سعة أصلية تبلغ 18 تيرابايت). بالإضافة إلى القراءة والكتابة على خراطيش أشرطة LTO Ultrium 9، يمكن لمحرك الأشرطة LTO 9 أيضًا قراءة خراطيش LTO Ultrium 8 والكتابة عليها. يدعم محرك الأشرطة LTO 9 ميزات الوصف الذاتي لخراطيش أشرطة LTO، مما يسهّل عملية التشغيل.
تُمكّن ميزة ترتيب الوصول الموصى به (RAO)، المتوفرة في أشرطة LTO9، تطبيقات التحكم في الأشرطة من تسريع عملية استرجاع عدد معين من أجزاء بيانات المستخدم (UDSs) - سواء كانت ملفات أو مجموعات بيانات من خرطوشة شريط واحد، ومن ثَم تقليل وقت البحث فيها. تعمل ميزة RAO على تحسين زمن الوصول العشوائي إلى أجزاء البيانات المخزنة على الأشرطة بنسبة تصل إلى 86%، مقارنةً بعمليات الاسترجاع الخطية لنفس أجزاء البيانات.
تفضّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS2900 Tape Autoloader.
تحقق من أداء ميزة ترتيب الوصول الموصى به (RAO) في محركات الأشرطة IBM LTO 9 (محرك الأشرطة LTO 9) في بيئات الأنظمة المفتوحة.
تحقق من أداء نموذج محرك الأشرطة IBM LTO 9 (محرك الأشرطة LTO 9) نصفي الارتفاع في بيئات الأنظمة المفتوحة.
تحقق من أداء نموذج محرك الأشرطة IBM LTO 9 (محرك الأشرطة LTO 9) في بيئات الأنظمة المفتوحة.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفصل اعتماده على معيار LFTS.
توفر خرطوشة البيانات IBM LTO Ultrium (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالأجيال السابقة، ما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.
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