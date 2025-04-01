IBM 3592 Tape Cartridge

التخلص من البرامج الوسيطة وتقليل تكاليف إدارة الأشرطة من خلال التقسيم باستخدام IBM Storage Archive™ عند استخدامه على محركات IBM Enterprise Tape Drives. كما يعمل الحل أيضًا على تحسين قابلية الاستخدام من خلال عرض البيانات المخزّنة على الشريط بتنسيق هيكل شجرة الملفات للاستفادة من تقنية الشريط في بيئات الترفيه والتصنيع والبيئات الطبية.