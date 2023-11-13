ما المقصود بالعمليات المالية؟

العمليات المالية (FinOps أو العمليات المالية السحابية) هي تخصص ناشئ في الإدارة المالية السحابية وممارسة ثقافية تهدف إلى زيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.
FinOps هو مصطلح مختصر من "Finance" و "DevOps"، ويشدد على ضرورة تعاون فرق تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والأعمال لتحقيق المساءلة المالية في البيئة السحابية واتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات عند إدارة المقايضات بين السرعة والتكلفة والأداء.1
هناك اعتقاد خاطئ بأن FinOps تعني أن تصبح بخيلاً في الإنفاق السحابي. في الواقع، فإن FinOps تتعلق بإزالة العوائق، وتمكين فرق الهندسة لتقديم ميزات وتطبيقات وعمليات ترحيل أفضل وأسرع، وتمكين حوار متعدد الوظائف حول مكان ووقت الاستثمار. في بعض الأحيان يقرر قادة الأعمال تقليل الإنفاق. وفي أحيان أخرى يقررون الاستثمار بشكل أكبر. ولكن مع FinOps، تعرف الفرق سبب اتخاذهم لقرارات الإنفاق تلك.2
أدى التبني السريع للبنية التحتية السحابة إلى تحدي نماذج الاستهلاك التقليدية ودورات الشراء. تتصدى FinOps لهذا التحدي من خلال وضع عمليات الشراء تحت السيطرة المركزية لفريق متخصص في FinOps. يقدم هذا الفريق المشورة لجميع الأطراف المعنية بشأن أفضل الممارسات لتحسين تكلفة السحابة. ينشئ لغة مشتركة تمكّن المؤسسات من العمل بكفاءة على نطاق واسع في البيئة السحابية.
العمليات المالية (FinOps) هي تخصص وممارسة ثقافية على حد سواء ويشير أيضًا إلى مؤسسة FinOps. مؤسسة FinOps هي مؤسسة تجارية غير ربحية وهي جزء من مؤسسة Linux. تتألف المؤسسة من شركات وممارسين معتمدين يروّجون لتخصص العمليات المالية.
لقد ارتفع الإنفاق على السحابة العامة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على خدمات البنية التحتية السحابية الأصلية. توقعت مؤسسة Gartner® أن يتوسع إنفاق المستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم على الخدمات السحابية العامة بنسبة 20.4% في عام 2022 ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى ما يقرب من 600 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نشر أكثر من 40% من أعباء عمل المؤسسات في البيئة السحابية.3
ويتزامن هذا التسارع في الترحيل إلى السحابة والاستثمار فيها مع مخاوف بشأن الإسراف في الإنفاق. وجد تقرير State of the Cloud لعام 2022 الصادر عن Flexera أنه للسنة السادسة على التوالي، كان تحسين الاستخدام الحالي للسحابة هو المبادرة الأولى بين المؤسسات المشمولة بالاستطلاع. (جاء ترحيل المزيد من أعباء العمل إلى السحابة في المرتبة الثانية).
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المستجيبون أن الإنفاق على السحابة العامة تجاوز الميزانية بنسبة 13% في المتوسط، وأنه من المتوقع أن يزداد الإنفاق على السحابة بنسبة 29% في الأشهر الـ 12 المقبلة، وأن ما يقدر بنسبة 32٪ من الإنفاق على السحابة يُهدر.4 (نما الإنفاق على السحابة بشكل كبير جزئياً لأن الإفراط في تخصيص الموارد هو الطريقة الأكثر شيوعاً المستخدمة للتخفيف من مخاطر الأداء).
باختصار، لا يزال الحماس تجاه الحوسبة السحابية مرتفعًا. لقد أصبح من الواضح أن اعتماد البنى المعقدة متعددة السحابة، ونمو الإنفاق المصاحب لها، يستلزم إجراء إصلاح شامل في الإدارة المالية لتكنولوجيا المعلومات.
برزت FinOps كنظام إداري للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين التكاليف باستخدام أفضل الممارسات المصممة لتحقيق أقصى قدر من العوائد على الاستثمارات السحابية.
يتطلب اعتماد نهج FinOps تحولاً ثقافياً داخل المؤسسة يسهل التواصل والتعاون بين الفرق التي كانت منفصلة سابقًا. والأهم من ذلك أنه يدعو أيضاً المهندسين ومالكي المنتجات إلى تحمل مسؤولية نفقاتهم على السحابة، والتعامل مع التكلفة كما يتعاملون مع أي من مقاييس الكفاءة.
ولتمكين الفرق الهندسية في هذا المسعى، وجعل نموذج العمليات المالية (FinOps) فعالاً، يجب أن تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والأعمال معاً. في بعض الحالات يتلقون التوجيه من فريق FinOps المركزي. وبالتعاون، يمكنهم إنشاء ضوابط لإدارة تكاليف السحابة تأخذ في الاعتبار قيود الترخيص ولا تؤثر سلبًا على الأداء. يجب ألا تعيق ممارسات FinOps أيضًا ابتكار المنتجات أو سرعة الإصدار.
وقد حددت FinOps Foundation رحلة العمليات المالية (FinOps) في ثلاث مراحل—الإبلاغ والتحسين والتشغيل—وقد تجد الشركة نفسها في عدة مراحل في وقت واحد اعتمادًا على موقع كل فريق أو وحدة في نضج FinOps.5 الانتقال إلى FinOps ليست عملية خطية تكتمل بعد المرحلة الثالثة، بل هي عملية يجب أن تتكرر باستمرار مع نضوج المؤسسة في نموذج FinOps الخاص بها.
دعنا نستكشف مراحل رحلة FinOps:
الإبلاغ: الإبلاغ هي المرحلة الأولى من إطار عمل FinOps. يتعلق الأمر بتمكين جميع الأطراف المعنية بالمعلومات والفهم الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق باستخدام السحابة.
على سبيل المثال، عندما يفهم فريق تكنولوجيا المعلومات الموارد السحابية التي تم نشرها والمتوفرة، فإنه يكتسب رؤية أفضل. تتيح هذه الرؤية لهم تخصيص النفقات المرتبطة في سياق وحدات الأعمال التي تستهلك السحابة، واسترداد التكاليف وفقًا لذلك. يتضمن ذلك فهم كيفية استخدام التطبيقات لموارد السحابة. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك فاتورة السحابة الشهرية البالغة 10000 دولار أمريكي. يمكن للفريق تحديد الجزء المخصص للتطبيقات التي تدعم تطبيقات المالية مقابل تطبيقات الموقع الإلكتروني الخارجي.
التحسين: التحسين هي المرحلة التالية من إطار عمل FinOps، وتركز على اكتشاف فرص تحقيق الوفورات. أين يمكن للمؤسسة أن تُعدّل حجم الموارد وتستفيد من الخصومات بناءً على الاستخدام الحالي؟ على سبيل المثال، إذا كانت مؤسسة تقوم بتشغيل جهاز افتراضي (VM) على عقدة معينة وتكلفته 1 دولار أمريكي في الدقيقة، فيمكن للفرق توفير المال عن طريق نقل هذا الجهاز الافتراضي إلى عقدة أخرى بتكلفة 0.50 دولار أمريكي فقط في الدقيقة.
هذه فرصة رائعة للاستفادة من فرص التسعير والخصومات، ولكن فقط إذا كان بإمكانك تطبيق قيود الترخيص الصحيحة على المعادلة للعثور على وفورات الترخيص هذه. لن ترغب في الانتقال إلى عقدة أخرى وتجد أن رخصتك لا تنطبق وأنك تنفق أربعة أضعاف ما أنفقته في الموضع السابق.
التشغيل: التشغيل هي المرحلة الأخيرة من إطار عمل FinOps، حيث تقوم المؤسسات بتقييم الأداء باستمرار مقابل أهداف العمل وتبحث عن طرق لتحسين ممارسات FinOps لديها. بمجرد وضع جهود التحسين موضع التنفيذ، تعمل الأتمتة على تمكين المؤسسات من تنفيذ السياسات التي من شأنها ضبط الموارد السحابية بشكل مستمر للتحكم في التكلفة دون التأثير على الأداء.
السياسات القابلة للأتمتة التي تقلل التكلفة بأمان مع الالتزام بسياسات وقيود الامتثال للترخيص تمكّن من تحقيق حوكمة أكبر عند تنفيذ العمليات. على سبيل المثال، تعلم التكاليف التي تتعلق بالامتثال للتراخيص عند نقل أحمال التشغيل إلى عقد جديدة لتحسين أداء التطبيقات.
تحدد FinOps Foundation ستة مبادئ لتوجيه عملية اتخاذ القرارات قائمة على البيانات في نموذج FinOps. المبادئ ليست هرمية ولكن يجب استخدامها جنبًا إلى جنب طوال دورة حياة FinOps.6
تحتاج الفرق إلى التعاون. من الضروري أن تعمل الفرق معًا لتحسين ممارسات FinOps وتحقيق تحسينات مستمرة في الكفاءة والابتكار. إن التعاون بين الفرق متعددة الوظائف يمكن أن يمكّن العمليات المالية من مطابقة سرعة ودقة تكنولوجيا المعلومات. يتيح هذا التعاون للمهندسين التعامل مع التكلفة كما يتعاملون مع مقاييس الكفاءة الأخرى. ويساعد أيضًا في إنشاء حوكمة وضوابط موحدة حول إدارة السحابة واستخدامها.
يتحمل الجميع مسؤولية استخدام السحابة الخاصة بهم. الرؤية المكتسبة في المرحلة الأولية للإبلاغ تمنح فرق الميزات والمنتجات الرؤية اللازمة لإدارة استخدام السحابة بفعالية والحفاظ على الإنفاق ضمن الميزانية المحددة مسبقًا. إنشاء وتتبع الأهداف على مستوى الفريق يساعد في بناء المساءلة من البداية.
يقود فريق مركزي FinOps. يُعدّ FinOps عملية موزّعة تشارك فيها المؤسسة بأكملها، ولكن يجب أن تملكهُ فريق مركزي. يمكن لفريق FinOps المخصص مقارنة مقدمي خدمات السحابة وخدماتهم، والاستفادة من خصومات الاستخدام الملتزم، والمثيلات المحجوزة، وترقيات الأسعار، وخصومات الحجم. كما أن عملية الشراء المركزية تمنح فريقًا من ذوي الخبرة مسؤولية التعامل مع مفاوضات الأسعار وتوزيع التكاليف على الفرق.
يجب أن تكون التقارير متاحة في الوقت المناسب. تساهم هذه التقارير في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تصحيحية للموارد التي تعاني من فرط أو نقص التخصيص، والاستفادة من فرص الأتمتة التي تدفع التحسين المستمر. فهم سير العمل، والتحجيم المناسب للموارد، والتوقع الدقيق لاحتياجات خدمات السحابية في الوقت الفعلي تقريبًا، هي عناصر أساسية لنجاح FinOps.
تستند القرارات على قيمة الأعمال للسحابة. FinOps ليست مجرد الاستراتيجية لخفض التكاليف، ولكنها ممارسة مصممة لزيادة قيمة الأعمال. على هذا النحو، يجب أن تقود القيمة جميع القرارات. يمكن أن تساعد الأدوات مثل تحليل الاتجاه والتباينات الفرق على فهم الزيادات في التكلفة، في حين أن المقارنة المعيارية الداخلية وعلى مستوى النظراء يمكن أن تساعد في قياس أداء الشركة. فبدلاً من خفض التكاليف بشكل انعكاسي عند ارتفاع النفقات، فإن الموازنة بين التكلفة والنمو والأداء بشكل شامل يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات قائمة على القيمة.
استفد من نموذج التكلفة المتغيرة للسحابة. لضمان تحقيق أقصى قيمة من الإنفاق على السحابة، يجب على الشركات الاستفادة من فرص توفير التكاليف في نموذج تكلفة السحابة. يشمل نموذج التكلفة هذا مقارنة خيارات التسعير وخصومات الاستخدام التي تقدمها مختلف مزودي الخدمات، والتحجيم المناسب للمثيلات والخدمات التي يتم شراؤها.
تختلف المسميات باختلاف المؤسسة، ولكن هناك بشكل عام خمسة من الأطراف المعنية الرئيسية في العمليات المالية (FinOps) كما حددتهم مؤسسة FinOps:
المديرون التنفيذيون. يركز المديرون التنفيذيون مثل كبير مسؤولي التكنولوجيا أو كبير مسؤولي المعلومات أو المدير المالي أو رئيس مركز التميز السحابي على تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات المعقدة والواسعة النطاق. كما يعززون المساءلة والشفافية، ويتأكدون من التزام الفرق بالميزانيات.
مالك العمل أو المنتج. عادةً ما يشكل مدير تحسين السحابة أو محلل السحابة أو مدير عمليات الأعمال جزءًا من فرق العمل أو مالكي المنتج. أعضاء الفريق هؤلاء مسؤولون عن طرح منتجات وميزات جديدة إلى السوق. كما أنهم يركزون على تسريع نمو المنتجات عامًا بعد عام. عادةً ما يكون مالكو المنتجات من الأطراف المعنية المهمة في أتمتة البنية التحتية السحابية.
الهندسة والعمليات. يساعد مهندسو البرمجيات والأنظمة ومهندسو السحابة ومديرو تقديم الخدمات وغيرهم من أعضاء فريق الهندسة والعمليات في تسريع تقديم خدمات عالية الجودة مع الحفاظ على سير العمليات التجارية. للوصول إلى ذلك في نموذج تشغيل FinOps فعال، تعمل هذه الفرق معًا لتأسيس ممارسات المساءلة في فرق الهندسة. كما يحددون حالات الخلل، وخفض الأسعار، ومجالات تجنب التكاليف التي تجعل تسليم التطبيقات والخدمات أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
الشؤون المالية والمشتريات. يستخدم أعضاء فريق المالية والمشتريات المعلومات من فريق FinOps للتفاوض على أكثر العقود ملاءمة، وممارسة برامج الخصم والالتزام بالحجم، وإنشاء ميزانيات سحابية وتوقعات وتقارير تكلفة.
ممارس FinOps. يقود ممارسو FinOps التحول الثقافي المطلوب لنجاح FinOps، وتوحيد فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمالية لتحسين استخدام السحابة وزيادة قيمة الأعمال. باستخدام معرفتهم بإطار عمل FinOps، ومبادئه وقدراته، يركزون على عدة مجالات رئيسية. تشمل هذه المجالات إنشاء ثقافة FinOps وتثقيف المؤسسة حول أفضل الممارسات. كما يضعون معايير الأداء، ويُظهرون الشفافية حول تكاليف السحابة، ويوجهون الميزانيات والتوقعات.
إعداد تقارير FinOps هي ممارسة دمج بيانات الفوترة والترخيص وتصورها في عرض واحد موحد عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة. تتطلب ممارسات FinOps الناجحة أن تقوم المؤسسات بهدم الصوامع وخلق ثقافة المسؤولية المشتركة لإشراك جميع الأطراف المعنية. يُعدّ إعداد التقارير الدقيقة والمفصلة عن البيئات السحابية الهجينة والمتعددة أمرًا ضروريًا للإقرار التنظيمي بعمليات FinOps والقيمة المضافة.
المكونات الأساسية لتقارير FinOps تشمل عدة عناصر رئيسية. الأول هو رؤية تكلفة البيئة بأكملها، بما في ذلك بيانات الفوترة ومعلومات الاستخدام التفصيلية. التالي هو تخصيص التكلفة عبر أبعاد متعددة مثل مراكز التكلفة والفرق، بما في ذلك إعداد الميزانية والتوقعات. وأخيرًا، توجد قدرات استرداد الرسوم وإظهار المبلغ المدفوع.
إن تحسين السحابة ليس تمرينًا يحدث لمرة واحدة لتقليل الإنفاق السحابي. تتغير البيئات الهجينة ومتعددة السحب المعقدة بانتظام بناءً على الطلب لتطبيقات وخدمات مختلفة. لتجنب مخاطر الأداء، يجب أن يستجيب تخصيص الموارد بشكل ديناميكي مع تغير الطلب.
يتطلب تحسين السحابة أن تحصل التطبيقات على الموارد التي تحتاجها بالضبط لأداء مهامها بشكل مستمر وتلقائي. تدرك المؤسسات في رحلتها في FinOps أن التزويد الديناميكي بالموارد هو الطريقة الوحيدة لتحسين السحابة وضمان الأداء. لقد أصبحت الأتمتة محورًا أساسيًا لممارسات FinOps لأنه من المستحيل توفير الموارد للتطبيقات يدويًا في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.
لتحقيق أقصى فائدة، يجب أن تستفيد ممارسات FinOps من كل من إعداد التقارير والأتمتة في العمليات السحابية. ووفقًا لمؤسسة FinOps Foundation، تعني عملية إعداد التقارير المتقدمة أنه يمكن تخصيص أكثر من 90% من الإنفاق السحابي مع وجود تباين ضئيل بين الإنفاق المتوقع والإنفاق الفعلي. 7 تتطلب عملية إعداد تقارير FinOps الناضجة أيضًا أن يكون لدى المؤسسة مؤشرات أداء رئيسية محددة كمقاييس للنجاح.
من خلال الجمع بين عملية إعداد التقارير المتقدمة والأتمتة، يمكن للمؤسسات زيادة عائد الاستثمار على الاستثمارات في السحابة من خلال تحديد فرص الكفاءة باستمرار واتخاذ إجراءات تحسين السحابة في الوقت الفعلي. علاوةً على ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من التحسين القائم على المقاييس من خلال أتمتة الموارد الديناميكية بحيث يتم دائماً توفير الموارد الأساسية لبيئة السحابة لتلبية أهداف مستوى الخدمة.
العمليات السحابية التي تستفيد من كل من إعداد التقارير المتقدمة والأتمتة تضمن الحصول على أفضل تجارب رقمية للمستخدم النهائي مع تقليل الإنفاق على السحابة.
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1،2 ما هي FinOps، مؤسسة FinOps، 2022.
3 تتوقع Gartner إن إنفاق المستخدمين النهائيين على الخدمات السحابية العامة عالمياً سيصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار أمريكي في عام 2022، Gartner، في 18 يوليو 2022.
4 تقرير حالة السحابة لعام 2022، Flexera، 2022.
5 مراحل FinOps، مؤسسة FinOps، 2022.
6 مبادئ FinOps، مؤسسة FinOps، 2022.
7 وضع نضج FinOps، مؤسسة FinOps، 2022.