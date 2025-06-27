حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

تقدم Phoenix Systems للعملاء بيئة تنفيذ موثوقة، بدءًا من معالجات تشفير البيانات المشتركة في خادم LinuxONE وصولاً إلى دعم الحوسبة السرية حيث يتم تضمين الأمان في كل طبقة من طبقات المجموعة.