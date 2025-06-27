حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

توفير بنية تحتية آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة
حدِّث البنية التحتية لديك وسرِّع نتائج أعمالك باستخدام الجيل الأحدث من خوادم وتخزين IBM، سواء في مركز بياناتك أم في السحابة.
وفِّر السحابة الهجينة الآمنة والذكاء الاصطناعي الموثوق به لتطبيقاتك وأعباء العمل لديك.
تمكَّن من تشغيل أعمالك على منصة موحدة عبر السحابة الهجينة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي بأمان وعلى نطاق واسع، وتحديث بنيتك في مكانها وبالوتيرة التي تناسبك.
حافِظ على حماية أعمالك وبياناتك ومرونتها على مستوى تقنية المعلومات الهجينة – حتى في أثناء التعطّل.
ادمِج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع استراتيجية البيانات وتحوّل الأعمال.
يمكنك تحديث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة للتكامل بسلاسة مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
خوادم من فئة المؤسسات لمركز بياناتك، جاهزة بالكامل لدعم الذكاء الاصطناعي والنشر الهجين.
يُتيح لك استخدام الخوادم وحلول التخزين والتقنيات المناسبة تطبيق نهج للثقة الصفرية للحماية من عمليات الاختراق وللحفاظ على خصوصية البيانات عبر الأنظمة البنائية الهجينة، وتوحيد حماية البيانات مع المرونة الإلكترونية.
Tomago Aluminum Company Pty. تنقل نظام SAP HANA® من التقنية السحابية العامة إلى تقنية سحابية خاصة باستخدام IBM Power والتخزين بالذاكرة الوميضية من IBM وRed Hat لأغراض تتعلق باتساق التسعير والمرونة والتحلي بالمرونة في توسيع النطاق بسهولة.
تستفيد Continental من المرونة والتكامل السلس لنظام IBM Storage مع الحاويات لتحديث عملية تطوير تطبيقاتها من دون التأثير في الأداء أو قابلية التوسّع أو البساطة.
تقدم Phoenix Systems للعملاء بيئة تنفيذ موثوقة، بدءًا من معالجات تشفير البيانات المشتركة في خادم LinuxONE وصولاً إلى دعم الحوسبة السرية حيث يتم تضمين الأمان في كل طبقة من طبقات المجموعة.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.