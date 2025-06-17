توفر البنية التحتية الهجينة من IBM حلول بنية تحتية هجينة قابلة للتطوير ومرنة، مما يضمن الأمان والأداء والموثوقية الأمثل لتشغيل أعباء العمل بالغة الأهمية والاستفادة من منصة البنية التحتية الهجينة من IBM.

في مشهد اليوم الرقمي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، تتطلب الشركات بنية تحتية ديناميكية وقابلة للتكيف بالقدر الذي تحتاج إليه. وهذا يتطلب نهجًا مصممًا لسد الفجوة بين الأنظمة القديمة المحلية والتقنيات السحابية.

تتناول البنية التحتية الهجينة من IBM هذا الأمر من خلال السماح للشركات بتخصيص الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها– من السحابة إلى أماكن العمل– للاستفادة من أفضل ما في العالمين. من خلال تصميم البنية التحتية لتلبية احتياجات العمل، تتمتع الشركات بحرية اختيار مكان وكيفية تشغيل أعباء العمل الخاصة بها، وتحسين الأداء والأمان والفعالية من حيث التكلفة على طول الطريق.