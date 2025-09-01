إن توقعات العملاء والمشهد المتغير لتكنولوجيا المعلومات يدفعان المؤسسات إلى تحديث بنيتها التقنية. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إزالة الأنظمة الموثوقة أو التطبيقات الحيوية واستبدالها كليًا، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال اعتماد نهج سحابي أصيل ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات ضمن IBM Cloud® Paks، داخل بيئات الحوسبة المركزية والخوادم وحلول التخزين المرنة، القابلة التوسع والآمنة والمصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولأجل بيئات السحابة الهجينة.