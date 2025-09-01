تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات

بادِر بتحديث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة – بالوتيرة التي تناسبك – بهدف التكامل السلس مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي
تحديث التطبيقات يتطلب بنية تحتية حديثة

إن توقعات العملاء والمشهد المتغير لتكنولوجيا المعلومات يدفعان المؤسسات إلى تحديث بنيتها التقنية. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إزالة الأنظمة الموثوقة أو التطبيقات الحيوية واستبدالها كليًا، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال اعتماد نهج سحابي أصيل ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات ضمن IBM Cloud® Paks، داخل بيئات الحوسبة المركزية والخوادم وحلول التخزين المرنة، القابلة التوسع والآمنة والمصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولأجل بيئات السحابة الهجينة
تعرّف على الأسباب وراء تطلُّع 4 من كل 5 مديرين إلى التحديث لمواكبة التطورات. اقرأ المستند البحثي
قابلية النقل

تزيد أُطر العمل المفتوحة من قابلية النقل والاتساق دون إضافة مخاطر.

المرونة

تفي البنية التحتية لتقنية المعلومات القابلة للتوسع والمرنة بالطلبات المتقلبة وبتكاليف يمكن التنبؤ بها.
الأمان

تتحكم المنصة الصحيحة في مكان وطريقة تخزين البيانات الحساسة والوصول إليها ومعالجتها.
تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية حلول تحديث التطبيقات
قم بتحديث أصول الكمبيوتر المركزي الأساسية وترحيلها من خلال نهج عمليات التطوير.
تحديث تقنيتك السحابية الهجينة
بادِر بتسريع عملية التحديث لتوفير المرونة ورشاقة الأعمال في أثناء قيامك بدمج IBM Z بسلاسة في التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك.
عمليات التطوير للتطبيقات الحساسة
حوِّل تطبيقاتك الحساسة للتقنية السحابية الهجينة من دون التفريط في الاستقرار أو الأمن أو الرشاقة.
تحديث الخادم التحديث باستخدام AIX® on Power
يمكنك تبسيط عملية النشر السحابي لتطبيقات AIX الخاصة بك وتسريعها باستخدام بنية تتوافق مع تقنية المعلومات المحلية.
التحديث باستخدام ®IBM i on Power
يمكنك تحسين التقنية السحابية الهجينة لـ IBM i باستخدام نظام تشغيل يمكن تشغيله في أي مكان يجب أن تتوفر فيه تطبيقاتك وبياناتك.
التحديث باستخدام خوادم ®Linux
يمكنك التحسين محليًا أو في البيئة السحابية من خلال التحديث باستخدام الحاويات والخدمات المصغّرة التي تم تطويرها على مصدر مفتوح.
التحديث باستخدام الخوادم الافتراضية
استمتِع بتوفير سريع للمتطلبات اللازمة للخدمة الذاتية، وإدارة مرنة، وفواتير بنظام الدفع حسب الاستخدام.
تحديث التخزين التخزين للتقنيات السحابية الهجينة
يمكنك نقل البيانات وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات المحلية والسحابية.
التخزين للحاويات
يمكنك التحديث باستخدام خدمات التخزين للمؤسسات IBM® Storage Suite لـ Cloud Paks أو IBM Spectrum® Fusion.
التخزين للبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي
التحديث والتبسيط باستخدام التخزين المصمّم لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
تخزين بالذاكرة الوميضية فقط لضمان سرعة التطبيق
يمكنك تسريع الأداء وتعزيز السعة واكتساب مرونة مراعية للمستقبل وتبسيط الإدارة.
IBM® Storage كخدمة (التخزين كخدمة)*
حافِظ على التدفق النقدي واكتسِب رشاقة تشبه الرشاقة السحابية مع هذا العرض القائم على الاشتراك.
حماية البيانات الحديثة
اكتسِب المرونة في البيئات المادية والافتراضية وبيئات الحاويات محليًا وفي البيئة السحابية.
خدمات تحديث التطبيقات وتقنية المعلومات

ابحث عن المهارات والأدوات لتحديث التطبيقات القديمة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.

دراسات حالة
ناطحات سحاب في المنطقة المالية بمدينة نيويورك
بنك M&T يحقق تدفقًا سريعًا ودقيقًا للمعلومات

يُجري بنك M&T التحديث على ®IBM Z لتقديم تجربة أفضل ولتسجيل البيانات في الوقت الفعلي.

لقطة جوية من الأعلى لتقاطعات الطرق المتعرجة وطريق سريع يضم سيارات
شركة Continental Automotive تحسِّن سلامة المَركبات

تُجري شركة Continental تحديثًا لتطبيقاتها ولتقنية المعلومات لديها باستخدام حلول التخزين المرن للبيانات للقيادة الذاتية.

الموارد

تحديث التطبيقات للمطوّرين

ابحث عن الموارد التي تحتاج إليها لنقل التطبيقات إلى بيئة سحابية هجينة ومفتوحة.
ما المقصود بتحديث التطبيقات؟

تعرَّف على مفهوم تحديث التطبيقات ومزاياه وكيفية البدء فيه.
التحديث باستخدام IBM Power

تعرَّف على نقطة الانطلاق واستكشِف حالة العمل للتحديث.
حماية البيانات الحديثة

تعرَّف على الأمور الستة التي لا غنى عنها لحماية البيانات والتخزين.
مزيد من التدريب

اكتشِف مسارات التدريب على البيئة السحابية الهجينة والحاويات وKubernetes وOpenShift والمزيد.
البنية التحتية للسحابة الهجينة

راجِع كيف يمكن للبنية التحتية لتقنية المعلومات المناسبة أن تسرّع من التحوّل.

 استكشف حلول السحابة الهجينة خدمات ™IBM Garage

طبِّق الاستراتيجية والتصميم والتقنية للتحديث لتحقيق إمكانية تشغيل تفاعلي أكبر ولزيادة عائد الاستثمار.

