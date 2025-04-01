خدمة IBM Storage

IBM Storage كخدمة هو حل محلي تخزين البيانات حيث IBM يوفر ويدير نظام الذاكرة الوميضية و IBM DS8900F الأجهزة المسعرة بنموذج مرن يشبه السحابة قائم على الاستهلاك.
IBM Storage يمكن أن يساعدك كخدمة في تقليل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير حل فعال من حيث التكلفة وموثوق به للتخزين. يمكنك تقليل الحاجة إلى استثمارات الأجهزة والبرامج باهظة الثمن، وخفض تكاليف الصيانة والحصول على تكاليف يمكن التنبؤ بها لاحتياجات التخزين الخاصة بك.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة Gartner® ، فإن التخزين كخدمة يمكن أن "يقلل من تكاليف البنية التحتية للتخزين بنسبة 40% أو أكثر". اكتشف لماذا يستبدل رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنية التحتية للتخزين بنماذج استهلاك التخزين كخدمة.
احصل على مقدمة مفصلة عن IBM Storage كخدمة .
احصل على المرونة مع خدمة التخزين كخدمة لتزويد عملك بما تحتاجه، عندما تحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات.
استفد من IBM Storage كخدمة للدفع مقابل ما تستخدمه فقط، عندما تستخدم تكنولوجيا المعلومات.
تجنّب أي عقوبة للبيانات التي لا فائدة من ضغط البيانات أو إلغاء البيانات المكررة.
احصل على خفة الحركة والكفاءة والمرونة في توسيع النطاق أو خفضه مع دفع مقابل ما تستخدمه فقط.
نشر التطبيق بسرعة مع توفير سريع وحوالي 50% من السعة الإضافية للنمو.
احصل على الحماية من هجوم إلكتروني إلكتروني مع التقنية التقنية المثبتة المصممة خصيصاً للوقاية من فيروس كورونا.
من خلال الخدمات الشبيهة بالسحابة، يمكنك زيادة أو تقليل حجمها بشكل ديناميكي والدفع مقابل ما تستخدمه فقط دون الحاجة إلى التخطيط لدورات الحصول على التخزين والمشتريات. يتم تمكين الخدمة لكل من احتياجات البنية التحتية الخاصة بك في كل من مركزنا والبنية التحتية الخاصة بك، مما يساعدك على الوصول بسرعة إلى خدمات التخزين التي تحتاجها أينما كانت الموارد تنشر.
تقدم خدمة التخزين كخدمة من IBM Storage كخدمة سعرًا واحدًا واحدًا للسعة الأساسية وسعة النمو، مما يتيح لك استخدام أكبر قدر من السعة التخزينية التي تحتاجها دون أي رسوم جزائية لتقليل البيانات المنخفضة أو تكاليف خفية للاستخدام فوق مستوى التزامك.
إكستريم - المستوى 1
Premium - المستوى 2
متوازن - المستوى 3
زمن الانتقال
أقل من 50 ميكرو ثانية
أقل من 50 ميكرو ثانية
أقل من 50 ميكرو ثانية
الحد الأدنى للسعة
100 تيرابايت
75 تيرابايت
275 تيرابايت
الحد الأدنى من الأداء IOPS / تيرابايت قابل للاستخدام*
4500
2250
750
الحد الأقصى لإنتاجية القراءة القصوى (جيجابايت/ثانية)**
100
45
45
الحد الأقصى لإنتاجية الكتابة القصوى (جيجابايت/ثانية)**
22
22
10
هدف التوفر
ضمان بنسبة 99.9999%/ 100%***
ضمان بنسبة 99.9999%/ 100%***
ضمان بنسبة 99.9999%/ 100%***
الخدمات
إدارة دورة الحياة
إدارة دورة الحياة
إدارة دورة الحياة
ابتداءً من دولار أمريكي/برميل/شهر
225 دولارًا أمريكيًا
116 دولارًا أمريكيًا
80 دولارًا أمريكيًا
التكلفة الفعلية عند الضغط 2:1 التزام لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي/الترجمة/شهر (دولار أمريكي/جيجابايت/شهر)
113 دولارًا أمريكيًا (0.113 دولار أمريكي)
58 دولار أمريكي (0.058 دولار أمريكي)
40 دولارًا أمريكيًا (0.040 دولار أمريكي)
التكلفة الفعلية عند الضغط 3:1 التزام لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي/الترجمة/شهر (دولار أمريكي/جيجابايت/شهر)
75 دولارًا أمريكيًا (0.075 دولار أمريكي)
39 دولار أمريكي (0.039 دولار أمريكي)
27 دولار أمريكي (0.027 دولار أمريكي)
حدد مقدار السعة التي تحتاجها اليوم، مع خيار التوسيع إلى ما لا نهاية.
استفد من نموذج الاستهلاك المباشر مع وضعك في الاعتبار.
احصل على خفة الحركة لتحديث مستويات أداء التخزين.
فائدة من ترقيات شاملة وكاملة للنظام كل 3-4 سنوات.
الاستخدام IBM Storage Insights لمساعدتك في إدارة الاستخدام Forecast Data.
قم بحماية بياناتك باستخدام نسخة محورية للمساعدة في سرعة التعافي من الهجمات الإلكترونية.
تبسيط عمليات العمليات باستخدام منصة تخزين الذاكرة الوميضية الموحدة فقط والهجينة بالذاكرة الوميضية التقنية.
متاح خبير IBM دعم الرعاية والخدمات المدارة.
استكشف نموذج استهلاك مرن يتسم بالمرونة في الزيادة أو النقصان بشكل ديناميكي. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Storage.
التسعينات قابلة للاستخدام على أساس تيرابايت/شهر قابلة للاستخدام لمدة 5 سنوات. تقدم شركة IBM خيارات من 3 إلى 5 سنوات. يختلف السعر بناءً على القدرة الملتزمة وطول العقد. التكلفة الفعالة على أساس استخدام تقليل البيانات التقنية. التسعير يعتمد على عدد تيرابايت/الشهر القابل للاستخدام لمدة 5 سنوات. تقدم شركة IBM خيارات من 3 إلى 5 سنوات. يختلف السعر بناءً على القدرة الملتزمة وطول العقد. التكلفة الفعالة على أساس استخدام تقليل البيانات التقنية. يلزم دفع رسوم إعداد لمرة واحدة قدرها 5,000 دولار أمريكي.
* IOPS / تيرابايت: يحدد هذا الحد الأدنى لنسبة إدخال - إخراج العمليات (IOPS) لكل تيرابايت مستخدمة فعليًا (TB) مع استخدام يصل إلى 85% من السعة القابلة للاستخدام. تستند IOPS/التيرابايت إلى 70:30 قراءة/كتابة مختلطة بنسبة 50٪ من التشغيل المختلط مع 50٪ من ذاكرة التخزين المؤقت (بكفاءة 35٪ من ذاكرة التخزين المؤقت) وحجم إدخال/إخراج 16K باستخدام قناة ليفية. قد يؤثر الأداء الأداء عن بعد على الأداء عن بعد. ستختلف النواتج الفعلية باختلاف أحمال التشغيل الفعلية، حيث يجب استخدام IOPS/TB لأغراض اختيار مستويات الأداء النسبية.
**الحد الأقصى للإنتاجية القصوى للقراءة والكتابة بناءً على حجم إدخال/إخراج 256 كيلوبايت باستخدام قناة ليفية.
*** هدف 99.9999.9999% يتطلب الضمان بنسبة 100٪ تكوين ®HyperSwap المثبت بواسطة IBM Lab Services. تطبق الشروط والأحكام.
تخضع جميع البيانات المتعلقة بـ IBMالتسعير واتجاه المنتج المستقبلي ونواياه للتغيير أو السحب دون إشعار مسبق وتمثل الأهداف والغايات فقط. جميع بنود التسعير المذكورة هي إما تقديرات أو خطط وليست ضمانات. لا يمكن تقديم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بأي مما سبق ذكره أو يتم تقديمه كجزء من هذا الإفصاح أو أي عقد ناتج عنه.