IBM Spectrum Control يوفر Monitoring and Analytics لبيئات التخزين متعدد البائعين لبيئات التخزين متعددة البائعين. يمكّنك هذا الحل الشامل من إدارة أنظمة التخزين والتخزين المعرّف بالبرمجيات وشبكة التخزين (SAN) والأجهزة وحتى التخزين السحابة. يمكنك عرض التخزين من وجهات نظر متعددة بما في ذلك حسب القسم والتطبيق والخادم. تتيح المعلومات التكنولوجية أيضًا للعملاء الحصول على المزيد من توافر البيانات التاريخية المحسّنة وواجهة برمجة تطبيقات REST لتحسين التكامل في سير العمل. IBM Spectrum Control يأتي مع السحابة المستندة إلى IBM Storage Insights Pro، مع هذا الاستحقاق المزدوج، يمكن للعملاء اختيار استفادة العملاء من راحة IBM Storage Insights وكذلك استخدام زيادة السحابة IBM Spectrum Control عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات .