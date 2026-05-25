التخزين للتقنيات السحابية الهجينة

يمكّنك IBM® Storage للتقنية السحابية الهجينة من نشر بنيات التقنية السحابية في البيئة المحلية وتوسيعها لتشمل بيئات التقنية السحابية العامة بسلاسة. توقَّف عن الصيانة وابدأ في الابتكار من خلال التحكم في بيئات التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك. اجعل تقنية المعلومات أكثر مرونةً وقابليةً للتوسع وأمانًا وكفاءةً وفاعلية من حيث التكلفة لأعباء العمل المنقولة.
برزت مبادرات تحديث التطبيقات بشكل متزايد في مشهد الأعمال الحديثة، واحتاجت المؤسسات بدورها إلى تحديث بنياتها التحتية وفقًا لذلك والبحث عن حلول تخزين فعّالة من حيث التكلفة في البيئات المحلية والسحابية على السواء. ويمثل التسعير أحد أهم التحديات في خدمات التخزين السحابي؛ إذ يفرض مزوّدو التقنيات السحابية رسومًا بحسب مقدار مساحة تخزين البيانات المُستخدمة. ومع ذلك، يمكن أن تقلل المؤسسات من الأسعار من خلال تنفيذ سياسات إدارة دورة حياة البيانات لمنع التراكم المفرط لبيانات النسخ الاحتياطي في التقنية السحابية.
يتيح IBM Storage للمؤسسات نشر بنيات التقنيات السحابية الهجينة في البيئة المحلية، مع توسيع النطاق بسلاسة ليشمل بيئات التقنية السحابية الخاصة والعامة. وتتيح هذه المرونة بدورها للأعمال توسيع نطاق الموارد بسرعة استجابةً للطلبات المتغيرة والارتفاعات في عدد الزيارات.
يعمل IBM Storage على تحسين البنية التحتية للتخزين، وهو ما يعزز الكفاءة بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتعمل حلول التخزين المتقدمة على تحسين وضع البيانات وتقليل بصمة التخزين وتحسين كفاءة الموارد بوجه عامّ، وهو ما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين العائد على الاستثمار.
تمكّن من نشر التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك على بنية مرنة تدعم التخزين الدائم والمؤقت لمنصة Red Hat OpenShift. والحصول على البيانات الكاملة وإمكانية نقل أعباء العمل لبيئاتك الهجينة والسحابية المتعددة.
حل تخزين معرَّف بالبرامج مع خيارات نشر مرنة تم تصميمها كطبقة تنسيق البيانات لبيئات Red Hat OpenShift.
طريقة تقديم الأجهزة المصممة خصيصًا لتطبيقات ®Red Hat® OpenShift التي تسهل عمليات النشر بشكل أسرع.
حَقِّق أداءً، وكفاءةً، ومرونة إلكترونية رائدة في السوق مع تبسيط التعقيد على مستوى جميع البيئات.
حل مُقترَح مذهل للتخزين الإلكتروني على نظام مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط على مستوى المؤسسات يتميز بأعلى أداء وسعة في وحدة حامل واحدة.
يتميز بالأداء القوي وسعة متوسّعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط واتصال واسع النطاق من دون المساس بالمرونة.
حل تخزين سيبراني من فئة المؤسسات بالكامل من نوع NVMe لأعباء العمل عالية الأداء والسعة.
يعمل IBM Fusion على تكامل الأجهزة الافتراضية التي تعمل بنظامَي التشغيل Windows وLinux، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات النقل بالحاويات. ويضمن هذا التكامل مرونة البيانات وأداءها داخل البنيات التحتية الافتراضية، وهو ما يحسّن من عمليات نشر التطبيقات وإدارة البيانات بكفاءة في البيئة السحابية الهجينة.
تتيح منصة IBM Fusion إنشاء مجموعات OpenShift متعددة داخل جهاز محلي واحد، وهو ما يعمل على تخصيص كل مجموعة لتشغيل أعباء عمل معينة بهدف تقليل التكلفة الإجمالية. وهي توفر عرضًا وتحكمًا موحَّدين في المجموعات، وهو ما يتيح اتساق النشر والمراقبة والتأمين للتطبيقات على مستوى البنية التحتية بأكملها. مع العلم بأنه يمكن تجهيز المجموعات في أقل من 30 دقيقة.
تعمل منصة IBM Fusion على تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال watsonx.data وتعمل على تحديث البنية التحتية باستخدام منصة Red Hat OpenShift وخدمات البيانات في البيئة المحلية. كما توفر الحوسبة الأساسية والتسريع اللازم لتشغيل الاستعلامات، جنبًا إلى جنب مع النسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، وفهرسة البيانات، والأداء القابل للتوسّع والأمن المضمّن. وبفضل مخزن البيانات watsonx.data على منصة Red Hat OpenShift، توفر منصة IBM Fusion حلًّا شاملًا للابتكار الفعّال من حيث التكلفة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى الرؤى. يمكنك معالجة بياناتك والحصول على رؤى أعمق بسرعة فائقة مع زمن انتقال أقل، سواء أكان ذلك في البيئة المحلية أو السحابية، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة وعالي السرعة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات ®IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، وهو ما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. ومع تنامي بياناتك، يمكنك ضمان تقليص استهلاك الطاقة.
اعرض جميع بياناتك في مكان واحد في الوقت الحقيقي واعتمِد على تصنيف البيانات في طبقات بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام الذاكرة الوميضية المدعوم ببرنامج IBM Storage Virtualize على تسهيل إدارة البيانات وتخزينها عبر جميع الأنظمة في أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.