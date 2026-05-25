التخزين للتقنيات السحابية الهجينة

يمكّنك IBM® Storage للتقنية السحابية الهجينة من نشر بنيات التقنية السحابية في البيئة المحلية وتوسيعها لتشمل بيئات التقنية السحابية العامة بسلاسة. توقَّف عن الصيانة وابدأ في الابتكار من خلال التحكم في بيئات التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك. اجعل تقنية المعلومات أكثر مرونةً وقابليةً للتوسع وأمانًا وكفاءةً وفاعلية من حيث التكلفة لأعباء العمل المنقولة.

برزت مبادرات تحديث التطبيقات بشكل متزايد في مشهد الأعمال الحديثة، واحتاجت المؤسسات بدورها إلى تحديث بنياتها التحتية وفقًا لذلك والبحث عن حلول تخزين فعّالة من حيث التكلفة في البيئات المحلية والسحابية على السواء. ويمثل التسعير أحد أهم التحديات في خدمات التخزين السحابي؛ إذ يفرض مزوّدو التقنيات السحابية رسومًا بحسب مقدار مساحة تخزين البيانات المُستخدمة. ومع ذلك، يمكن أن تقلل المؤسسات من الأسعار من خلال تنفيذ سياسات إدارة دورة حياة البيانات لمنع التراكم المفرط لبيانات النسخ الاحتياطي في التقنية السحابية.