IBM i هو نظام تشغيل يعمل على خوادم IBM® Power.
يُعد IBM i نظامًا متكاملاً بالكامل، حيث يتم دمج قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة والأمان ووقت التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية جميعها في حزمة واحدة مرخصة. ويساعد هذا التكامل العملاء على خفض التكلفة الإجمالية للملكية وتبسيط إدارة الأنظمة وتحقيق المزيد من الإنتاجية باستخدام موارد أقل.
تُتيح تراخيص الاشتراك ذات المدة المحددة للعملاء تخطيطًا أسهل للميزانية السنوية من خلال خيارات دفع متوقعة ومتسقة. ويتم دمج تراخيص البرامج والدعم في سعر اشتراك واحد. كما يتم تحديث الاشتراكات السنوية تلقائيًّا إلى أحدث إصدار، ما يقلل من مخاطر الأعمال والثغرات الأمنية من خلال تحديث التقنيات باستمرار. وبفضل التجديد التلقائي، لن يضطر العملاء إلى القلق بشأن فقدان الدعم أو إدارة مفاتيح برامج جديدة. حيث يمكن للعملاء الذين يستخدمون إصدارات قديمة استعادة الدعم والتحديث إلى أحدث التقنيات بسهولة أكبر وبسعر أقل.
وقد وجدت Forrester Consulting أن العملاء الذين يستخدمون نظام IBM i في مكان العمل أو في السحابة حققوا في المتوسط عائدًا على الاستثمار بنسبة 191% واستردادًا بنسبة 6 أشهر فقط لأعمالهم. كما حقق هؤلاء العملاء أيضًا وفورات بقيمة 1.06 مليون دولار أمريكي في تقليل وقت تعطل النظام وزيادة في الإنتاجية بقيمة 470,000 دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات¹.
يدمج IBM i قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة والأمان ووقت التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية كحل واحد مرخص. ولا يتعين على العملاء دفع رسوم دعم لكل مكون على حدة، ما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) ويبسط المنصة التي يتم تشغيل تطبيقات الأعمال من خلالها.
تتيح قدرات جمع الصلاحيات للعملاء تعقب من يستخدم الكائنات وكيفية استخدامها ومراقبته، وهو أمر مهم للغاية لتحديد سياسات الأمان وقواعده. وتقدم هذه القدرات أمنًا محسنًا لتطبيقاتك وبياناتك الأكثر أهميةً وحساسيةً للأعمال.
دفعة سنوية واحد تغطي كلاً من تراخيص البرامج SWMA بسعر اشتراك موحد. وهو يقلل التكلفة الإجمالية للملكية ويزيد المرونة.
يعمل نظام IBM i 7.5 على تبسيط إجراءات الأمان والتوافر من خلال ميزات وخيارات وأدوات Db2 for i الجديدة.
يمكنك سد فجوات المهارات وزيادة الإنتاجية باستخدام الأدوات المتوافقة مع معايير الصناعة المتوفرة مع IBM i لتطوير التطبيقات الحديثة.
يُعد نظام التشغيل IBM i نظامًا متكاملًا بالكامل، حيث يتم دمج قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة والأمان ووقت التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية في المجموعة كحل واحد مرخص.
يعتمد نظام IBM i على بنية قائمة على الكائنات، ويعني هذا أنه لا يمكن لأي برنامج أن يتقمص صفة شيء آخر.ويساعد ذلك في حماية بيئتك من الفيروسات والاختراقات الأمنية.
يوفر ترخيص الاشتراك للعملاء خيارات دفع متوقعة وثابتة مع تقليل المخاطر من خلال استخدام أحدث التقنيات.
يمكن دمج التطبيقات التي تعمل على نظام IBM i مع تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IOT)، وتحليل البيانات، وغيرها لتحقيق القيمة وفتح آفاق جديدة لأعمالك.فمن خلال IBM i 7.5، يمكنك استخدام الوظائف الجغرافية من Watson إلى جانب IBM Db2 لتحليل البيانات المستندة إلى الموقع، مثل تحسين مسارات الشاحنات لأعمال التوزيع.
يمتلك IBM i ميزات مستقلة تتطلب القليل من الإدارة أو لا تتطلب أي إدارة على الإطلاق، وهو ما يقلل الحاجة إلى فرق إدارة النظام الكبيرة.ويمكنك إدارة بيئات IBM i عن بُعد من أي جهاز باستخدام IBM Navigator for i وIBM i Mobile Access.
يمكن نشر نظام IBM i في البيئة المحلية وفي بيئات سحابية متعددة، بما في ذلك IBM Power Virtual Server، لتوفير تجربة مستخدم متسقة عبر السحابة الهجينة.
يُعدّ IBM Db2 for i نظامًا لإدارة قواعد البيانات العلائقية وهو مدمج بالكامل في نظام IBM i.
واجهة مستخدم حديثة لإدارة مثيلات IBM i ومراقبتها في أي مكان من أي متصفح ويب.
حل عالي التوفر يضمن استمرارية مدة تشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال.
توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات لأنظمة IBM i.
الحل الاستراتيجي لتخطيط وإدارة عمليات الحفظ والاستعادة على IBM i.
يمكنك تخزين ملفات IBM i بأمان في السحابة، ما يلغي الحاجة إلى محركات الأشرطة، وخراطيش الأشرطة، وخدمات البريد السريع للتخزين خارج الموقع.
بيئة تطوير متكاملة مبنية على Eclipse لإنشاء تطبيقات IBM i، وصيانتها، وتحديثها.
خادم تطبيقات الويب المتكامل لنظام IBM i هو خادم تطبيقات Java خفيف الوزن يحتوي على حاوية Servlet ويب يمكن الوصول إليها بسهولة ويوفر أساسًا مرنًا لتطوير تطبيقات Java القائمة على JSP وServlet.
بيئة تطوير وتحديث لتطبيقات IBM i.