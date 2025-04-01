يُعد IBM i نظامًا متكاملاً بالكامل، حيث يتم دمج قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة والأمان ووقت التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية جميعها في حزمة واحدة مرخصة. ويساعد هذا التكامل العملاء على خفض التكلفة الإجمالية للملكية وتبسيط إدارة الأنظمة وتحقيق المزيد من الإنتاجية باستخدام موارد أقل.

تُتيح تراخيص الاشتراك ذات المدة المحددة للعملاء تخطيطًا أسهل للميزانية السنوية من خلال خيارات دفع متوقعة ومتسقة. ويتم دمج تراخيص البرامج والدعم في سعر اشتراك واحد. كما يتم تحديث الاشتراكات السنوية تلقائيًّا إلى أحدث إصدار، ما يقلل من مخاطر الأعمال والثغرات الأمنية من خلال تحديث التقنيات باستمرار. وبفضل التجديد التلقائي، لن يضطر العملاء إلى القلق بشأن فقدان الدعم أو إدارة مفاتيح برامج جديدة. حيث يمكن للعملاء الذين يستخدمون إصدارات قديمة استعادة الدعم والتحديث إلى أحدث التقنيات بسهولة أكبر وبسعر أقل.