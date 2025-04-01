IBM Storage Defender

تعزيز مرونة البيانات عبر وحدات التخزين لديك

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Storage Defender هو حل برمجي يحافظ على أمان بياناتك واستمرارية أحمال التشغيل لديك بفضل مرونة البيانات الواسعة وإمكانات الامتثال والكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاسترداد الآمن والسريع.
  • تمكّنك مرونة البيانات والامتثال من تحديد معيار المرونة الذي يساعدك على تحقيق الامتثال عبر وحدات تخزين البيانات لديك.
  • يوفر الكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أجهزة الاستشعار متعددة الطبقات كشفًا على مستوى الأجهزة ونظام الملفات والنسخ الاحتياطية والذي يُتيح بدوره إمكانية الاسترداد المبكر.
  • يساعد الاسترداد الآمن والسريع إلى جانب تحديد النسخ المعتمدة، والفحص قبل الاسترداد، وتنسيق وحدات التخزين لفحص النسخ الاحتياطية أو المنتقاة قبل عملية الاسترداد. 
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ندوة عبر الإنترنت عند الطلب
التعامل مع الامتثال التنظيمي باستخدام IBM Storage FlashSystem وIBM Storage Defender
ندوة عبر الإنترنت عند الطلب
تجديد المرونة: التنقل في متاهة الأمن الإلكتروني بثقة
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استكشف حالات استخدام IBM Storage Defender

تعرَّف على المساعدة التي يقدمها برنامج IBM Storage Defender لحماية البيانات الحساسة واستعادة العمليات الأساسية بسرعة، مما يقلل من تأثير الأعطال

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إدارة مرونة البيانات والامتثال
  • كن على علم دائم بمواقع وحالات النسخ الاحتياطية والمستندات، والأهم من ذلك النسخ المنسقة والموثوقة المتاحة للاسترداد.
  • تعمل المزايا الأمنية الفائقة على تأمين بياناتك وتساعد على تلبية متطلبات امتثال البيانات.
  • استمتع بقابلية التوسع والمرونة في التكامل مع البنية التحتية الحالية للتخزين وعمليات نشر السحابة المتعددة.
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صحيفة البيانات
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التنقل بين المشهد التنظيمي والتأثير في حماية البيانات وتخزينها
الكشف المبكر عن التهديدات
  • ترصد خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة الحالات الشاذة في البيانات بشكل أسرع، بما في ذلك الثغرات الأمنية المباشرة وغيرها من الهجمات المتطورة.
  • استدعِ فريق العمليات الأمنية بسرعة عند رصد الحالات الشاذة من خلال التكامل مع أدوات SIEM الشهيرة مثل QRadar وSplunk.
  • يمكنك مزامنة عملية الكشف عن التهديدات على مستوى الأجهزة والبرمجيات حتى تتمكن من رصد الهجمات التي قد تتجاوز إحدى طبقات الحماية.
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تقرير المحللين
التصدي لبرامج طلب الفدية باستخدام IBM Storage Defender.
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اجمع بين قوة IBM Storage Defender وIBM Storage FlashSystem لمحاربة برامج الفدية الضارة
الاسترداد الآمن والسريع
  • استفد من النسخ الاحتياطية الموثوقة وغير القابلة للتغيير ولقطات الأجهزة والنسخ مع الاسترداد المنسق الذي يربط بين فريقي التخزين والأمان.
  • ادعم وحدات التنسيق لإجراء التحقيقات الجنائية بعد وقوع الهجوم وقبل استعادة البيانات إلى الإنتاج.
  • يمكنك استعادة الحد الأدنى من قدرة شركتك على الاستمرار من خلال بنية تتيح التشغيل المتوازي عبر العُقد لتسريع الاسترداد.
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صحيفة البيانات
اقرأ ورقة بيانات Defender Data Protect
ندوة عبر الإنترنت عند الطلب
تعرّف على Defender Data Protect
تقييم المرونة الإلكترونية

على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!

اكتشِف مدى استعداد أعمالك - واستِعد للامتثال للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).
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الخطوات التالية

استكشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد معلوماتك. حدد موعدًا لعقد اجتماع مع ممثل IBM Storage.

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