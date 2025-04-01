IBM Storage Defender

تعزيز مرونة البيانات عبر وحدات التخزين لديك
Storage Defender هو حل برمجي يحافظ على أمان بياناتك واستمرارية أحمال التشغيل لديك بفضل مرونة البيانات الواسعة وإمكانات الامتثال والكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاسترداد الآمن والسريع.
على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!
اكتشِف مدى استعداد أعمالك - واستِعد للامتثال للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).