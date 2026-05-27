مرونة إلكترونية أكثر ذكاءً في صناعة الأغذية

أدى تحديث نظام حماية البيانات بالتعاون مع IBM إلى تعزيز قدرة Citadelle على استعادة أنظمة الإنتاج بسرعة وأمان. توفر النسخة المحمية من IBM FlashSystem لقطات آمنة وغير قابلة للتغيير تقلل من مخاطر التعافي وتدعم عمليات استعادة أكثر سلاسة. مع النسخة المحمية، انتقلت Citadelle من عدم وجود نقاط تعافٍ موثقة إلى لقطتين نظيفتين وثابتتين يوميًا، ما يضمن توفر نقاط استعادة موثوقة دائمًا أثناء الأحداث السيبرانية. تمكّن النسخة المحمية أيضًا الجمعية التعاونية من استعادة اللقطات الموثوق بها في أقل من 60 ثانية، ما يقلل من وقت إعداد التعافي بصورة ملحوظة ويقدم عمليات استعادة سريعة ومتوقعة عندما يكون الأمر في غاية الأهمية. يعمل برنامج IBM Storage Defender – Data Protect على أتمتة عمليات التحقق من سلامة البيانات، ما يساعد Citadelle على تقليل أعمال النسخ الاحتياطي اليدوية بنسبة 80%. بالإضافة إلى بيئة التحقق من صحة الغرفة النظيفة، تستطيع جمعية Citadelle تقليل انقطاع النظام إلى مستوى شبه معدوم حتى في حالة وقوع حادث إلكتروني كبير، ما يحافظ على استمرار تشغيل خطوط الإنتاج وحماية سلسلة التوريد.