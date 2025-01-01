IBM Storage Defender يوفر Data Protect (حماية البيانات) النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها وهو حل أساسي من IBM Storage Defenderوهو حل يتيح مرونة البيانات وجزء من IBM Storage المحفظة
IBM Storage Defender توفر حماية البيانات دعمًا لمجموعة واسعة من السحابة السحابة الأصلية والحماية المحلية والتشغيل على نطاق واسع. يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكاملة للمعلومات, الأداء القوي، وبنية أمان متعددة الطبقات، وقابلية التوسعة API-أولاً والتوسعة واللقطات الثابتة.
حل مرونة البيانات لتسريع وتبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها.
قم بتوحيد حماية بيانات المؤسسة على نطاق واسع مع حل شامل لحماية البيانات على نطاق واسع من خلال حل النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها مما يساعد على تقليل النفقات العامة وخفض تكاليف تخزين البيانات.
توحيد عمليات كشف التهديدات وعمليات الاسترداد تحت منصة إدارة واحدة، مما يوفر قابلية التوسعة وبنية أمنية متعددة الطبقات.
استرجع البيانات بشكل أسرع بفضل اللقطات المرطبة بالكامل، والحماية المستمرة للبيانات والمرونة لتجاوز اتفاقيات مستوى الخدمة.
تخزين البيانات المخزنة احتياطيًا في نظام الملفات المؤمنة في نظام ملفات المعلومات المؤمنة في لقطات ثابتة لا يمكن الوصول إليها أو تحميلها مباشرةً من خارج الكتلة.
قم بتبسيط العمليات ودمج بيئات السحابة والسحابة بسهولة مع ما قبل البناء سير العمل الآلي واكتمال برمجة التطبيقات.
توحيد عمليات العمليات مع حلول متكاملة للتوسع في بيئة واحدة قابلة للتوسع. التخلص من الصومعة مع تقليل تكاليف حماية البيانات.
تعرّف على القدرات التي يوفرها Defender Data Protect لحماية بياناتك التجارية القيّمة.
تعرّف على القدرات التي يوفرها موقع IBM Storage Defender لمساعدة مجموعة البيانات الخاصة بك على إنشاء البيانات وتسليمها مرونة.
تعرّف على دليل المستخدم هذا الذي يوفر نظرة عامة وتخطيطًا وإعدادًا وتعليمات مستخدم لخدمة IBM Storage Defender إدارة البيانات.
حماية البيانات من التهديدات واستعادة البيانات بشكل أسرع في بيئة آمنة لضمان استمرارية الأعمال.
حافظ على أمان بياناتك وخفض التكاليف من خلال تخزين البيانات التقنية المتقدمة.
قم بتسريع الوقت المناسب للمدينة من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابة الأصلية ومنصة خدمات البيانات التطبيقية المصممة لـ RedHat OpenShift.