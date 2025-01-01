IBM Storage Defender توفر حماية البيانات دعمًا لمجموعة واسعة من السحابة السحابة الأصلية والحماية المحلية والتشغيل على نطاق واسع. يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكاملة للمعلومات, الأداء القوي، وبنية أمان متعددة الطبقات، وقابلية التوسعة API-أولاً والتوسعة واللقطات الثابتة.