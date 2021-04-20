يُتيح IBM Storage Defender Copy Data Management وصول مستهلكي البيانات إلى النسخ في الوقت والمكان المناسبَين، دون إنشاء نسخ غير ضرورية أو ترك نسخ غير مستخدمة على وحدات تخزين قيِّمة. تنسيق إدارة اللقطات والتكرار القائمة على الوعي بالتطبيقات ضمن بيئات التخزين.