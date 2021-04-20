IBM Storage Defender Copy Data Management

تحديث وتبسيط وأتمتة عمليات إدارة النُسخ داخل مركز البيانات

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
غرفة أحد خوادم IBM يعمل على إعدادها أحد الموظفين

التحديث دون تعطيل

يُتيح IBM Storage Defender Copy Data Management وصول مستهلكي البيانات إلى النسخ في الوقت والمكان المناسبَين، دون إنشاء نسخ غير ضرورية أو ترك نسخ غير مستخدمة على وحدات تخزين قيِّمة. تنسيق إدارة اللقطات والتكرار القائمة على الوعي بالتطبيقات ضمن بيئات التخزين.

 اقرأ صحيفة البيانات
تحديث موارد البيانات

تحديث العمليات في البنى التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام الإدارة الداخلية لنسخ البيانات.
تقليل تكاليف البنية التحتية

استخدِم نسخة واحدة عبر حالات استخدام متعددة تشمل التعافي من الكوارث، والتحليلات، والاختبار، والتطوير، وعمليات التطوير.
الحفاظ على البنية التحتية الحالية

الاستمرار في استخدام البنية التحتية والبيانات بكفاءة وبشكل مؤتمت، وقابل للتوسع، وسهل الاستخدام.
أتمتة إدارة النسخ تلقائيًا

إنشاء واستخدام لقطات بيانات النسخ، والمخازن، والاستنساخات، والتكرارات على البنية التحتية الحالية للتخزين باستخدام أدوات مؤتمتة.
تحديث تكنولوجيا المعلومات

توفير الأتمتة المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات والخدمة الذاتية للمستخدم والعمليات دون إضافة أجهزة.
التحكم في موارد البيانات

تصنيف وتتبُّع المجلدات واللقطات والأجهزة الافتراضية ومخازن البيانات والملفات.
مشاركة البيانات عبر المنصات

إنشاء ومشاركة نُسخ من مختلف أنظمة إدارة قواعد البيانات الشائعة بطريقة مبسَّطة وسهلة.
توفير الخدمة الذاتية

توفير وصول سهل بالخدمة الذاتية للعملاء الداخليين إلى الموارد التي يحتاجونها في الوقت الذي يحتاجونها فيه.

الموارد

ما المقصود بإدارة نسخ البيانات؟

تعرَّف على كيفية تطوُّر حلول IBM للتخزين لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني ومساعدة الشركات على التكيف مع البيئات الجديدة لحماية البيانات أينما كانت.

 دليل المستخدم

تعرَّف على كيفية تثبيت التطبيق وصيانته وتشغيله، وإدارة المستخدمين، وفهرسة معلومات الموارد. تعرَّف على كيفية البحث عن الكائنات واستعراضها، وجدولة الوظائف، وغير ذلك.

ما الجديد في محفظة IBM Data Resilience

تعرَّف على كيفية تطوُّر حلول IBM للتخزين لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني ومساعدة الشركات على التكيف مع البيئات الجديدة لحماية البيانات أينما كانت.

 الأساسيات الضرورية للبيانات والمرونة الإلكترونية

تعرَّف على أهمية إدارة نسخ البيانات "في الموقع" لتحقيق مرونة البيانات والمرونة الإلكترونية.

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استكشِف جميع الطرق التي يمكن أن يساعد بها IBM Storage Defender Copy Data Management مؤسستك.

 إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
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