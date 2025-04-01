حارس التخزين IBM Storage Sentinel

كشف برامج الفدية واستردادها Oracle و SAP HANA و Epic
IBM Storage Sentinel هو برنامج أحمال التشغيل الخاصة التي تكشف وتشخص وتحدد مصادر هجمات الفدية وتوفر تنسيقًا آليًا لاسترداد البيانات Oracle و SAP HANA ونظام Epic للرعاية الصحية. تكنولوجيا المعلومات جزء من IBM Storage عائلة المنتجات
يتوفر الآن برنامج IBM Storage Sentinel لنظام Oracle SAP HANA ونظام Epic للرعاية الصحية.
قم بتقييم استراتيجيات حماية البيانات الخاصة بك دون أي تكلفة باستخدام أداة التقييم السيبراني (CRAT).
تُصدر نماذج التعلم الآلي القوية تنبيهًا عند اكتشاف تلف، وتوفر تقارير ما بعد الهجوم اللازمة للتعافي بسرعة.
تم تحسين نموذج IBM Storage Sentinel التنبؤي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
بعد هجوم برامج الفدية، سيقوم برنامج IBM Storage Sentinel تلقائيًا بإنشاء تقرير يحدد الملفات المتأثرة.
IBM Storage Sentinel يستخدم التعلم الآلي لكشف هجمات الفدية والتعافي منها.
تجعل التقارير التفصيلية من السهل فهم كيفية انتشار برنامج ضارار وكيفية التعافي من برنامج ضار وكيفية تطوير برنامج الأمن الإلكتروني في المستقبل.
استفد من قاعدتنا المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى لاستعادة جميع الخوادم تلقائياً، بغض النظر عن وقت ظهور برمجيات الفدية، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في تخفيف آثارها.
استعادة بيانات مجموعتك بسرعة وكفاءة.
تعرّف على كيفية تمكين دعم أحمال التشغيل الخاص بمجموعة مرونة المعلومات من تحقيق أهداف IBM Storage Sentinel.
مرونة البيانات أمر بالغ الأهمية. تعرّف على الأدوات والخبرات اللازمة للحفاظ على أعمالك على المسار الصحيح.
حافظ على أمان بياناتك مع تخزين البيانات التقنية المتقدمة وتقليل التكلفة الإجمالية للمعلومات.
حماية البيانات من التهديدات واستعادة البيانات بشكل أسرع في بيئة آمنة، لتعزيز المرونة التشغيلية.
حافظ على ملفات بياناتك المتزايدة باستمرار بأمان، لفترة طويلة في المستقبل.
احصل على مرونة شاملة للبيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
اكتشف كيف يمكن لـ IBM Storage Sentinel رفع جاهزيتك والحفاظ على أمان البيانات ومساعدتك على إعادة المشاركة بسرعة بعد فقدان البيانات، من خلال الاسترداد الآلي.