حارس التخزين IBM Storage Sentinel

كشف برامج الفدية واستردادها Oracle و SAP HANA و Epic

IBM Storage Sentinel هو برنامج أحمال التشغيل الخاصة التي تكشف وتشخص وتحدد مصادر هجمات الفدية وتوفر تنسيقًا آليًا لاسترداد البيانات Oracle و SAP HANA ونظام Epic للرعاية الصحية. تكنولوجيا المعلومات جزء من IBM Storage عائلة المنتجات

يتوفر الآن برنامج IBM Storage Sentinel لنظام Oracle SAP HANA ونظام Epic للرعاية الصحية.
تقييم المخاطر

قم بتقييم استراتيجيات حماية البيانات الخاصة بك دون أي تكلفة باستخدام أداة التقييم السيبراني (CRAT).

المزايا

Advanced كشف برامج الفدية الحماية من تلف البيانات التعافي السريع
ميزة
يستمر في التحسن

تُصدر نماذج التعلم الآلي القوية تنبيهًا عند اكتشاف تلف، وتوفر تقارير ما بعد الهجوم اللازمة للتعافي بسرعة.
كشف الشذوذ الموثوق به

تم تحسين نموذج IBM Storage Sentinel التنبؤي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
التعافي بشكل أسرع بعد التعرض لهجوم

بعد هجوم برامج الفدية، سيقوم برنامج IBM Storage Sentinel تلقائيًا بإنشاء تقرير يحدد الملفات المتأثرة.
الذكاء الاصطناعي

IBM Storage Sentinel يستخدم التعلم الآلي لكشف هجمات الفدية والتعافي منها.
إجراء التقييم الدقيق

تجعل التقارير التفصيلية من السهل فهم كيفية انتشار برنامج ضارار وكيفية التعافي من برنامج ضار وكيفية تطوير برنامج الأمن الإلكتروني في المستقبل.
الاسترداد الآلي

استفد من قاعدتنا المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى لاستعادة جميع الخوادم تلقائياً، بغض النظر عن وقت ظهور برمجيات الفدية، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في تخفيف آثارها.
الموارد ملخص حل IBM Storage Sentinel من IBM Storage Sentinel

استعادة بيانات مجموعتك بسرعة وكفاءة.

تعرّف على كيفية تمكين دعم أحمال التشغيل الخاص بمجموعة مرونة المعلومات من تحقيق أهداف IBM Storage Sentinel.

 اكتشف 5 مفاتيح لـ ®مرونة التخزين التخزين

مرونة البيانات أمر بالغ الأهمية. تعرّف على الأدوات والخبرات اللازمة للحفاظ على أعمالك على المسار الصحيح.
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اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكن لـ IBM Storage Sentinel رفع جاهزيتك والحفاظ على أمان البيانات ومساعدتك على إعادة المشاركة بسرعة بعد فقدان البيانات، من خلال الاسترداد الآلي.
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