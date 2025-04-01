حماية التخزين IBM Storage Protect

احصل على حماية البيانات على مستوى المؤسسة

IBM Storage Protect هو برنامج النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها. تُعد التخزين حماية جزءًا من منتجات التخزين المعرّفة بالبرمجيات في IBM Storage المحفظة. للاطلاع على النسخ الاحتياطي والاسترداد من تطبيق SaaS، انظر التخزين حماية السحابة.

يوفر برنامج IBM Storage Protect (المعروف سابقاً باسم IBM Spectrum Protect) مرونة شاملة للبيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن لـ مجموعة جيت أن تتوسع لإدارة مليارات الكائنات لكل خادم نسخ الاحتياطي. يمكن للعملاء تقليل تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطية الاحتياطية من خلال القدرات المدمجة في كفاءة البيانات والقدرة على ترحيل البيانات أو نسخها إلى الأشرطة والخدمة العامة السحابية و Object Storage. 
المزايا احصل على حماية متعددة أحمال التشغيل

خفض التكلفة التشغيلية من خلال توحيد وتبسيط حماية البيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.

 تحقيق قابلية التوسع الهائلة

دعم النمو الهائل للبيانات من خلال خادم واحد لإدارة ما يصل إلى 4 بيتابايت من بيانات العميل وما يصل إلى 100 تيرابايت من بيانات العميل الجديدة والمتغيرة يومياً.

 كفاءة محرك التخزين التخزين القيادة

تحقيق كفاءة استثنائية في التخزين من خلال التزايد التدريجي إلى الأبد النسخ الدائم والضغط وإلغاء البيانات المكررة.

 بناء المرونة الإلكترونية

قم بحماية بيئة التخزين التخزين الخاصة بك من خلال تفويضين رئيسيين لأوامر المسؤول، والتشفير، وإشعارات الأمان الاستباقية، والدعم الأصلي للشريط، وغير القابل للتغيير Object Storage.

 الحصول على احتفاظ فعال من حيث التكلفة بالبيانات

حقق أهدافك في السعر والأداء مع خيارات السحابة وخيارات التخزين المحلية، بما في ذلك IBM Cloud Object Storage ودعم AWS S3 Intelligent-Tiering للبيانات غير النشطة.
ميزة
أفضل الممارسات المثبتة

اتبع IBM Storage Protect المخطط للتخلص من التخمين. تم تصميم هذه المخططات لتوفير أفضل الممارسات والتوجيهات التي تم اختبارها وإثبات جدواها لمساعدة العملاء على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة وتحقيق أداء رائع.
Data Replication

قم بنسخ كل من البيانات المضاعفة والمشفرة على مستوى تزايدي ومحبب من خادم إلى آخر، أو إلى خادمين مستهدفين لتحسين الكفاءة والأمان مع اتباع سياسات احتفاظ مختلفة للإعادة في الموقع وخارج الموقع.

 قائمة مرجعية للتنفيذ Data Replication
مدمج Cloud Integration

استخدم مجمعات التخزين الحاسبية الفعالة من حيث التكلفة والغنية بالأمان دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو بوابة على ®IBM Cloud , IBM Cloud Object Storage، أمازون S3 وجوجل السحابة Microsoft Azure وغيرها من خدمات S3 Object Storage المعتمدة.
حماية شاملة للبيانات

تمكين الحماية المتقدمة للبيانات من أجل السحابة والبيئات الافتراضية والبيئات المعرفة بالبرمجيات؛ والمواقع الأساسية؛ والمواقع البعيدة. استرداد العناصر الفردية والأنظمة المعقدة ومجموعات البيانات المركزية بأكملها من مواقع الاسترداد الأساسية والبعيدة. 
دورة حياة البيانات الأتمتة

استفد من قواعد أتمتة دورة حياة البيانات المرنة للاستفادة من بيانات النسخ الاحتياطية الحالية لتلبية احتياجات الاحتفاظ على المدى الطويل، دون الحاجة إلى نسخ إضافية. نقل البيانات تلقائيًا من التخزين عالي التكلفة إلى التخزين منخفض التكلفة مع تقادم المعلومات التخزينية ذات التكلفة الأعلى إلى التخزين منخفض التكلفة.
آمن حتى النخاع

احصل على إشعارات الأمان لهجمات الفدية المحتملة. تفويضان رئيسيان لأوامر المسؤول؛ التشفير البيانات والدعم الأصلي للشريط و Object Storage غير القابل للتغيير لتعزيز الحماية وضمان المرونة الإلكترونية المرونة.
حزم الحلول المبسطة

عزز مر ونتك مع مجموعة IBM Storage Protect IBM Storage و مجموعة. احصل على ترخيص سهل الإدارة مع لقطات وعوامل النسخ الاحتياطية للبيئات الافتراضية والحاسوبية وقواعد البيانات وتخطيط موارد المؤسسة.
الشبكة العالمية لشركات الأعمال شريك الأعمال

اعمل مع IBM شريك الأعمال التقنية والخدمات وأفضل الممارسات احصل على حل قابل للتوسع للتوسع للحفاظ على الأداء والكفاءة وسهولة الإدارة مع نمو البيانات. تفضل بزيارة ®PartnerWorld للعثور على شريك الأعمال القريب منك.

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تعرف على المزيد عن التخزين حماية مجموعة التخزين من خلال قراءة المواصفات الفنية ومقارنة الإصدارات وعرض الإضافات الاختيارية.
دراسات الحالة تمكين استمرارية الخدمة الفائقة مع حلول النسخ الاحتياطي القوية

اقرأ كيف تعمل شركة PT Wings Surya على تسريع وتيرة النسخ الاحتياطي والاسترداد للوظائف، وإضافة مرونة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في السوق.

 تصميم خدمات تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات العملاء

تعرّف على كيفية دمج شيبويا المزيج الصحيح من التقنية لمساعدة الشركات على النجاح.

الموارد اكتشاف عائلة منتجات IBM Storage Protect من IBM Storage Protect

IBM Storage Protect، والمنتجات ذات الصلة تقدم عنصرًا أساسيًا للنسخ الاحتياطي الآلي والمركزي واستعادة العمليات.

فهم الأمور الضرورية لحماية البيانات الحديثة

قم بفحص مزايا الأعمال المهمة التي يمكن أن توفرها حلول حماية البيانات الحديثة والقدرات اللازمة التي تجعل هذه المزايا ممكنة.

الخطوات التالية

اكتشف كيف يمكنك الحصول على حماية للبيانات على نطاق المؤسسة باستخدام IBM Storage Protect. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Storage.
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