استفد من قواعد أتمتة دورة حياة البيانات المرنة للاستفادة من بيانات النسخ الاحتياطية الحالية لتلبية احتياجات الاحتفاظ على المدى الطويل، دون الحاجة إلى نسخ إضافية. نقل البيانات تلقائيًا من التخزين عالي التكلفة إلى التخزين منخفض التكلفة مع تقادم المعلومات التخزينية ذات التكلفة الأعلى إلى التخزين منخفض التكلفة.