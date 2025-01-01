حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)

حل IBM Storage Protect for Cloud

احمِ بياناتك في Azure، وMicrosoft 365، وDynamics 365، وSalesforce من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud، وهو حل موثوق به للتشفير الآمن للغاية، والامتثال، والكشف عن التهديدات المتقدمة.