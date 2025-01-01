IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
نسخ البيانات وترحيلها واستعادتها عبر أنظمة التخزين المحلية وعبر السحابة
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مهندسة كمبيوتر تقوم بتكوين الخادم في مركز البيانات

معًا أفضل

™IBM Spectrum Virtualize و IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud يدعمان معًا النسخ المتطابق بين مراكز البيانات المحلية ومراكز البيانات السحابية أو بين مراكز البيانات السحابية.  

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الترحيل إلى السحابة الهجينة والتعافي من الكوارث

باستخدام تقنية تكرار متطورة، يتيح IBM Spectrum Virtualize إمكانية ترحيل البيانات والتكرار المستمر بين وحدات التخزين المحلي وIBM Cloud أو AWS أو Microsoft Azure.
المرونة الإلكترونية

استعد للتعافي السريع من حالات الهجوم الإلكترونية من خلال تمكين إنشاء نسخ بيانات معزولة عن الخوادم. يمكنك استعادة البيانات بسرعة بعد الهجوم، سواء في وحدات التخزين المحلية أو في السحابة.  

 
حل مثبت

يُعَد ™IBM® Spectrum Virtualize -الذي يتوفر في IBM Cloud وMicrosoft Azure- نظام تخزين رائد مُعرَّف بالبرمجيات، أثبت كفاءته لسنوات في أنظمة التخزين IBM SAN Volume Controller (SVC) و®FlashSystem و™VersaStack.

 
قدرة سحابة هجينة تعمل مع نظام التخزين الذي تمتلكه بالفعل

متاح مع الأنظمة المحلية التي تم بناؤها باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize Software: SAN Volume Controller، ومجموعة IBM FlashSystem، وVersaStack. باستخدام هذه القدرات، يمكنك نشر سحابة هجينة بسهولة دون تغيير التخزين الحالي لديك.
إمكانية نقل بيانات السحابة الهجينة

أضف قدرات السحابة الهجينة دون الاحتياج لاستثمار جديد كبير أثناء العمل مع البرامج المحلية من خلال نسخ البيانات أو ترحيلها من أي نظام تخزين مدعوم من ضمن ما يزيد عن 500 نظام.

 
نشر مصمم من أجل السحابة

اختر الخوادم ومخزن الكتل في IBM Cloud أو يمكنك النشر تلقائياً في AWS أو Microsoft Azure من خلال أسواقهما. استخدم المخططات المختبرة مسبقاً لتسريع عملية النشر.
تسعير شهري مرن

ادفع مقابل سعة التخزين التي تديرها فقط على السحابة العامة مع توفر تسعير شهري مرن للبرامج.
التعافي من الكوارث من فئة المؤسسة على السحابة العامة

استخدم التكرار المستند إلى عنوان IP الأصلي المتزامن أو غير المتزامن لنسخ البيانات إلى AWS وIBM Cloud ، من خلال تكوين متعدد العقد لتحقيق التوافر العالي والأداء المتميّز. ولا توجد حاجة إلى أجهزة إضافية.

دعم رحلتك نحو تكنولوجيا المعلومات

 

التخزين المدعوم:

مدمج وأكثر من 500 نظام مختلف من IBM وغيرهم من الموردين

نهج الترخيص:

التكلفة المتدرجة لكل تيرابايت (SVC) أو لكل حاوية (عائلة نظام الذاكرة الوميضية FlashSystem)

المنصات:

SVC، عائلة IBM FlashSystem، VersaStack، برمجيات فقط

الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS):

قدرات RAS متكاملة

الخدمة:

دعم IBM للأجهزة والبرامج

التخزين المدعوم:

تخزين IBM Cloud Performance and Endurance؛ AWS Elastic Block Storage (EBS)؛ Azure Managed Disk

نهج الترخيص:  

بسيط، تكلفة ثابتة لكل سعة، ترخيص شهري

المنصات:

البنية التحتية لخادم IBM Cloud Bare Metal Server؛ خوادم AWS Elastic Compute (EC2)؛ Azure VMs

الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS):

نظام RAS المرن: قدرات نظام RAS السحابي والبرمجي

الخدمة:

دعم IBM للبرامج في بيئة السحابة العامة من IBM

 

يمكنك تحسين نموذج الدعم الخاص بك من خلال خيارات الخدمة المتدرجة

تعمل IBM Premium Support Services على تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من متخصصي الدعم المتمرسين وأدوات التحليلات.

الدعم المميّز لكل من IBM Storage وIBM Power

 

ترقية ضمان وصيانة IBM Storage

حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.

اشترِ الآن أو قم بالترقية

 

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في خدمات الدعم من قِبل IDC MarketScape

استنادًا إلى دراسة أجرتها شركة IDC، وصفت 85% من المؤسسات خدمات الدعم بأنها عامل التمييز الرئيسي عند شراء أنظمة مراكز البيانات والاختيار من بين البائعين.

تنزيل تقرير IDC

الموارد

تنفيذ IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud الإصدار 8.3.1

يقدم مستند Redpaper هذا توضيحًا لبنية IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud ويوفر تفاصيل التخطيط والتنفيذ لحالات الاستخدام الشائعة.
تنفيذ IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS الإصدار 8.3.1

يساعد مستند Redpaper هذا مسؤولي التخزين والشبكات على تخطيط وتنفيذ وتثبيت وتكوين عرض IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS.
تحقيق المرونة الإلكترونية على السحابة الهجينة باستخدام IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

يهدف هذا المخطط إلى تسهيل نهج تحقيق حل المرونة الإلكترونية لبرنامج IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud.
استمرارية الأعمال باستخدام IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS

تعرف على كيفية بناء حل استمرارية أعمال على سحابة هجينة باستخدام Amazon Web Services وتخزين IBM FlashSystem.

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