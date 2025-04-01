IBM Storage FlashSystem C200
استخدمه مثل الخلايا ثلاثية المستوى (TLC)، وادفع ثمنها مثل الخلايا رباعية المستوى (QLC)
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IBM Storage FlashSystem C200

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محسّن لأحمال التشغيل عالية السعة

IBM FlashSystem C200 هو أحدث إضافة إلى عائلة FlashSystem الخاصة بنا، حيث يقدم تكلفة إجمالية للملكية أقل ومتانة على مستوى المؤسسات.

يعمل FlashSystem C200 على توسيع نطاق ريادة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط ليشمل أحمال التشغيل الجديدة مثل بث الوسائط والأرشيفات والنسخ الاحتياطي. إن التوازن الذي يحققه بين السعر والأداء والسعة يمكن أن يحل محل التخزين على أقراص التخزين الصلبة باستخدام حل ذاكرة وميضية موثوق به يمكن أن يخفض تكاليف التخزين. نظام FlashSystem C200 مدعوم بضمانات FlashSystem، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وتجنّب فترات التعطل واكتشاف برامج الفدية الضارة. إن عمليات استبدال محركات الأقراص الخاضعة لفترة الصيانة مضمونة، مع ضمان إجراء دورات كتابة أكثر بمقدار 5.5 أضعاف مقارنة بمحركات الأقراص QLC القياسية المتعارف عليها في المجال.

تعرف على كيفية قيام IBM بتحويل مراكز البيانات من خلال آخر تحديثات تقنية شبكة FlashSystem و FlashSystem C200
تخزين بالذاكرة الوميضية فقط بسعة محسّنة. اقرأ موجز الحل
توفير المساحة والطاقة وتحسين الأداء عن طريق نقل بياناتك من مصفوفات التخزين باستخدام أقراص صلبة سعة 16 تيرابايت إلى نظام FlashSystem C200 %71 مساحة رفوف أقل %43 طاقة مطلوبة أقل 2.4 ضعفًا زيادة في أداء إنتاجية القراءة
المزايا
QLC محسّن في كل مكان

الحصول على وحدات IBM FlashCore Modules ذات المتانة المضمونة والضغط الدائم والكشف عن تهديد برامج الفدية مع ضمان الكشف في غضون دقيقة واحدة
تخزين فعّال من حيث التكلفة

تقليل التكاليف التشغيلية لأحمال تشغيل محركات الأقراص الصلبة مثل تدفق الوسائط والأرشيف، والنسخ الاحتياطي عن طريق نقلها إلى نظام FlashSystem C200، مما يوفر في المساحة والطاقة والإدارة وتكاليف الصيانة
التكامل السلس مع شبكة FlashSystem

ضمان إمكانية نقل أحمال التشغيل بين مصفوفات FlashSystem دون تعطّل، مما يساعدك على زيادة قيمة بيئة التخزين لديك إلى أقصى حد باستخدام إدارة وتوسيع نطاق وتعيين أحمال تشغيل كلها مستندة إلى الذكاء الاصطناعي
أمان دائم

الاستفادة من نفس خدمات الأمان والتوافر المتاحة على مستوى المؤسسات مثل مجموعة منتجات FlashSystem بأكملها، مما يجعلها الحل الأمثل لحالات استخدام خدمات التعافي من الكوارث
كثافة لا مثيل لها

توفير كثافة لا مثيل لها مع 1.1 بيتابايت بيانات غير منظمة وما يصل إلى 2.3 بيتابايت في وحدتين، مما يساعد على دمج الأقراص الصلبة لتوفير 71% من مساحة الرفوف في المتوسط

 
استدامة محسّنة

توفير توازن بين الكفاءة الاقتصادية والبيئية وكفاءة الطاقة لمساعدتك على تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تسعى لها
المواصفات
  • سعة 1 بيتابايت بيانات غير منظمة مع توسيع نطاق شبكة FlashSystem في وحدتين
  • مجموعة كاملة من وظائف برمجيات المؤسسات
  • ذاكرة تخزين مؤقت بسعة 256 جيجابايت
  • منافذ على اللوحة 8 x 10GbE
  • منافذ إضافية 16 x 32Gb FC/NVMe-FC or 8 x 25/10GbE NVMe-TCP
  • أداء أفضل 10 مرات مقارنة بحلول الأقراص الصلبة/الحلول الهجينة التقليدية
  • مُحسَّن من أجل أحمال التشغيل المتتابعة
حالات الاستخدام
تحديث

يمكنك تحديث محرك الأقراص الثابتة أو التخزين الهجين إلى مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط المحسّنة من أجل السعة مع القدرات التي تتيح مرونة الأعمال وتحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة.

  • تحسين الأداء الذي يوفر IOPS (معدل الإدخال والإخراج في الثانية) أعلى وزمن انتقال منخفض يصل إلى 1 مللي ثانية.
  • تخزين المزيد من البيانات في مساحة مادية أقل.
  • صديق للبيئة من خلال استهلاك طاقة أقل وتوليد حرارة أقل.
الدمج

دمج أحمال التشغيل الأقل إلحاحًا والأقل حساسية فيما يتعلق بزمن الانتقال في نظام عالي السعة مع تلبية متطلبات البيئات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات بسهولة أكبر.

  • تحسين كفاءة التكلفة من خلال تقليل النفقات الرأسمالية وتكاليف الصيانة.
  • تعزيز الاستفادة من خلال الإدارة الديناميكية القائمة على السياسات.
  • تبسيط المراقبة والإدارة مع عدد أقل من أنظمة التخزين التي تحتاج إلى إدارة.
التحسين

تحسين وضع البيانات والتعافي من الكوارث لتعزيز المرونة والكفاءة التشغيلية في عالم اليوم الذي يتسم بكثافة البيانات.

  • إدارة مستويات التخزين بكفاءة من خلال حركة البيانات الديناميكية القائمة على السياسة.
  • إعادة توجيه الموارد القيّمة لدفع أولويات عملك الحساسة من خلال وضع أحمال التشغيل المراعية للتكلفة في تخزين فعال من حيث التكلفة.
  • توفير ضغط دائم قائم على الأجهزة لزيادة سعة التخزين إلى أقصى حد.

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