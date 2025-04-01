IBM Storage FlashSystem C200

IBM FlashSystem C200 هو أحدث إضافة إلى عائلة FlashSystem الخاصة بنا، حيث يقدم تكلفة إجمالية للملكية أقل ومتانة على مستوى المؤسسات.
يعمل FlashSystem C200 على توسيع نطاق ريادة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط ليشمل أحمال التشغيل الجديدة مثل بث الوسائط والأرشيفات والنسخ الاحتياطي. إن التوازن الذي يحققه بين السعر والأداء والسعة يمكن أن يحل محل التخزين على أقراص التخزين الصلبة باستخدام حل ذاكرة وميضية موثوق به يمكن أن يخفض تكاليف التخزين. نظام FlashSystem C200 مدعوم بضمانات FlashSystem، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وتجنّب فترات التعطل واكتشاف برامج الفدية الضارة. إن عمليات استبدال محركات الأقراص الخاضعة لفترة الصيانة مضمونة، مع ضمان إجراء دورات كتابة أكثر بمقدار 5.5 أضعاف مقارنة بمحركات الأقراص QLC القياسية المتعارف عليها في المجال.
تعرف على كيفية قيام IBM بتحويل مراكز البيانات من خلال آخر تحديثات تقنية شبكة FlashSystem و FlashSystem C200
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تقليل التكاليف التشغيلية لأحمال تشغيل محركات الأقراص الصلبة مثل تدفق الوسائط والأرشيف، والنسخ الاحتياطي عن طريق نقلها إلى نظام FlashSystem C200، مما يوفر في المساحة والطاقة والإدارة وتكاليف الصيانة
ضمان إمكانية نقل أحمال التشغيل بين مصفوفات FlashSystem دون تعطّل، مما يساعدك على زيادة قيمة بيئة التخزين لديك إلى أقصى حد باستخدام إدارة وتوسيع نطاق وتعيين أحمال تشغيل كلها مستندة إلى الذكاء الاصطناعي
الاستفادة من نفس خدمات الأمان والتوافر المتاحة على مستوى المؤسسات مثل مجموعة منتجات FlashSystem بأكملها، مما يجعلها الحل الأمثل لحالات استخدام خدمات التعافي من الكوارث
توفير كثافة لا مثيل لها مع 1.1 بيتابايت بيانات غير منظمة وما يصل إلى 2.3 بيتابايت في وحدتين، مما يساعد على دمج الأقراص الصلبة لتوفير 71% من مساحة الرفوف في المتوسط
توفير توازن بين الكفاءة الاقتصادية والبيئية وكفاءة الطاقة لمساعدتك على تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تسعى لها
يمكنك تحديث محرك الأقراص الثابتة أو التخزين الهجين إلى مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط المحسّنة من أجل السعة مع القدرات التي تتيح مرونة الأعمال وتحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة.
دمج أحمال التشغيل الأقل إلحاحًا والأقل حساسية فيما يتعلق بزمن الانتقال في نظام عالي السعة مع تلبية متطلبات البيئات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات بسهولة أكبر.
تحسين وضع البيانات والتعافي من الكوارث لتعزيز المرونة والكفاءة التشغيلية في عالم اليوم الذي يتسم بكثافة البيانات.
مصفوفة تخزين بالذاكرة الوميضية فقط من فئة المؤسسات، توفِّر أمانًا إلكترونيًا وكثافة قوية وأداءً فائقًا.
يتميز بالأداء القوي وسعة موسّعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط واتصال واسع النطاق من دون المساس بالمرونة.
منصة للتخزين الإلكتروني من فئة المؤسسات بنظام الذاكرة الوميضية وبتقنية NVMe فقط لأحمال التشغيل التي تتطلب الكثير من الأداء والسعة.
الحل المثالي لاحتياجاتك من الأرشفة والنسخ الاحتياطي شبه المتصل "Near-line". بهذا الحل يمكنك تبسيط بيئة التخزين الهجينة الخاصة بك. كما أنه يوفر قيمة هائلة مقابل المال المدفوع.
منصة تخزين بيانات من فئة المؤسسات مصممة لتحسين الأداء في بيئات أعباء العمل والبيئات الافتراضية المتنوعة.
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