موارد IBM Storage FlashSystem

تمكَّن من تبسيط وتحديث إدارة التخزين والبيانات والبنية التحتية.
استكشف تجربة المرونة الإلكترونية التفاعلية
رسم توضيحي للتخزين بالذاكرة الوميضية وإدارة البيانات والبنية التحتية
التخزين المؤسسي الرائد في السوق

تقدِّم عائلة منصات IBM Storage FlashSystem أداءً رائدًا في السوق، مما يتيح لك تبسيط التعقيدات التشغيلية وتسهيل الإدارة والإشراف عبر أي بيئة.
تخزين بالذاكرة الوميضية

اختر نظام IBM Storage FlashSystem الذي يناسب احتياجاتك.

 منتجات IBM Storage
اكتشف كيف تساعدك منتجات IBM Storage على دمج البنية التحتية للتخزين وتحسينها.
ما المقصود بالتخزين بالذاكرة الوميضية؟
يستخدم التخزين بالذاكرة الوميضية رقائق ذاكرة فلاش لكتابة البيانات وتخزينها بسرعة وكفاءة. تعرَّف على كيفية عمله.
Redbooks
استكشف أفضل الممارسات وتحسينات الأداء التي يمكن تحقيقها باستخدام منتجات IBM Storage FlashSystem.
التدريب
اكتشف خيارات التدريب المتاحة، أو ابدأ دورة معينة، أو ابدأ مسارًا تعليميًا، أو احصل على شارة.
المجتمع
التقِ بالآخرين، وشارك، وناقش، وتعلم عن المسائل المتعلقة بمنتجات IBM Storage.
Partner Plus
نمِّ عملك وحقق أهدافك مع الشريك التقني المناسب، والموارد المناسبة، والدعم الأمثل.
المقارنة بين خيارات IBM Storage FlashSystem
اكتشف الحل الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
دراسات حالة لنظام IBM Storage FlashSystem
اكتشف كيف يستخدم العملاء تقنية IBM Storage FlashSystem لتحقيق أهدافهم والتفوق على المنافسين.
التقارير والإشادات تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
منتج رائد في التخزين الأساسي وفقًا لتصنيف Gartner - للمرة السابعة عشرة على التوالي
تعرَّف على الأسباب التي جعلت IBM Storage FlashSystem يتصدر كمنتج رائد في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 الصادر عن Gartner بشأن مصفوفات التخزين الأساسية.
التحوّل من الأمن الإلكتروني إلى المرونة الإلكترونية
ألقِ نظرة أعمق على مفهوم المرونة الإلكترونية التي لا تدافع ضد الهجمات الإلكترونية فحسب، بل تضع حلولاً للتعافي من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت ممكن في حال وقوع هجوم.
الوثائق IBM Storage FlashSystem 5x00
المنصة المدمجة التي توفِّر البساطة، والقدرة على التحمل، والأمان، والأداء.
IBM Storage FlashSystem 7x00
مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية المدعومة بالسحابة الهجينة لأعباء العمل المتوسطة.
IBM Storage FlashSystem 9x00
أحدث مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط المدعومة بتقنية السحابة المتعددة للمؤسسات.
الموارد العامة

تستطيع منصة IBM Storage FlashSystem مساعدتك على حماية أعمالك وتوسيع نطاقها على أي شبكة.

 الكشف الفوري عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي

نظام IBM FlashSystem مع خاصية Storage Insights Pro لمراقبة أنماط الإدخال/الإخراج في الوقت الفعلي باستخدام نموذج الكشف عن التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

 شاهد الفيديو (0:58) الأسئلة الشائعة عن عائلة IBM Storage FlashSystem

احصل على إجابات عن أسئلتك المتعلقة بمنصات IBM Storage FlashSystem.

 اقرأ الأسئلة الشائعة هل لديك المزيد من الأسئلة؟

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 اقرأ دليل الأسئلة الشائعة دورة رقمية

دورة أساسيات IBM Storage FlashSystem تشرح مبادئ أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية.

 حضور الدورة التدريبية قمة IBM Storage

حلول التخزين الجاهزة للمستقبل من IBM تُعيد تشكيل معالم مراكز البيانات. ما مدى مرونة مؤسستك؟

 مشاهدة الفعالية الافتراضية التخزين المؤسسي للجميع

تعرَّف على نماذج وخيارات FlashSystem المصممة لتلبية احتياجات التخزين المتزايدة باستمرار للأعمال بجميع أحجامها.

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