ندوات الإنترنت عند الطلب

Logicalis وIBM FlashSystem: منصة تخزين البيانات التي تجذب الأنظار

يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي العديد من التحديات، منها: توقعات المستخدمين المتزايدة، وعدم التسامح مع فترات التعطل، والتهديدات الإلكترونية المتزايدة، والحاجة المستمرة لإنجاز المزيد بموارد أقل. وإليك أمثلة من الحياة الواقعية.