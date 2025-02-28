يُعد تجنب انقطاع البيانات عنصرًا أساسيًا في توفير الرعاية الصحية ذات جودة عالية. تقدم ميزة IBM Storage FlashSystem Cyber Vault وميزة IBM Safeguarded Copy أطر عمل لأمن البيانات تُعدّ مخططًا تفصيليًا لتصميم ونشر مجموعة قوية من إمكانيات حماية البيانات واستردادها.

تتكامل الحلول مع بعضها. تنشئ Safeguarded Copy لقطات معزولة وغير قابلة للتغيير من البيانات للمساعدة في الحماية من جميع أنواع تلف البيانات، بينما تفحص Cyber Vault هذه النسخ تلقائيًا وبانتظام بحثًا عن أي علامات تشير إلى تلف البيانات.

تساعد عمليات الفحص هذه على تحديد الهجمات الإلكترونية بسرعة عند بدايتها، بالإضافة إلى تحديد نسخ البيانات غير المتضررة. ويساعد وجود هذه الرؤية الشاملة في مكان وتوقيت حدوث الهجوم العملاء على استعادة نسخة نظيفة من بياناتهم، ما يقلل من آثار أي انتهاك.