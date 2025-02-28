أصبحت تحليلات بيانات الجيل التالي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وستحظى الشركات التي يمكنها تسخير قوة بياناتها والأتمتة بميزة تنافسية كبيرة على تلك التي لا تستطيع ذلك.

بصرف النظر عن مكان وجود بياناتك، سواء محليًا أو في بيئة سحابية، فإن الوصول السريع ضرورة لتحليلات البيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، مع نمو أعمالك، يجب أن تكون البنية التحتية للتخزين قابلة للتوسع لمعالجة البيانات بسرعة البرق، وأن تظل سهلة النشر والاستخدام، مع الإبقاء على التكاليف منخفضة.



بفضل ميزات مثل الأداء العالي وزمن الانتقال المتسق عبر عمليات القراءة والكتابة وبيئات التنقل السلسة، أينما كانت بياناتك، فإن IBM Storage FlashSystem all-flash arrays مصممة لتلبية جميع احتياجاتك من تحليلات تخزين البيانات.