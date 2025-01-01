الاستعداد لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) باستخدام نظام IBM Storage FlashSystem

ما هو قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟

قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) هو لائحة تنظيمية أصدرها الاتحاد الأوروبي وسيدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2025. حيث يهدف هذا القانون إلى تقديم التوجيه للقطاع المالي للمساعدة على معالجة المخاوف المتعلقة بالمرونة الإلكترونية، سواء للبنية التحتية لتقنية المعلومات في البيئة المحلية أو المستضافة على الخدمات السحابية. وينطبق قانون المرونة التشغيلية الرقمية على الجهات المالية العاملة في الاتحاد الأوروبي، وتشمل البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية، وغيرها. وينطبق هذا القانون أيضًا على مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات التابعين لجهات خارجية، مثل مقدمي الخدمات السحابية.

هل منظمتك مستعدة لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟

ينقسم الأساس الذي ينبني عليه قانون DORA إلى خمس ركائز أساسية تعالج جوانب أو مجالات مختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني.

تتطلب ركيزة إدارة المخاطر في منظومة تقنية المعلومات والاتصالات حلولًا تقنية ذات متطلبات محددة فيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، وفي هذه الحالة، يمكن لنظام IBM Storage FlashSystem مساعدتك على تلبية المعايير والسياسات اللازمة لإنشاء حل مخصص يدعم الجاهزية لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية لضمان استمرار عملياتك بكل أمان وامتثال.

اعتبارًا من 17 يناير 2025، سيُطالَب كلٌّ من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا التابعين لجهات خارجية بإثبات أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم مرنة وآمنة.