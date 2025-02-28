إنه أكثر من مجرد حل للتخزين

تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام.

استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
المرونة الإلكترونية اكتشف كيف يمكن لمنصة IBM Storage FlashSystem تعزيز الأمن الإلكتروني في مؤسستك.
Cityscape with modern residential area, new apartment buildings and green courtyard with pavement and trees in autumn
Micro Strategies

ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة.

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Male IT Specialist Holds Laptop and Discusses Work with Female Server Technician. They're Standing in Data Center, Rack Server Cabinet is Open.
Data Action

أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء.

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Data insights

اكتشف كيف تمكّنت الصناعات المختلفة من تبسيط العمليات والتوجه نحو التحول الرقمي باستخدام مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
There might be a virus slowing this system down
تعزز شركة Techwave Hungary التحول الرقمي من خلال سحابة خاصة افتراضية قابلة للتوسع والتطوير تدعم حلول SAP من الجيل التالي. اقرأ دراسة الحالة
[IBM Storage Flashsystem] الذكاء الاصطناعي هو العامل الأكثر أهمية، حيث إن القرارات المتخذَة تكون أكثر دقة وفاعلية في العمل. مستخدمة تم التحقق منه مهندس في تقنية المعلومات من Trust radius اقرأ المراجعة الكاملة

الأداء

اكتشف كيف تقوم المؤسسات بتحديث وتحسين أداء النظام باستخدام IBM Storage FlashSystem.
Asia at night from space with city lights showing human activity in China, Japan, South Korea, Taiwan and other countries, 3d rendering of planet Earth, elements from NASA (https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57752/land_shallow_topo_2048.jpg)
شركة رائدة في تصنيع العدادات الذكية تُحدِث نقلة نوعية في الهند اقرأ دراسة الحالة
استقرار حقيقي للمؤسسة، وإمكانية اتصال متعددة الاستخدامات، وأدوات مساعدة برمجية جيدة للغاية، مع سهولة في الإدارة والإنتاجية فائقة السرعة موظف متخصص في الخدمات المالية من www.g2.com اقرأ المراجعة الكاملة
الخطوة التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة نظام IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

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