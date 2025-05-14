ما المقصود بالتخزين بالذاكرة الوميضية؟

تم تطوير التخزين بالذاكرة الوميضية تلبيةً للحاجة المتزايدة إلى التخزين غير المتطاير والمضغوط والموفر للطاقة، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية أصغر حجمًا وأكثر قابلية للنقل.

في عام 1986، طرحت شركة Toshiba أول شريحة ذاكرة وميضية NAND، وهي مزودة بميزة التخزين المضغوط وسرعة الكتابة الفائقة لدعم تطبيقات التخزين (محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة وبطاقات الذاكرة). في عام 1993، أصدرت شركة Intel ذاكرة NOR الوميضية، وهي أكثر ملاءمة للتطبيقات التي تتطلب سرعة الوصول إلى البيانات، مثل الأنظمة المدمجة (كود التشغيل، والبرامج الثابتة).

قدمت الذاكرة الوميضية أداءً مذهلاً وسرعان ما أحدثت ثورة في عالم تخزين البيانات، متفوقةً على الأقراص الدوارة وبطاقات الذاكرة. ومع تزايد استخدام البيانات وتحول الأجهزة لتصبح أخف وزنًا وأصغر حجمًا، أثبتت أنظمة الذاكرة الوميضية أنها أسرع طريقة لتخزين المعلومات الرقمية وكتابتها وإعادة برمجتها ونقلها.

في عام 2000، جرى تطوير محركات أقراص USB الوميضية (المعروفة أيضًا باسم محركات أقراص بحجم الإبهام) لتخزين الملفات ونقلها. كان هذا الجهاز المحمول صغير الحجم، وذا سعة أكبر بكثير من أنظمة التخزين السابقة. في عام 2005، أصدرت شركة Apple أول أجهزة iPod التي تعتمد على الذاكرة الوميضية، ما سرّع من تبني المستهلكين لتقنية التخزين بالذاكرة الوميضية.

بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة القائمة على الذاكرة الوميضية تحل محل محركات الأقراص الثابتة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبيئات مراكز البيانات، ما سرع أوقات التشغيل وقلل استهلاك الطاقة وطول العمر الافتراضي.

شهد تطور تقنية الخلايا تقدمًا كبيرًا في سعة التخزين بالذاكرة الوميضية. وانطلاقًا من تقنية الخلايا أحادية المستوى (SLC) التي تقوم بتخزين بت واحد من البيانات في كل خلية، تقدمت الصناعة نحو تقنية الخلايا متعددة المستويات (MLC) التي تقوم بخزين 2 بت من البيانات في كل خلية بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. طرحت شركة Toshiba تقنية الخلايا ثلاثية المستوى (TLC) في عام 2009، والتي تبنتها شركة Samsung في عام 2010، ما أتاح تخزين 3 بت من المعلومات في كل خلية. ويعمل كل جيل من هذه التقنية على زيادة كثافة التخزين مع مراعاة الأداء.

وقد قفز هذا التحول قفزة نوعية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مع ظهور تقنية 3D NAND، التي تكدس خلايا الذاكرة عموديًا لزيادة كثافة التخزين وتقليل التكلفة لكل جيجابايت.

في أوائل عام 2011، أدى إصدار NVMe (الذاكرة غير المتطايرة السريعة) كواجهة قائمة على الذاكرة الوميضية إلى استكشاف المزيد من إمكانات الذاكرة الوميضية، ما أتاح زمن انتقال قصيرًا للغاية وأداء فائق الإنتاجية عبر توصيلات التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe).

في عام 2018، أصدرت شركة Micron محركات أقراص وميضية مزودة بخلايا رباعية المستوى (QLC) والتي تخزن 4 بتات من البيانات في كل خلية، بزيادة 33% في الكثافة مقارنةً بالخلايا ثلاثية المستوى. وبالمقارنة مع الخلايا ثلاثية المستوى، توفر الخلايا رباعية المستوى سعة أكبر وتكلفة أقل، ولكنها أبطأ في الأداء وتعيش لفترة أقصر. وهي ملائمة أكثر لأحمال التشغيل التي تتطلب قراءة مكثفة، مثل التخزين الأرشيفي ونشر المحتوى واستدلال الذكاء الاصطناعي، عن التطبيقات التي تتطلب كتابة كثيفة مثل منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة إلى المؤسسات الكبرى، كانت سرعة الذاكرة الوميضية وكثافتها السبب في أن تصبح تقنية التخزين المفضلة، وقد حلت محل الأقراص الثابتة بشكل كبير لتصبح وسيلة التخزين الرئيسية في مراكز البيانات. لقد أصبحت الذاكرة الوميضية أيضًا عنصرًا أساسيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث تدعم كل شيء بدءًا من حوسبة الحافة وحتى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.