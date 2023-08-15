ما المقصود بزمن الانتقال؟

يُعد الحفاظ على شبكة ذات زمن انتقال قصير أمرًا مهمًا لأن زمن الانتقال يؤثر بشكل مباشر في الإنتاجية والتعاون وأداء التطبيقات وتجربة المستخدم. كلما زاد زمن الانتقال (وأوقات الاستجابة الأبطأ)، زادت معاناة هذه المناطق. يُعد زمن الانتقال القصير أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في ظل سعي الشركات إلى التحول الرقمي واعتمادها بشكل متزايد على التطبيقات والخدمات القائمة على السحابة ضمن إنترنت الأشياء.

لنبدأ بمثال واضح. إذا تسبب زمن الانتقال الطويل على الشبكة في تراجع أداء التطبيقات أو بطء أوقات التحميل لدى عملاء المؤسسات، فمن المرجح أن يبحثوا عن حلول بديلة. الآن أكثر من أي وقت مضى، يتوقع المستخدمون الأفراد والمؤسسات على حد سواء أداءً بسرعة البرق. إذا كانت المؤسسات تستخدم التطبيقات التي تعتمد على سحب البيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة لتقديم توصيات توفير الموارد، فإن زمن الانتقال الطويل يمكن أن يؤدي إلى انعدام الكفاءة. ويمكن أن تؤثر أوجه القصور هذه سلبًا في أداء التطبيقات وقيمتها.

تفضل جميع الشركات زمن الانتقال القصير. ومع ذلك، في الصناعات وحالات الاستخدام التي تعتمد على بيانات المستشعر أو الحوسبة فائقة الأداء، مثل التصنيع الآلي، والعمليات عن بُعد التي تعتمد على الفيديو (مثل الكاميرات المستخدمة في العمليات الجراحية)، والبث المباشر أو التداول بمعدل مرتفع، فإن زمن الانتقال القصير يُعد ضروريًا للوصول إلى الهدف.

يمكن أن يؤدي زمن الانتقال الطويل إلى إهدار النفقات. لنفترض أن مؤسسة ما ترغب في تحسين أداء التطبيقات والشبكات من خلال زيادة أو إعادة تخصيص الإنفاق على موارد الشبكات والحوسبة والتخزين. إذا فشلت في معالجة مشكلات زمن الانتقال القائمة، فقد ينتهي الأمر بالمؤسسة إلى تكبد فاتورة أكبر من دون تحقيق تحسن في الأداء أو الإنتاجية أو رضا العملاء.