يقع كل خادم CDN على "حافة الشبكة"—أقرب إلى المستخدمين النهائيين من الخادم المضيف، حيث ينشأ موقع الويب. لهذا السبب، غالبًا ما تُسمى خوادم CDN بـ "خوادم الحافة".

يقوم كل خادم بتخزين نسخ من مجموعة فرعية من محتوى الويب أو تخزينها مؤقتًا—ملفات HTML والصور والصوت والفيديو والتطبيقات—من الخادم المضيف. ويؤدي التخزين المؤقت، وهو عملية تخزين الملفات على خوادم الحافة، إلى تقريب الملفات من العملاء، ما يقلل من الوقت الذي يستغرقه تدفق البيانات عبر الشبكة، والمعروف باسم زمن الانتقال.

من خلال تقليل المسافة بين هذا المحتوى والمستخدمين، تقوم شبكة توصيل المحتوى بمساعدة ناشر الموقع الإلكتروني على توفير أداء أسرع، وتقليل وقت تحميل المستخدم والتحكم في تكلفة النطاق الترددي واستهلاكه.

عادةً ما تشتري المجموعة خدمات CDN من مزودي خدمة CDN الذين يحتفظون بشبكات الخوادم الخاصة بهم.