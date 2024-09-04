ما المقصود بمركز البيانات؟

يعود تاريخ مراكز البيانات إلى أربعينيات القرن العشرين. الحاسوب الرقمي والمتكامل الكهربائي (ENIAC)، الذي أنشأه الجيش الأمريكي في عام 1945 في جامعة بنسلفانيا، يعد مثالاً مبكراً على مراكز البيانات التي تتطلب مساحة مخصصة لاستضافة آلاتها الضخمة.

على مر السنين، أصبحت أجهزة الكمبيوتر أكثر كفاءة في الحجم، وتتطلب مساحة مادية أقل. في التسعينيات، ظهرت الحواسيب الصغيرة على الساحة، مما قلل بشكل كبير من المساحة اللازمة لعمليات تكنولوجيا المعلومات. أصبحت هذه الحواسيب الصغيرة التي بدأت تملأ غرف الكمبيوتر المركزي القديمة تعرف باسم "الخوادم"، وأصبحت الغرف تعرف باسم "مراكز البيانات".

لقد أدى ظهور الحوسبة السحابية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إحداث تغيير كبير في مشهد أفقي التقليدية. تسمح الخدمة السحابية للمؤسسات بالوصول إلى الموارد عند الطلب، عبر الإنترنت، مع التسعير للدفع حسب الاستخدام—مما يتيح المرونة في توسيع النطاق أو التقليل حسب الحاجة.

في عام 2006، أطلقت Google أول مركز بيانات فائق النطاق في داليس بولاية أوريغون. يشغل هذا المرفق فائق النطاق حاليًا مساحة 1.3 مليون قدم مربع، ويعمل به ما يقرب من 200 موظف من مشغلي مراكز البيانات.1

وتتوقع دراسة أجرتها McKinsey & Company أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2030، مع وصول الإنفاق العالمي على بناء مرافق جديدة إلى 49 مليار دولار أمريكي.2