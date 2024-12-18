تُمكّن البنية التحتية كخدمة (IaaS) المستخدمين من توسيع نطاق الموارد حسب الحاجة، خاصة في أحمال التشغيل "المتقلبة"، مما يقلل من الحاجة إلى نفقات رأس المال الأولية المرتفعة والتعقيدات التي تصاحب شراء البنية التحتية المحلية وإعدادها وصيانتها. تختار الشركات الناشئة والمؤسسات ذات أحمال التشغيل عالية الأداء IaaS لما توفره من بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات فعالة من حيث التكلفة ومرنة وقابلة للتوسع.

ظهرت IaaS كنموذج حوسبة مع إطلاق Amazon Compute Cloud (EC2) في عام 2006، والتي مكّنت الشركات من الوصول إلى موارد الحوسبة الافتراضية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت IaaS نموذج التجريد القياسي للعديد من أنواع أعباء العمل.

من خلال نموذج IaaS، يقوم مزود الخدمة السحابية (CSP)—خدمات Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud أو Microsoft Azure أو IBM Cloud أو Oracle Cloud—بصيانة وإدارة مكونات البنية التحتية المادية (الخوادم، التصحيح، أجهزة ربط الشبكات). وفي الوقت نفسه، تظل المؤسسة تتحكم في تثبيت تطبيقاتها البرمجية وتهيئتها وإدارتها.

من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية كخدمة (IaaS) بسرعة في السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 562.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 33.50% من عام 2024 إلى عام 2031. 1

في الفيديو التالي، يشرح Bradley Knapp أساسيات البنية التحتية كخدمة (IaaS):