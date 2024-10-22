ما هو تنسيق الحاويات؟

الحاويات عبارة عن عناصر خفيفة الوزن وقابلة للتنفيذ تجمع بين التعليمات البرمجية المصدرية وجميع مكتبات نظام التشغيل (OS) والاعتماديات اللازمة لتشغيل التعليمات البرمجية في أي بيئة.

رغم أن القدرة على إنشاء الحاويات موجودة منذ عقود، إلا أنها أصبحت متاحة على نطاق واسع عام 2008 عند تضمين وظائف الحاويات داخل نواة Linux. واكتسبت أهمية مضاعفة بعد إطلاق منصة النقل بالحاويات Docker مفتوحة المصدر في عام 2013. (أصبحت Docker شائعة جدًا لدرجة أن مصطلحي "حاويات Docker" و"الحاويات" يُستخدمان بالتبادل.) واليوم، أصبحت الحاويات متوافقة مع العديد من أنظمة التشغيل الأخرى إلى جانب Linux، بما في ذلك Windows.

ونظرًا لكونها أصغر حجمًا، وأكثر كفاءة في استهلاك الموارد، وأكثر قابلية للنقل من الأجهزة الافتراضية (VMs)، أصبحت الحاويات — خصوصًا تلك القائمة على الخدمات المصغّرة أو الوظائف بدون خوادم — وحدة المعالجة الفعلية في تطبيقات السحابة الأصلية الحديثة.