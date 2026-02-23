رغم أن تبنّي الحوسبة السحابية أصبح شبه شامل، فإن تحقيق النجاح الحقيقي فيها ليس بالقدر نفسه. فعلى الرغم من سنوات من الاستثمار، لا تزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات تتعلق بتعقيد العمليات، وارتفاع التكاليف، ومخاطر الأمان.

لتجاوز هذه التحديات، تعتمد فِرق المنصات الناجحة عقلية قائمة على دورة الحياة، تعتمد على مفهوم "المنصة كخدمة"، بحيث تتعامل مع البنية التحتية والأمن باعتبارهما منتجات مُدارة وقابلة للتوسع. يركِّز هذا النهج على - التصميم الذي يركِّز على المستخدم، والملكية الواضحة، والتعليقات المتسقة، والموثوقية.

والنتائج هي مهام سير عمل موحَّدة، وأدوات مدمجة، وخدمة ذاتية للمطورين. يوفر هذا المستند الفني لفِرق المنصات إطار عمل لأفضل الممارسات لنهج المنصة كمنتج. والذي يركِّز على توحيد مهام سير العمل من خلال منصة موحَّدة لإدارة دورة حياة البنية التحتية والأمن (ILM and SLM).

الامتيازات الرئيسية: